Si eres una persona mayor de edad (con más de 18 años) y estás buscando una aplicación como TikTok, pero que permita el contenido explícito para adultos, tenemos una buena noticia para ti. Si bien en TikTok se puede encontrar contenido +18, la verdad es que esta plataforma no admite el contenido subido de tono y borra rápidamente los vídeos que se pasan de la raya.

Sin embargo, existen muchas aplicaciones del estilo de TikTok orientadas al contenido para adultos que son justamente lo que estás buscando. En esta ocasión, te traemos las diez mejores que puedes usar gratis. Pero, antes de entrar en materia, ten en cuenta que las siguientes aplicaciones no son aptas para menores de edad y no debes usarlas si aún no tienes 18 años o más.

Las 10 mejores versiones de TikTok para adultos (+18)

Por obvias razones, la gran mayoría de las apps que verás a continuación no están disponibles en Google Play Store. De hecho, muchas de ellas ni siquiera se encuentran en formato APK, pues solamente funcionan como páginas web. Aun así, podrás instalarlas en tu móvil pulsando los tres puntos de la esquina superior derecha en Google Chrome y tocando en «Instalar aplicación».

TikTok Violeta

TikTok violeta es el nombre en clave con el que se conoce a la aplicación «XXXFollow», que es básicamente una copia de TikTok, pero con solo contenido para adultos. Si quieres instalarla, aquí tienes un tutorial que explica cómo.

FikFap

Este sitio web es considerado el TikTok del contenido +18, ya que tiene una gran cantidad de vídeos de corta duración explícitos y su interfaz es idéntica a la de la app de ByteDance. Está optimizada para móviles y tablets, y puedes ingresar a ella fácilmente buscando su nombre en Google.

Waptap

Waptap es la aplicación para adultos estilo TikTok que mejor diseño tiene a mi parecer. Es prácticamente idéntica a TikTok con respecto a las funciones, pero tiene su propia paleta de colores. Además, te permite filtrar el contenido por hombre, mujer y binario, así como qué tan explícito deseas que sean los vídeos. Asimismo, puedes seguir cuentas y hasta chatear con las/los modelos.

XXXTik

XXXTik es una página para adultos muy parecida a TikTok donde se comparte vídeos amateur de corta duración. Tiene un montón de categorías, una interfaz fluida y se adapta excelente al formato de móviles. Cuenta con un feed o «para ti» que te muestra contenido personalizado según lo que ves.

FYPTT

FYPTT es otro clon de TikTok que ha sido malversado para brindar a la comunidad contenido subido de tono en el adictivo formato de vídeos cortos tipo TikTok. No se parece tanto a TikTok como la app anterior, pues sus creadores de contenido son estrellas de OnlyFans que usan la app para promocionar su perfil. Aun así, es una alternativa a considerar.

XFree

Esta página web enfocada en los reels o TikToks para mayores de edad es una de las más amigables en cuanto a interfaz, ya que te permite adelantar, retroceder o incluso silenciar los vídeos desde el propio reproductor. Además, es bastante rápida y se puede instalar fácilmente desde Chrome como te hemos explicado anteriormente.

OGFAP

Aunque no está tan bien optimizada como otras de esta lista, OGFAP también es una buena versión +18 de TikTok a considerar. La app dice que se especializa en «leaks» o filtraciones, pero en realidad gran parte de su contenido son vídeos gratuitos y públicos que se usan para promocionar cuentas de OF.

Fap.bar

Esta aplicación es bastante minimalista, ya que no tiene ni pantalla de inicio, lo que hace que sea muy parecida a TikTok. Apenas entras, ya puedes empezar a ver vídeos deslizando hacia arriba para ir al siguiente. Tiene una opción para dar me gusta, distintas categorías y hasta un enlace con una página de directos.

Fantasi.one

Fantasi es un app que copia la interfaz de TikTok para presentarte vídeos cortos +18. Puedes ver vídeos deslizando, seguir a creadores de contenido, descubrir nuevos creadores en el apartado «Para ti», dar me gusta, donar, suscribirse para desbloquear contenido exclusivo, y mucho más. Es una app muy completa para complementar TikTok (siempre y cuando seas adulto).

Reddit

En Reddit hay comunidades que comparten vídeos cortos para mayores de edad que puedes ver al estilo de TikTok. Una vez que abres un vídeo en Reddit, puedes pasar al siguiente deslizando hacia arriba, tal como lo harías en TikTok. ¿Qué comunidades en Reddit comparten contenido +18? Las más populares son r/tiktokporn y r/tiktokthots.

Si estas opciones no te parecieron suficientes, echa un ojo a estos addons de Stremio y Kodi para adultos.