TikTok violeta la versión para adultos cómo descargarla

Los creadores de contenido en TikTok suelen intentar llevar a sus seguidores a otras plataformas para obtener dinero, pues ganar dinero dentro de TikTok es más complicado de lo que muchos piensan. Ante esta situación, algunos usuarios utilizan términos inexistentes para referirse a otras aplicaciones.

El más claro ejemplo de ello es la frase: “sígueme en mi cuenta de TikTok violeta”. Si nos ponemos a buscar estas dos palabras en Google, es prácticamente imposible saber a qué se refieren, pues la app en sí no existe bajo ese nombre. Haciendo una búsqueda intensiva en Internet, hemos podido descubrir qué es TikTok violeta y cómo descargar la app en Android.

¿Qué es TikTok violeta?

Relacionado expresamente con aquellos creadores de contenido que cargan vídeos “subidos de tono”, TikTok violeta hace referencia a una plataforma en la que se puede visualizar contenido del tipo adulto.

En otras palabras, TikTok violeta es un sitio web de vídeos en donde se pueden ver pequeños fragmentos multimedia relacionados con el mundillo erótico. El funcionamiento de esta plataforma es muy parecido al que encontramos en TikTok, o sea:

Vídeos cortos de no más de 1 minuto de duración.

de no más de 1 minuto de duración. Sección en donde los usuarios pueden dejar comentarios.

Deslizamiento de vídeos hacia arriba (ver vídeos es igual que en TikTok, solo debes deslizar el dedo hacia arriba).

Resumiendo todo esto, TikTok violeta es ni más ni menos que un sitio web en donde se almacena contenido para adultos. La web en cuestión es “XXXFollow” y se podría decir que es el principal competidor de TikTok azul.

¿Cómo descargar la aplicación de TikTok violeta en Android?

Lamentablemente, es imposible descargar la app desde Google Play Store, pues la misma no está permitida en la tienda de aplicaciones de Google. De igual forma, siguiendo los pasos que te vamos a mostrar a continuación, podrás descargarla en tu móvil de manera simple, rápida y gratuita:

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Google y buscar la palabra “XXXFollow” (sin las comillas). Aparecerán varios resultados, pincha en el primero de ellos .

“XXXFollow” (sin las comillas). Aparecerán varios resultados, . Dentro del sitio web de TikTok violeta, tendrás que pinchar sobre el icono de descarga que aparece en la parte inferior de la pantalla.

que aparece en la parte inferior de la pantalla. Y, como último paso, tendrás que presionar en Instalar. En segundos, Chrome descargará la app en tu teléfono y podrás usar TikTok violeta sin problemas.

Vale remarcar que la app no posee ningún tipo de virus, por lo que no existe riesgo alguno instalarla en un teléfono Android. Eso sí, de momento no se la puede descargar en iPhone (iOS).