Si quieres ser un influencer o una marca exitosa en Instagram, tienes que mejorar el alcance de tus publicaciones. Y por mejorar el alcance, nos referimos a aplicar ciertas técnicas y estrategias que hagan que tus publicaciones lleguen a más personas, aumentando así la visibilidad de tu contenido y, naturalmente, el número de likes y seguidores de tu cuenta.

El alcance en Instagram está estrechamente ligado al algoritmo de la plataforma. Si tus publicaciones no son «compatibles», por así decirlo, con el algoritmo de Instagram, quedarán relegadas y nadie las verá. Por tanto, lo que haremos en las siguientes líneas será brindarte algunos trucos para que tus publicaciones sean afines al algoritmo de Instagram y este promocione más tu contenido.

7 formas de tener más alcance en Instagram

Todos los trucos y consejos que te daremos a continuación están basados en un estudio exhaustivo del algoritmo de Instagram. ¿Eso quiere decir que son 100 % efectivos? No del todo, pues recuerda que cada cierto tiempo el algoritmo cambia. Sin embargo, hemos elegido solo técnicas que históricamente han funcionado en la plataforma, por lo que son los métodos más seguros para tener más alcance en Instagram.

En Instagram los hashtags son importantísimos, ya que permiten a los algoritmos agrupar los contenidos sobre un mismo tema. Usar los hashtags correctos hará que tus publicaciones lleguen al público objetivo y se beneficien de las publicaciones populares de otros usuarios, que tienen que ver con eso mismo que has publicado.

Puedes usar los hashtags que quieras en tus publicaciones, pero recuerda que Instagram tiene límites y que pueden banearte por abusar de ellos. Lo ideal sería que solo uses un par de hashtags generales (los que tienes más de 1 M de publicaciones) y varios hashtags relacionados específicamente con el contenido de tu publicación.

Si se te dificulta encontrar los mejores hashtags para tus publicaciones de Instagram, utiliza estas herramientas para descubrir los «#» con más audiencia y que mejor funcionan:

Consigue el mayor número de interacciones en los primeros minutos

Si al poco tiempo de hacer una publicación en Instagram, esta recibe muchos likes, comentarios y visualizaciones, Instagram automáticamente entenderá que es viral y la mostrará a muchas más personas que puedan interesarle. Ahora bien, solo los famosos suelen lograr este impacto.

Las cuentas normales en Instagram, como la tuya o la mía, deben recurrir a los siguientes consejos para procurar conseguir muchas interacciones en poco tiempo:

Publica en las horas con más audiencia : en cada país las horas con más gente activa en Instagram son diferentes, así que no podemos decirte a ciencia cierta a qué hora deberías publicar en Instagram. Sin embargo, una herramienta como Metricool te puede dar esta información.

: en cada país las horas con más gente activa en Instagram son diferentes, así que no podemos decirte a ciencia cierta a qué hora deberías publicar en Instagram. Sin embargo, una herramienta como Metricool te puede dar esta información. Usa las Stories para promocionar tus publicaciones : inmediatamente después de que has hecho una publicación, sube una historia que lleve a esa publicación. Puedes usar un sticker o escribir algo atractivo para que la gente vaya a verla.

: inmediatamente después de que has hecho una publicación, sube una historia que lleve a esa publicación. Puedes usar un sticker o escribir algo atractivo para que la gente vaya a verla. Las otras redes sociales son tus aliadas : si tienes una cuenta de Facebook, Twitter, TikTok u otra con muchos seguidores, puedes enviar tu comunidad a Instagram avisándole que has publicado algo nuevo allí. Aquí te dejamos un tutorial para que envíes los seguidores de TikTok a Instagram por si te sirve de ayuda.

: si tienes una cuenta de Facebook, Twitter, TikTok u otra con muchos seguidores, puedes enviar tu comunidad a Instagram avisándole que has publicado algo nuevo allí. Aquí te dejamos un tutorial para que envíes los seguidores de TikTok a Instagram por si te sirve de ayuda. Responde a los comentarios de la publicación: si los usuarios ven que has respondido a otros, esto los animará a dejarte comentarios para que les respondas a ellos también. Eso sumará interacciones y aumentará el alcance de tu contenido.

Usa palabras claves en la descripción de tus publicaciones

¡El SEO también funciona en Instagram! Siempre intenta usar palabras claves en la descripción de tus publicaciones que sean acordes a tu contenido. ¿Y qué son palabras claves? Pues básicamente aquellas palabras que las personas usamos al buscar algo en Internet. Por ejemplo, si estás buscando un móvil nuevo que no sea muy caro, lo normal sería buscar en Internet simplemente: móviles baratos.

En tus descripciones en Instagram debes aplicar esta técnica. Describe tu contenido con palabra sencillas y en oraciones cortas, siempre pensando en cómo la gente podría buscarlo. Eso sí, nunca dejes de lado la coherencia y no cometas el error de solo escribir con palabras claves como si fueras un robot.

