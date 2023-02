En muchas ocasiones seguro habrás escuchado hablar de las VPN y también de los servidores proxies, pero si no sabes lo que son y las diferencias entre ambos en esta publicación te explicaremos todo esto.

De las VPN hemos hablado bastante en Androidphoria.

Qué es una VPN

Una VPN (cuyas siglas significan virtual private network en inglés) es una tecnología que realiza una conexión 100% encriptada hacia un servidor en otro país de toda conexión a Internet que tu móvil u ordenador realice mediante cualquier programa o aplicación y sin guardar registro de los sitios que visitas.

De este modo tu actividad al navegar en la red no podrá ser rastreada por terceras personas o por la empresa que te proporciona el servicio de Internet.

Qué es un servidor proxy y cómo funciona

Por su parte, un servidor proxy consiste en una conexión intermediaria entre tu móvil u ordenador hacia el Internet. ¿Esto qué significa? Normalmente, cuando visitas un portal web, se ejecutará una conexión directa entre tu móvil u ordenador con el portal web en cuestión, pero con un servidor proxy la conexión es diferente.

Si te conectas a un servidor proxy e ingresas a cualquier sitio web, el servidor funcionará como un punto de conexión intermedio, haciendo las solicitudes de conexión en tu lugar y enviándote la información. Al hacerlo, parecerá como si es el servidor proxy quien se conecta a esa web y no tú. Además, para tu proveedor de Internet no será como si estuvieses visitando ese sitio web, lo que verá es que te has conectado a ese servidor y no al portal web que visitaste.

Es por esta razón que conectarse a un servidor proxy también podría funcionar para burlar las restricciones que puedan tener determinados sitios web en cualquier país. Claro, para eso tendrías que conectarte a un servidor proxy en un país diferente al país donde vives.

Otras funciones que tiene un servidor proxy

Un servidor proxy también pueden configurarse para evitar que alguien se conecte a determinados portales web. ¿Alguna vez trabajaste en un sitio donde tenías Internet, pero no podías entrar a Facebook? Lo más probable es que ese ordenador o portátil que hayas usado estuviera conectado a un servidor proxy que haya sido configurado para evitar que ingresaras a Facebook u otra red social.

De hecho, un servidor proxy también puede ser usado en institutos educativos para tal fin. Además, también posee la capacidad de guardar un registro de todos los sitios web que han sido visitados por las personas que se han conectado al mismo.

Las diferencias entre una VPN y un servidor proxy

Ahora que ya sabes lo que es una VPN y lo que es un servidor proxy, seguro debes estar pensando en que son la misma cosa con nombres diferentes, pues nada más lejos de la realidad. Ambos tienen diferencias muy claras y las más destacables son las siguientes:

Configuración y forma de conectarse

Las VPN suelen funcionar con una aplicación o programa que no requiere mayor configuración. Solo debes descargarla, instalarla, escoger un país desde donde quieres conectarte y activarlo.

Una conexión a un servidor proxy debe configurarse en la aplicación o programa donde quieras usarlo (como el navegador web, es el más habitual para tal fin), mientras que las VPN cifran cualquier conexión a Internet de todo programa o aplicación que uses.

Por ejemplo, si en tu ordenador tienes instalado el navegador Google Chrome y lo has configurado para conectarse a un servidor proxy este usará el servidor proxy para conectarse a Internet, pero si también tienes instalado Mozilla Firefox y no le has hecho dicha configuración cuando lo uses se conectará de forma normal a Internet porque no ha sido configurado para usar el servidor proxy que configuraste en Google Chrome.

Con una VPN ocurrirá todo lo contrario, ya que al conectarte a la misma todo programa o aplicación para que requiera de una conexión a Internet (como todos los navegadores que hayas instalado) tendrá que usar la VPN sin excepción. Eso sí, también hay VPN que pueden aplicarse solo a un navegador o programa en particular, así como proxies para regular toda la conexión a Internet de un PC.

Registro de sitios visitados

Previamente, te mencionamos que un servidor proxy tiene la capacidad de guardar un registro de los sitios web a los que te has conectado, pero con una VPN sucede lo opuesto. Generalmente, las mismas no guardan registro de los sitios web que has visitado.

Si eso llegara a suceder con una VPN, ya sería una acción producto de una deficiencia del servicio o como parte de una acción deliberada de la empresa a espaldas de los usuarios para vender sus datos a terceros. Con las VPN gratuitas es más probable que eso llegue a ocurrir.

Fuera de esas excepciones, lo habitual es que una VPN no guarde registro de los sitios web que visites, como sí que podría hacerlo un servidor proxy. También se puede contratar un servidor proxy de pago, pero su funcionamiento no varía en este apartado.

Conexión cifrada

Las VPN cifran totalmente la conexión a Internet de tu móvil, tablet u ordenador, pero esto no lo hace un servidor proxy porque solo se limita a fungir como una conexión intermedia entre los datos enviados y recibidos. Un servidor proxy no agrega cifrado y esto te vuelve susceptible a que tu actividad web pueda ser rastreada por terceros.

¿Debes usar una VPN o un servidor proxy?

Ahora que ya sabes lo que son cada uno de estos servicios y las diferencias claras que tienen ambos, te debes estar preguntando cuál de los dos deberías elegir, pero eso depende de qué es lo que necesitas y para qué lo necesitas.

Por ejemplo, si buscas una solución que te proporcione más seguridad para tu persona al navegar en Internet y que sea fácil de usar, lo ideal será que elijas una VPN. Un servidor proxy solo te dará una conexión intermedia para visitar sitios web que sí estén disponibles en otros países, pero sin medidas de seguridad como el cifrado de la conexión (además de que deberás configurarlo en varias aplicaciones o programas para poder usarlo).

En cambio, si buscas una alternativa para ser usada a nivel empresarial, ya que necesitas controlar el acceso a determinados sitios web, lo ideal sería que escojas un servidor proxy.

¿Y tú qué opinas? ¿Conoces alguna otra diferencia entre un servidor proxy y una VPN?