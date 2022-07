Al momento de necesitar tener acceso a algún sitio web que esté restringido en el lugar en donde resides, o en caso de que quieras tener mayor privacidad al momento de navegar por Internet, recurrir a las VPNs resulta ser una buena opción.

Ahora bien, cuando vas a usar este servicio, la mayoría de las VPNs ofrecen cientos de servidores en diferentes países, por lo que merece la pena preguntarse… ¿cuál de todos ellos deberías elegir? ¿Realmente influye en algo el país que elijas? En este artículo responderemos todas esas dudas.

¿En qué influye la ubicación del servidor VPN?

Hay tres cosas en las que influye la ubicación del servidor VPN:

Velocidad de conexión

Cuando se trata de elegir la ubicación de la VPN, la distancia sí importa. Mientras más lejos estés del servidor VPN, más lenta será tu conexión.

Debes tomar en cuenta que estos son servidores que están ubicados físicamente en algún lugar, por lo tanto, mientras más cerca estés de estos servidores, mejor será la velocidad. Intenta siempre elegir un servidor que se encuentre lo más cerca posible de tu ubicación real.

Por ejemplo, si estás en China y quieres acceder a alguna plataforma de Internet restringida, la mejor opción en este caso sería que te conectaras a una VPN con servidores en Hong Kong, por ejemplo.

En cambio, si decidieras conectarte a un servidor ubicado en España, estando en China, la velocidad de conexión será mucho más lenta en comparación con la velocidad que te ofrecería un servidor más cercano.

Privacidad y seguridad

Otra cosa que también debes tomar en cuenta al momento de elegir la ubicación, son las leyes de regulación relacionadas con el Internet y las VPN que se manejen en ese país.

Puede que las VPN sean legales en la mayoría de los países, pero debes ser consciente de que algunos regulan y restringen el uso de esta herramienta.

Limitación de contenido

Se podría decir que la principal razón por la que muchos acuden a las VPNs es por la censura o limitaciones de contenido que existe en el país en el cual residen.

La elección de la ubicación de la VPN también influirá en el contenido al que tendrás acceso. Y es que lo que esté disponible libremente en un país puede estar bloqueado en otro.

Por ejemplo, si lo que quieres es ver vídeos en alguna plataforma de streaming que solo funciona en España, pues no tendrás otra opción que conectarte a una VPN con servidores en España, de lo contrario, no podrás ver el contenido.

¿Cuál es el mejor país al cual conectarse a través de una VPN?

El mejor país al que conectarse con una VPN dependerá de lo que quieras hacer en línea, así como del lugar en el que te encuentres.

Como te mencionamos anteriormente, conseguirás velocidades de conexión más rápidas si te conectas a un servidor VPN cercano a tu ubicación real. Pero si quieres ver programas de Netflix en Estados Unidos, no tendrás otra opción que usar un servidor VPN situado en ese país.

La verdad es que no todos los países podrán satisfacer todas tus necesidades. Debes equilibrar las ventajas que ofrezca cada ubicación y decidir cuál te conviene más de acuerdo a la circunstancia.

Si prefieres tener una mayor velocidad, entonces debes elegir un servidor cercano a tu ubicación. En cambio, si prefieres elegir un país con una gran cantidad de sitios webs disponibles, debes elegir los servidores de un país que cuente con altos niveles de libertad de Internet.

Existen algunos países que resultan ser excelentes opciones cuando se trata de elegir una ubicación para el servidor VPN, puesto que cuentan con una amplia gama de contenidos, altos niveles de libertad en Internet y leyes de privacidad bien establecidas.

Claro está, estos países que te mencionaré a continuación podrían o no ser convenientes para ti dependiendo de tu localización real.

Suiza

Esta es una nación que valora la privacidad y no cuenta con leyes restrictivas en la red. No te tendrás que preocupar de que te espíen y tampoco de las limitaciones de contenido.

Islandia

Este país se encuentra entre los primeros cuando se trata de libertad de Internet. Islandia cuenta con restricciones mínimas a los contenidos en línea y ofrece gran protección a los derechos de los usuarios. Esto lo hace, uno de los mejores países a los cuales conectarse mediante un servidor VPN.

Estonia

En cuando a protección de privacidad y libertad de Internet, este es uno de los mejores países. Estonia cuenta con una de las protecciones de la privacidad en Internet más sólidas del mundo.

