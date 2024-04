¿Para qué sirve proxy en WhatsApp? No es lo que dicen en TikTok

Nunca está de más decirlo, pero no todo lo que te dicen TikTok es cierto o tiene bases sólidas. La plataforma es libre en cuanto a la difusión de información, y eso incluye la que es dudosa o directamente falsa. Por eso no es raro que muchos caigan por inocentes. Si te has topado con vídeos en TikTok diciendo que el proxy en WhatsApp es un modo de evitar que te lleguen mensajes, te adelantamos que no es cierto.

De hecho, la función de proxy en WhatsApp (que llegó a la plataforma a inicios de 2023), tiene un propósito completamente diferente. Si quieres salir de dudas y enterarte de para qué funciona esta opción y cómo se activa, entonces sigue leyendo.

Para qué sirve la función de proxy en WhatsApp y cómo activarla

El proxy en WhatsApp sirve para saltarse bloqueos regionales. Si por algún motivo llegas a un país en donde no está permitida esta app y es imposible hacerla funcionar desde la red local desde la que te conectas, entonces el proxy puede salvarte.

Dicho de forma simple, un proxy hace de intermediario entre un servidor y un servicio, que en este caso sería el de WhatsApp. En general, es utilizado frente a restricciones locales, y lo mismo sucede con la app de WhatsApp. Por ser una red social tan usada, muchas personas podrían ver inconvenientes al enviar sus mensajes si están de visita en una región donde no está permitida.

Meta asegura que el uso de un servidor proxy no vulnera los protocolos de seguridad en WhatsApp. De modo que aun si te conectas a uno de ellos, seguirás manteniendo el cifrado de mensajes de extremo a extremo.

Si quieres activar esta función, solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre WhatsApp .

. Ve al menú de tres puntos , ubicado en la esquina superior derecha.

, ubicado en la esquina superior derecha. Entra en Ajustes .

. Selecciona el apartado de Almacenamiento y datos .

. Pulsa sobre Proxy, luego dirígete a Establecer proxy .

. Elige un proxy . Puedes hacerlo desde páginas donde ponen a la orden servidores gratuitos, como en Hidemy.io.

. Puedes hacerlo desde páginas donde ponen a la orden servidores gratuitos, como en Hidemy.io. Escribe la dirección IP del proxy en el apartado Host de proxy .

en el apartado . Guarda los cambios.

Con esto estarás empleando un proxy para conectarte a WhatsApp. Esperamos haber resuelto tu duda y que ahora sepas un truco infalible para que WhatsApp te funcione incluso en lugares donde está prohibido.