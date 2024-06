¿Por qué no puedo ver el estado de un contacto en WhatsApp?

En gran parte del mundo, WhatsApp es uno de los servicios de mensajería digital más utilizados. No es raro que desde esta app puedas ponerte en contacto con tus seres queridos, compartir con varios conocidos en grupo, e incluso ver cómo va la vida del resto según los estados que suben.

Ahora bien, también es posible que no lo puedas saber todo de estos estados. Especialmente si, por alguna razón, descubres que alguien ha ido publicando cosas en su estado sin que tú puedas verlo desde el móvil. ¿Sabes por qué puede suceder este escenario? Existen varias razones y en este artículo te lo explicaremos para que sepas por qué no puedes ver el estado de un contacto en WhatsApp.

Debes tener en cuenta que los motivos para que no puedas visualizar el estado de algún contacto suelen centrarse en que, básicamente, esa persona no ha querido que los veas de forma directa. Si lo compruebas por tu cuenta, tendrás que contactarte con esa persona para saber sus motivos, en caso de que te extrañe. Ahora, sin dar más largas, estas son las razones por las que no puedes ver el estado de un contacto en WhatsApp:

Han bloqueado tu contacto : esta suele ser una de las razones más frecuentes, y es que al ser bloqueado, no puedes tener ningún tipo de acercamiento con el número en cuestión. Eso incluye que no puedas ver ni su imagen de perfil, ni sus estados . Para comprobarlo, intenta enviar un mensaje directamente y si no es recibido, es muy posible que se trate de este escenario.

: esta suele ser una de las razones más frecuentes, y es que al ser bloqueado, no puedes tener ningún tipo de acercamiento con el número en cuestión. Eso incluye que . Para comprobarlo, intenta enviar un mensaje directamente y si no es recibido, es muy posible que se trate de este escenario. La persona te ha eliminado de sus contactos o nunca te agregó : hay quienes permiten que sus estados sean vistos por cualquiera que tenga su número, y otros que lo limitan solo a los contactos que agregan a su agenda . Es posible que la persona a la cual no puedes verle sus estados no te haya agregado o, si te tenía antes, te borró de su lista.

: hay quienes permiten que sus estados sean vistos por cualquiera que tenga su número, y . Es posible que la persona a la cual no puedes verle sus estados no te haya agregado o, si te tenía antes, te borró de su lista. El usuario sube sus estados para un grupo restringido : WhatsApp también permite elegir quiénes entre tus contactos pueden ver tus estados, y esta es otra razón válida si no puedes ver el estado de alguien en WhatsApp. Es posible que reserve sus actualizaciones solo para cierto círculo de personas , dejando al resto por fuera.

: WhatsApp también permite elegir quiénes entre tus contactos pueden ver tus estados, y esta es otra razón válida si no puedes ver el estado de alguien en WhatsApp. , dejando al resto por fuera. Simplemente, no ha subido nada de nada: por último, la razón puede ser tan simple como que esa persona no actualiza su estado ni tampoco es activo por WhatsApp más que para responder mensajes. No todos usan esta plataforma como su red social por defecto, y se limitan a tenerla por cuestiones de comunicación para ciertos casos. Si lo tienes en otras redes sociales, mira su perfil y comprueba si es activo desde esa otra plataforma.

Ahora bien, ¿qué puedes hacer para volver a ver sus estados? En cualquiera de los casos, la respuesta es la misma: nada. No depende de ti, sino del contacto en cuestión. Lo más que puedes hacer es, como ya sugerimos, hablar para saber sus razones a la hora de reservarse los estados para pocas personas o de por qué te ha bloqueado/eliminado de sus contactos.

Si te interesa conocer más de WhatsApp, tenemos muchos artículos con datos interesantes que puedes hacer desde esta app, como transcribir de audio a texto una nota de voz o usar un proxy en WhatsApp cuando enfrentes bloqueos regionales de la app.