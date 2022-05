OnlyFans es una de las plataformas más codiciadas en la actualidad, pues guarda una gran cantidad de contenido de pago al que muchas personas quisieran acceder. Si bien cuando se creó en 2015 su intención era simplemente ofrecer un espacio en el que los artistas pudieran compartir contenido exclusivo con sus fanáticos a cambio de un pago mensual, cuando la compró Leonid Radvinsky (un empresario del entretenimiento para adultos) su rumbo cambió por completo.

Desde 2018, OnlyFans se convirtió en una plataforma de contenido mayormente sexual (aunque aún se puede conseguir otro tipo de contenido), por lo que actualmente es considerada una red social solo para adultos. De hecho, debes tener más de 18 años para registrarte. Ahora bien, OnlyFans no tiene tantos usuarios como lo tendría un TikTok para adultos, ya que para ver el contenido de la mayoría de cuentas tienes que pagar.

Y no creas que con pagar una única suscripción mensual ya puedes desbloquear todo el contenido de pago de OnlyFans. No, en esta plataforma debes pagar una suscripción para cada creador de contenido que deseas ver. Por eso es que han surgido muchas opciones para ver OnlyFans gratis. Enseguida te mostramos las tres más populares.

3 páginas donde puedes ver OnlyFans gratis

Por más que haya mejorado muchísimo la ciberseguridad en estos últimos años, todo lo que se publica en Internet no se puede controlar y termina filtrándose en muchos sitios. Esto es justamente lo que pasa con el contenido de OnlyFans, así que si eres creador en esta red social, lamentamos decirte que tu obra se puede ver gratis en las siguientes plataformas.

Coomer Party

Según la descripción que aparece en la propia plataforma, Coomer es una base de datos pública de OnlyFans. En esta página encontrarás el contenido de pago de muchos creadores de contenido de la popular red social para adultos.

Las personas encargadas de filtrar el contenido en esta web son los propios usuarios que pueden subir las fotos y vídeos de cuentas de OnlyFans a Coomer de forma anónima para que cualquiera pueda verlos sin pagar.

Su funcionamiento es muy sencillo, ya que solo debes escribir el nombre de usuario de la cuenta de OnlyFans que quieres ver y ya te saldrá todo su contenido filtrado. Compruébalo tú mismo con el siguiente enlace.

Entrar | Coomer Party

Telegram

Nos encanta Telegram, pero hay que admitir que hoy en día es la cuna de la piratería en Internet. En Telegram hay bots para descargar música gratis, libros y, por supuesto, contenido de OnlyFans. Sin embargo, esto último no se suele conseguir en bots, sino en grupos y canales. ¿Cómo cuál? No podemos decirte uno solo porque hay muchísimos.

Si te pones a investigar un poco, fácilmente encontrarás cientos de canales de Telegram dedicados a filtrar el contenido de pago de OnlyFans. Algunos de ellos son generalista, mientras que otros están enfocados en creadores de contenido específicos, por lo que funcionan como un OnlyFans gratuito paralelo.

No obstante, también debemos advertir que hay muchos grupos y canales de Telegram peligrosos con enlaces que te pueden llevar a sitios webs de terceros de dudosa procedencia. Así que ten cuidado en donde te metes.

Reddit

Reddit es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, sobre todo con eventos como el de la Caja fuerte. Lo que muchos no saben es que esta plataforma tiene un lado B para mayores de 18 años que en su argot interno se conoce como NSFW (siglas en inglés de «No seguro para el trabajo»). Para acceder a este lado de Reddit no hace falta hacer nada raro.

Solo tienes que asegurarte de que en la configuración de la app, la opción de Mostrar contenido NSFW (soy mayor de 18) esté activada. Luego, ya puedes entrar en las comunidades de Reddit para adultos donde se suele encontrar mucho contenido de OnlyFans filtrado. De hecho, al igual que en Telegram, en Reddit hay comunidades dedicadas a filtrar el contenido de OnlyFans de creadores de contenido específicos. Búscalo tú mismo para que te des cuenta.

¿Se puede ver OnlyFans gratis de forma legal?

¡Sí! Si no quieres meterte en nada raro y disfrutar de OnlyFans de forma legal, hay muchas cuentas que puedes seguir sin pagar porque son gratuitas. Algunos creadores de contenido, cuando apenas están comenzando en la plataforma, eligen ofrecer sus fotos y vídeos gratis para ganar popularidad y formar una comunidad.

Además, hay creadores que te ofrecen una muestra gratis de su contenido que puedes aprovechar para evaluar si vale la pena suscribirse o no. Pero ten en cuenta que para acceder a esta prueba gratis debes agregar tus datos bancarios y se te cobrará automáticamente al finalizar la prueba, aunque esto último puedes evitarlo cancelando la prueba antes de que se acabe o usando una tarjeta falsa.

¿Cómo encontrar cuentas de OnlyFans gratis? Muy fácil, utiliza el buscador de OnlyFans llamado Hubite y filtra los resultados ajustando el precio = 0. O simplemente pincha el siguiente enlace y la búsqueda de cuentas gratis de OnlyFans para seguir se hará sola:

Buscar | Cuentas gratis de OnlyFans en Hubite

¿Te cansaste de buscar contenido gratis en OnlyFans? Prueba estas alternativas

¿Estás harto de las limitaciones y los «paywall» de OnlyFans? Entonces echa un ojo a este artículo con las 5 mejores alternativas a OnlyFans para subir contenido para adultos. No todas ellas son gratuitas, pero tienen pruebas gratis y podrás encontrar otros creadores que como tú han decidido irse de OnlyFans para probar nuevas opciones.

Por cierto, es importante recordarte que OnlyFans no tiene aplicación oficial, así que no intentes descargar ninguna app que diga ser de esta red social porque seguramente sea un malware. ¿Por qué OnlyFans no tiene app para móviles? Porque las tiendas de apps (Google Play y App Store) prohíben el contenido para adultos en sus plataformas, y parece que los dueños de OnlyFans no están interesados en distribuir una app por sus propios canales.

La única app oficial de OnlyFans que existe es OFTV, que es completamente gratuita, pero no tiene desnudos ni nada sexual.