Si estás buscando contenido para adultos en TikTok, has llegado al lugar indicado. La popular red social china está repleta de vídeos cortos para todos los gustos, incluyendo para aquellos que buscan contenido subido de tono.

Pues bien, aunque no lo creas, encontrar vídeos +18 en TikTok es más fácil de lo que piensas. De hecho, no tienes que descargar ni configurar nada para acceder a este contenido. A continuación, te traemos todos los métodos con los que puedes ver el contenido para adultos de TikTok.

Cómo encontrar contenido +18 en TikTok

Lo primero que debes saber es que en TikTok no encontrarás contenido sexualmente explícito. ¿Por qué? Pues porque las políticas de la plataforma prohíben este tipo de vídeos, por lo que cuándo son publicados se eliminan rápidamente y se suspende la cuenta del usuario que ha incurrido en esta infracción.

Ahora bien, incluso teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es posible acceder a contenido para adulto en esta plataforma gracias a los siguientes métodos que te presentamos a continuación.

Al igual que como sucedió en el curioso caso de Fortnite en Instagram (que usaban el nombre del juego para difundir contenido +18 en la plataforma) existen 2 hashtags con los que puedes encontrar vídeos +18 en TikTok: #YouTubeNaranja y #YouTubeAzul.

¿No sabes qué significa YouTube naranja y YouTube azul? Pues el primero es el nombre clave de Pornhub y el segundo el de XNXX, dos portales de pornografía muy populares en Internet.

Ahora bien, incluso buscando estos hashtags, no encontrarás contenido sexualmente explícito en TikTok. En realidad, se trata de etiquetas que utilizan las creadoras de contenido para dirigir a los usuarios a sus perfiles en Pornhub o XNXX. TikTok no censura dichos hashtags, ya que con ellos se publican vídeos subidos de tono que no infringen la política de la plataforma, por lo que puedes buscarlos sin problemas.

Instala TikTok Plus, la versión +18 de la red social

Ahora bien, si lo que quieres es contenido sexualmente explícito sin salir de la plataforma, entonces tienes que probar la versión para adultos de esta red social. Se trata de TikTok Plus, una variante que viene con funciones especiales y, por supuesto, contenido para adultos. ¿Quieres instalarlo en tu móvil? Pues échale un vistazo a este artículo sobre cómo instalar TikTok Plus en Android.

Prueba con SWYP, el TikTok de YouPorn

Finalmente, el tercer y último método que te recomendamos para ver contenido +18 como si estuvieras en TikTok es probando SWYP. Esta es una app de YouPorn que copia exactamente el mismo formato de TikTok, pero con contenido exclusivamente para adultos.

Debido a la naturaleza de su contenido, esta aplicación no se encuentra disponible en la Play Store, pero descuida, aquí te explicamos cómo instalar SWYP en tu móvil. Y ya que estás buscando contenido para adultos, te invitamos a que no te pierdas este artículo sobre cómo ver OnlyFans gratis.