Aumenta el tiempo de visualización de tu publicación

Es quizás lo más difícil de hacer, pero no imposible. Tienes que intentar que los usuarios no pasen de largo tus publicaciones al verlas. ¿Cómo? Pues no hay una sola forma de hacerlo; hay muchísimas, pero ninguna de ellas te garantiza el éxito.

Puedes hacer publicaciones que estimulen la participación del usuario (como las trivias, acertijos, etc.) o contenido que enganche a la gente con detalles o tramas interesantes (como contar una historia, mostrar un acontecimiento impactante, explicar cómo hacer algo, etc.).

También puedes usar la descripción para ampliar el contenido de la publicación (explicar con más detalles una receta, especificar una rutina de ejercicios, poner por escrito un tutorial, etc.) y así lograr que los usuarios se queden viéndola durante un rato largo.

Usa la opción de texto alternativo

Una opción poco conocida y muy útil para mejorar el alcance de tus publicaciones de Instagram es el texto alternativo. Básicamente es una descripción extra para las personas con problemas visuales. ¿Qué debes escribir en el texto alternativo de Instagram? Lo mismo que en la descripción, pero de forma diferente (mantén las palabras claves).

¿Dónde se encuentra esa opción? Antes de publicar, toca en Configuración avanzada y allí estará.

Sé constante y original

Hace poco, Instagram dejó patente que su algoritmo dará más prioridad al contenido original. Por tanto, si eres único y haces algo que a la gente llame la atención, no te preocupes, pues tarde o temprano crecerás como la espuma en la plataforma. Es cuestión de tiempo.

Lo que no debes hacer es bajar los brazos. La constancia es fundamental en todo, y en Instagram no es diferente. Eso sí, no hace falta que publiques contenido solo por publicar algo. Siempre es importante cuidar la calidad de tus publicaciones. Lo mejor es publicar de 4 a 6 veces por semana. Más de 7 es demasiado, 3 es muy normal y menos de 2 no te llevará a nada.

Repite contenido que te funcionó

Esto es lo que los expertos llaman «closed-loop». Consiste en repetir el contenido que te funcionó, pero con diferentes formatos y enfoques. No es un «copia y pega». Es adaptar, por ejemplo, un vídeo que tuvo muchas visitas al formato corto de los Reels o al formato volátil de las Stories. Es decir, resumir ese vídeo, hacerlo más rápido, etc., pero sin quitarle su esencia.

Además, puedes reciclar el contenido usando otra perspectiva. Por ejemplo, si hiciste una publicación de los 10 móviles más potentes que puedes comprar, puedes darle una vuelta y hacer una publicación de los 10 móviles más lentos que no debes comprar. Nada te garantiza que funcionará igual de bien, pero tampoco pierdes nada con probar.

No descartes las opciones de pago para tener más alcance en Instagram

No deberías avergonzarte por invertir en tu crecimiento en Instagram. Al final, muchas marcas e influencers importantes lo hacen o lo han hecho, y les ha dado rédito.

Ahora bien, hay muchas formas de tener más alcance en Instagram pagando, pero no te recomendamos todas. En concreto, deberías evitar pagar por servicios que te dan seguidores, likes o comentarios instantáneamente (o en un período de tiempo determinado) porque es un crecimiento artificial a base de bots que más temprano que tarde perderás, al igual que tu dinero.

¿En qué sí vale la pena invertir para tener más alcance en Instagram? A continuación, te mostramos tres opciones.

Haz sorteos y concursos

Es la forma más fácil de pagar por más visibilidad en Instagram, ya que no debes utilizar intermediarios. Simplemente, anuncia con una publicación que vas a sortear un premio que sea muy atractivo para tus seguidores. Asegúrate de que las en las bases del sorteo/concurso se especifique que los usuarios deben comentar la publicación invitando a 2 o 3 personas (que no sean famosos, bots o cuentas inactivas) para poder participar. Así, serán los usuarios los que darán más difusión a la publicación.

¿Esto te permitirá tener más alcance en Instagram? Si lo haces seguido (una vez al mes aproximadamente), el algoritmo de la plataforma entenderá que tu contenido tiene cierta relevancia para la gente, por lo que debe mostrarlo más.

Paga a Instagram por publicidad

El método oficial de pagar por más alcance en Instagram es negociar directamente con la plataforma. Para ello, debes tener una cuenta de empresa en Instagram. El coste de mostrar tu publicación a mil personas se ubica entre los 3 y 10 euros (varía según varios factores). Para comenzar a pagar por publicidad en Instagram, te recomendamos que vayas a la web oficial de Instagram for Business.

Contrata a un especialista

Si estás un poco confundido con toda esta información y no sabes cómo orientar de forma correcta tu cuenta de Instagram para tener más alcance, ponte en manos de un especialista. En portales como LinkedIn puedes encontrar muchos community manager, agencias y expertos en marketing de redes sociales que te pueden ayudar a hacer crecer tu cuenta con métodos más especializados a partir de análisis exhaustivos.

En fin, esperamos que esta guía te haya resultado útil para tener más alcance en Instagram. Si necesitas más ayuda, no dudes en dejarnos un comentario.