Es fiable Sneakapp, Sirve para aumentar tus seguidores de TikTok

¿Estás ansioso por ganar seguidores en TikTok? Entonces atento, porque este post es para ti. Sí, sabemos que existen herramientas o sitios web que te ofrecen aumentar el número de seguidores de tus redes sociales. Pero, ¿realmente es así? Y si llegan a serlo, ¿es seguro? Quédate con nosotros porque te explicamos en detalle todo sobre Sneakapp, una app para aumentar tus seguidores de TikTok.

Ten en cuenta que Sneakapp no es la única herramienta que te ofrece aumentar el número de seguidores de tus redes sociales de forma exponencial (afirman agregar hasta 5000 seguidores). Sin embargo, casi todas estas aplicaciones o sitios webs funcionan de la misma manera.

¿Realmente necesitas de una herramienta como Sneakapp para aumentar tus seguidores de TikTok?

Primero hablemos de Sneakapp, ¿qué es? Esta es una herramienta que afirma que puede agregarte hasta 5000 seguidores a tu cuenta de TikTok. ¿Una maravilla verdad? Pues no realmente, ya que la misma Sneakapp dice crear bots para aumentar tus seguidores.

¿Esto es algo bueno o malo? Tiene más cosas negativas que positivas, ya que si bien de seguro te gustará subir tus seguidores de a golpe, los bots no reaccionan a nada, no le dan me gusta a las publicaciones ni tampoco las comparten. He aquí cuando ves fotos de modelos o de tiendas que te ofrecen vender diferentes productos y te das cuenta de que tienen una gran cantidad de seguidores pero solo 30 “me gusta” por publicación.

Pero lo peor de todo es que el mismo algoritmo de TikTok no te ayudará a conseguir más seguidores a tu cuenta si ve que nadie reacciona a tus publicaciones, por lo que este tipo de herramientas no te van a servir a largo plazo.

¿Por qué no debes usar Sneakapp ni otras herramientas similares?

Primero que todo hay que aclarar que obtener seguidores sólidos y leales en las redes sociales es algo bastante difícil de hacer. Las personas logran esto subiendo contenido de calidad, siendo constantes y manteniendo un compromiso con sus seguidores (engagement).

Entonces, ¿por qué no debes usar herramientas como estas? Como sabrás, nada en esta vida es gratis, ni siquiera estas aplicaciones que son de descarga gratuita lo son. En Sneakapp, al igual que otras apps para aumentar seguidores:

Te hacen descargar más aplicaciones .

. Te llenan de anuncios por clics .

. Te dicen estar cerca de la meta para obtener más seguidores (pero es mentira).

Para cumplir la meta debes seguir descargando más aplicaciones.

Están llenos de rastreadores (se infiltran en tu navegador para que te aparezca publicidad de lo que te gusta).

(se infiltran en tu navegador para que te aparezca publicidad de lo que te gusta). TikTok te puede bloquear la cuenta.

Como ves, la premisa de que Sneakapp tiene un algoritmo especial para hackear la base de batos de TikTok es falsa. Así que ¡no te dejes engañar y no uses este tipo de aplicaciones! Lo mejor que puedes hacer es crear contenido de calidad y ser constante en esto. De hecho, estas son las 5 tendencias de TikTok que han destacado en este año 2020, tómalas como referencia y comienza con el pie derecho.

Entonces, ¿qué vas a hacer la próxima vez que veas una aplicación que te ofrece subir seguidores en tus redes sociales? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.