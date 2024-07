La tecnología de reescalado de imagen en los videojuegos está rompiendo el mercado de consolas y ordenadores desde hace algún tiempo. Las mejoras en el rendimiento de los juegos son fantásticas y todo ello sin perder demasiada calidad gráfica. De hecho, en ocasiones hasta la mejora.

En el caso de los móviles llegó hace apenas un año gracias a Qualcomm y su Snapdragon Game Super Resolution (GSR). Sin embargo, GSR deja bastante que desear y es exclusiva para los chips de la compañía. Por suerte, ARM no se quedó quieta y acaba de anunciar una solución mucho más competente y de alta compatibilidad. ¿De qué hablamos? Pues de ASR, la nueva tecnología de escalado para juegos de ARM que promete un montón. Te contamos de qué va y cómo mejorará los juegos en Android.

¿Qué hace Accuracy Super Resolution (ASR) en los juegos para móviles?

Como otras tecnologías de reescalado, ASR permite mejorar el rendimiento de un videojuego sin afectar su calidad gráfica o resolución. Y si te preguntas, “¿cómo es esto posible? Si toda la vida hemos tenido que sacrificar calidad para ganar algunos FPS adicionales”, la verdad es que puede explicarse de forma relativamente simple.

Normalmente, tu móvil renderiza las imágenes de un juego a la resolución nativa de tu móvil (Full HD+, por ejemplo), un proceso que puede llegar a ser muy demandante si no tienes una gráfica y procesador adecuados. En cambio, lo que hacen ASR y otras tecnologías similares es renderizar imágenes de menor resolución y luego agregar píxeles adicionales para llevarlas a la resolución de pantalla de tu dispositivo.

Este proceso reduce la carga de trabajo a nivel de hardware, por lo que los FPS aumentan y con ellos el rendimiento de tus juegos. Además, el consumo energético también se va al piso. Pero ¿cómo es que no se pierde calidad? Parece no tener sentido, pero esa es la magia de estas tecnologías.

A través de potentísimos algoritmos de imagen, ASR es capaz de analizar cada uno de los píxeles renderizados originalmente (a menor resolución) y su relación con otros que les rodean. Luego, con la información obtenida de ellos genera nuevos píxeles (similares) que se añaden a la imagen para llevarla a la resolución de tu pantalla.

¿El resultado? Cuadros nítidos muy parecidos a los que corresponderían a un renderizado completo de alta resolución, pero con cargas de trabajo muchísimo menores. Y, por consiguiente, tasas de FPS mucho más elevadas para una experiencia de juego superior. ¿Algún dato adicional? Varios, que responderemos brevemente en las siguientes secciones.

¿Cuánto mejora ASR el rendimiento de los juegos y el consumo de energía?

Durante la presentación de ASR, ARM mostró una comparativa para dar a conocer el potencial de su nueva tecnología. ¿Nuestra reacción? Sencillamente, nos dejaron sin palabras.

Utilizando un SoC MediaTek Dimensity 9300 con gráfica Immortalis-G720, ARM comparó el rendimiento de nua demo técnica: por un lado, utilizando el renderizado nativo; por el otro, valiéndose de ASR. Todo ello, para una pantalla de 2800 x 1260 píxeles. Por las especificaciones, probablemente haya sido en un Vivo X100 Pro, pero lo importante fueron los resultados:

Al activar ASR, el rendimiento mejoró hasta en un 53% respecto a la prueba con renderización a resolución nativa. Además, el consumo energético cayó en un 30%, así que hablamos de una doble mejora brutal.

Sí, es cierto que el rendimiento en cada juego podría variar, pues dependerá de qué tan bien implementen ASR los desarrolladores. Sin embargo, el futuro pinta realmente bien para esta nueva tecnología, especialmente si tomamos en cuenta que es apenas su primera versión.

Esto se vuelve un hito todavía más importante cuando se le compara con GSR, la alternativa de Qualcomm. De hecho, puedes ver la enorme diferencia de calidad en la imagen que abre esta sección.

¿De dónde sale ASR? Es la heredera de FSR2 (AMD), pero para dispositivos ARM

Aunque parezca que ARM se sacó a Accuracy Super Resolution del sombrero, lo cierto es que no es así. ASR parte de FSR 2 (FidelityFX Super Resolution 2), una tecnología desarrollada por AMD que es de código abierto y tiene licencia MIT.

Valiéndose de esa licencia, y pese a ser una tecnología propietaria, ARM pudo coger lo que necesitara del código de FSR 2 para desarrollar una alternativa similar compatible con chips ARM. ¿El resultado? Accuracy Super Resolution, que es capaz de ejecutarse en cualquier hardware con arquitectura ARM.

¿Cualquiera, cualquiera? Vamos a despejar esa duda.

¿Qué móviles son compatibles con Arm Accuracy Super Resolutio (ASR)? ¿Funcionará en tu Android?

Según palabras de ARM en la presentación de ASR, “funcionará de manera brillante en dispositivos actuales y futuros”. Sin embargo, también puede llegar a utilizarse en smartphones y otros dispositivos con chips ARM más antiguos.

Así, no importa si tienes un Pixel con chip Tensor, un Samsung con chip Exynos o algún móvil con chip MediaTek. En todos puede ejecutarse ASR, pues sus gráficas utilizan la arquitectura de ARM. Incluso podría utilizarse en chips de Qualcomm, pues las gráficas Adreno siguen siendo ARM (aunque con algunos cambios).

Se sabe que la compatibilidad estará garantizada de aquí en adelante para cualquier móvil Android con tecnología ARM. No obstante, no queda claro si los fabricantes tendrán que agregar soporte explícitamente a dispositivos antiguos. O si, por el contrario, ASR podrá habilitarse sin añadir nada extra.

¿Nuestra opinión? En móviles antiguos que todavía reciben actualizaciones seguramente no haya problema. No obstante, dudamos que ASR pueda habilitarse en los que ya no tienen soporte.

Finalmente, queda una cosa por decir: como FSR (AMD), DLSS (Nvidia), XeSS (Intel) o GSR (Qualcomm), Arm ASR solamente funcionará en juegos que lo implementen dentro de su código. Al momento de escribir este artículo todavía no había ninguno que fuera compatible, pero Arm aseguró que algunos proyectos piensan utilizarlo.