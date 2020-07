Si quieres aumentar tus seguidores en Instagram o YouTube y tienes una cuenta en TikTok en donde varias personas te siguen, ¡estás de suerte! Pues la plataforma de vídeos del momento, TikTok claro está, le permite a cualquier usuario poner una cuenta de Instagram o YouTube en el perfil.

Cabe destacar que este “método” no te permitirá aumentar tus seguidores en TikTok, solo te dejará mostrarles a tus seguidores dentro de esta plataforma que pueden seguirte en Instagram, o bien suscribirse a tu canal de YouTube.

Cómo poner una cuenta de Instagram en TikTok

Lo único que necesitas hacer para poder conectar tu cuenta de Instagram en TikTok es seguir estos pasos que te mostramos a continuación:

Abre la app de TikTok y luego pincha en la opción que dice “Yo” (ubicada abajo a la derecha de la pantalla).

y luego pincha en la opción que dice “Yo” (ubicada abajo a la derecha de la pantalla). Una vez que esté dentro de tu perfil de TikTok deberás pinchar sobre la opción que dice Editar perfil .

. Se abrirá una nueva pantalla con distintas opciones, vete hasta el final de la lista y pincha en la opción que dice “Añade Instagram a tu perfil”.

Aquí deberás decidir si quieres usar Facebook para iniciar sesión en Instagram , o bien poner tu nombre de usuario y contraseña para que tu cuenta de Instagram se vincule con TikTok.

, o bien poner tu nombre de usuario y contraseña para que tu cuenta de Instagram se vincule con TikTok. Si seleccionaste la opción de Facebook, deberás poner el email y la contraseña de tu cuenta de Facebook para luego pinchar en Iniciar sesión .

. Una vez que hayas iniciado sesión con tu cuenta de Instagram, tendrás que pinchar en Autorizar para que TikTok pueda conectarse a tu cuenta de Instagram.

Si no recuerdas la contraseña de tu cuenta de Instagram, te recomendamos cambiarla por una nueva para que puedas iniciar sesión y vincularla con tu cuenta de TikTok.

Cómo poner una cuenta de YouTube en TikTok

Los pasos a seguir para poner una cuenta de YouTube en TikTok no son muy distintos que los que se deben llevar a cabo para poner una cuenta de Instagram. Eso sí, en este caso deberás tener en cuenta que a Google no le gustará que vincules ambos servicios (alertas de seguridad), algo de lo que no deberías preocuparte:

Abre la app de TikTok e ingresa en tu perfil pinchando en la opción que dice “Yo”.

e ingresa en tu perfil pinchando en la opción que dice “Yo”. Pulsa sobre la opción que dice Editar perfil .

. Por consiguiente, deberás pinchar sobre “Añade YouTube a tu perfil”.

Selecciona la cuenta de Gmail a la que tienes ligada tu canal de YouTube.

Pincha en Permitir y listo.

Como bien te mencionamos al principio de este tutorial, no te preocupes si Google te envía alertas de seguridad, TikTok no te robará la cuenta de Google ni nada por el estilo, solo copiará el enlace de tu canal para ponerlo en tu perfil.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos cambiar tu nombre de usuario en TikTok para que le des una mayor visibilidad a tu perfil, si es que quieres que tu canal de YouTube o cuenta de Instagram tenga relación con tu perfil de TikTok.