El país también le permite a sus residentes ver quién accede a su información y a qué tipo de información acceden. Estonia tiene una cultura de Internet muy transparente que da prioridad a la privacidad y a la protección de datos para garantizar que la gente mantenga el control de sus datos personales.

Canadá

Canadá es un país conocido por respetar las libertades civiles. Cuenta con sólidas leyes de privacidad y protección de Internet. Los ciudadanos de este país pueden gozar de un Internet con pocas restricciones.

Unión Europea

La Unión Europea cuenta con leyes que protegen la privacidad de los usuarios. Así que, conectarse a una VPN ubicada en alguno de estos países de la UE es una excelente opción cuando te encuentras en algún lugar en donde los derechos en Internet no están protegidos.

Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con muy pocos contenidos y sitios bloqueados, a excepción de los que están protegidos por derechos de autor. Sin embargo, se conoce que la mayoría de los sitios webs con sede en Estados unidos rastrean a todos sus usuarios en línea y recopilan grandes cantidades de información sin su consentimiento.

Pero, dado que Estados Unidos cuenta con muchísimas plataformas de contenido en Internet, muchos internautas no tienen más opción que elegir esta ubicación si es que desean tener acceso a una amplia gama de contenido exclusivo para este país.

Japón

Japón cuenta con una sólida protección de la privacidad. En este país existe una ley llamada Ley de Empresas de Telecomunicaciones, en donde se establece el derecho al secreto y prohíbe a las empresas de telecomunicaciones censurar la información.

Aunque existe una ley antipiratería, se podría decir que, en general, el Internet en Japón es abierto, accesible y se puede navegar de forma anónima.

Aprende a elegir cuál VPN usar

Ya te explicamos cuál podría ser el mejor país al cual conectarse con una VPN, sin embargo, lo primero que se debe hacer es elegir el proveedor del servicio VPN. Después de todo, ¿de qué sirve elegir un país con excelentes leyes de privacidad y seguridad si al final estás utilizando un servicio poco fiable?

Debe contar con una buena reputación

Lo primero que deberías hacer al decidir cuál VPN usar, es investigar su historial. Lo que normalmente hacen las personas al momento de buscar una aplicación, es simplemente colocar el nombre en el buscador, o en la tienda de aplicaciones, y descargar la primera que aparezca.

Hacer eso es un grave error. No deberías usar aplicaciones de VPN que no conozcas. Y esto aplica no solo con las apps de VPN, sino con todas en general.

Si dice gratis, ten cuidado

Los servicios gratuitos de VPN, por lo general, terminan tratándose de software espía que nadie quiere tener en su dispositivo. Y esto hasta podría considerarse peor que ser supervisado por el gobierno.

Debes ser consciente que al utilizar una VPN, lo que estás haciendo es acceder al servidor de una empresa y conectarte a través de él para navegar. Y al hacer esto, la empresa tiene la posibilidad de almacenar tus datos. De hecho, ya se han descubierto algunas VPNs que se encargan de vender los datos de sus usuarios a otras empresas de terceros.

Estos servicios gratuitos falsos de VPN hasta podrían considerarse como phishing VPN. Detrás de estas estafas se encuentran organizaciones depredadoras que pueden surgir incluso en los países más seguros que cuentan con buenas leyes de privacidad.

Elige un proveedor de VPN que pueda garantizarte un buen servicio

Existen también algunos proveedores VPN, en especial los más pequeños, que no tienen los recursos para luchar en contra de los piratas informáticos para poder garantizarte un servicio seguro. Debes recurrir a proveedores que cuenten con los medios necesarios para poder brindar un servicio fiable y de calidad a sus usuarios.

No cabe duda que elegir una buena ubicación del servidor VPN y un buen proveedor del servicio en sí, realmente hacen la diferencia. Debes evitar utilizar estos servicios VPN poco fiables, que al final solo resultan ser virus que acabarán con tu privacidad en línea. Siempre debes investigar antes de usar alguna VPN y asegurarte de que se trata de una organización legítima.

Espero que este artículo te haya sido de ayuda. Y si te interesa seguirte informando sobre en mundo de las VPNs, entonces debes darle un vistazo a cómo evitar que las VPNs se beban la batería de tu móvil.