¿Te molesta que Instagram corte los vídeos que subes a tus Stories cada 15 segundos? Pues eso ya no sucederá más. La plataforma acaba de hacer un cambio en la duración máxima de los vídeos en las historias: el nuevo límite es de 1 minuto. Es decir, si subes un vídeo de 60 segundos, ahora no se cortará en cuatro historias separadas, sino que se reproducirá por completo (sin cortes) en una sola.

Este cambio ya se ha hecho oficial en todo el mundo, pero está siendo activado de forma escalonada. En otras palabras, las Stories de Instagram de 60 segundos aún no están disponibles para todas las cuentas. Sin embargo, en las próximas semanas debería llegar a todos. Acompáñanos a ver todos los detalles de esta novedad que sin dudas mejorará la experiencia de usar la aplicación.

Instagram quiere ser más como TikTok, y las Stories de 60 segundos lo demuestran

Con la extensión de la duración máxima de las Stories a 60 segundos, Instagram confirma que quiere seguir simplificando su plataforma. Hace poco unificaron todos sus formatos de vídeo en Instagram Video y la duración de la previsualización de los vídeos en el feed pasó de 15 a 60 segundos (excepto para los vídeos de anuncios). Y antes ya habían extendido la duración de los Reels de 30 a 60 segundos.

¿Qué busca Instagram con todo esto? Ser una red social menos segmentada y más parecida a TikTok, que ya le quitó el título de la app más popular entre los jóvenes. En TikTok, todo el contenido se presenta en pantalla completa con una interfaz mínima, solo dos secciones y únicamente dos tipos de contenido: vídeos cortos y directos. En cambio, Instagram es más caótico en este aspecto.

La red social de Meta tiene los Reels, las Stories, la tienda y el feed principal en secciones completamente distintas que no están del todo integradas. Con tanta segmentación, los usuarios no se enfocan mucho en un solo contenido y no pasan demasiado tiempo en la app, como si lo harían en TikTok que está mejor optimizada para engancharte consumiendo un mismo tipo de contenido.

Las Stories de 1 minuto son un paso para solucionar este problema de Instagram, ya que ahora los usuarios podrán subir Reels completos a sus Stories. De esa manera, se fusionan dos secciones en una sola de forma orgánica. Veremos qué otros cambios implementa Meta para hacer de Instagram una red social más adictiva. Y a ti… ¿qué te parece el cambio de las Stories más largas?

Fuente | Social Media Today