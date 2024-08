Just Give Me My Money origen y explicación del meme viral en TikTok

Desde celebridades hasta deportistas, el trend llamado Just Give Me My Money ha inundado TikTok con cientos de miles de vídeos que generaron muchísima confusión entre la mayoría de los usuarios.

Si te han salido vídeos en donde un grupo de personas dicen “Just Give Me My Money” y hacen una especie de gesto italiano (mano pellizcándose los dedos), déjanos decirte que has descubierto el meme del momento. Por otro lado, si no entiendes de qué va y cuál es su origen, ¡no te preocupes! No eres el único.

Investigando durante varias horas en TikTok, hemos podido saber cuál es el origen de este trend, como así también qué significa. Eso sí, olvídate de intentar encontrarle sentido, pues es nada más ni nada menos que una broma.

¿Cuál es el origen del trend “Just Give Me My Money”?

A pesar de que este trend se popularizó durante los Juegos Olímpicos de París 2024, gracias a las bromas efectuadas por un grupo de atletas norteamericanos, su origen data de finales del mes de abril de este año.

El streamer Kai Cenat fue quien lo inició, aunque su objetivo era totalmente distinto, y es que no realizaba la broma que se popularizó en TikTok. En el vídeo que te mostramos arriba de este párrafo, puedes observar como uno de los amigos de Kai Cenat enuncia esas palabras haciendo referencia a una canción.

¿Qué significa el trend de TikTok “Just Give Me My Money”?

Si bien el trend se viralizó en los Estados Unidos, su alcance fue tan grande que llegó a países de habla hispana. El significado de este trend es bastante ambiguo, pues si tomamos como referencia las palabras que se utilizan, “Just Give Me My Money”, las personas lo único que quieren es que le den su dinero (en español se traduce como “Solo dame mi dinero”).

Por otro lado, la explicación del meme en cuestión es jugarle una broma a un amigo o familiar al momento de realizar el trend. Por ejemplo, se juntan 4 amigos y 3 de ellos forman un acuerdo para jugarle una broma a alguien en concreto. Esas 3 personas hacen el trend y aplauden cuando dicen “Just Give Me My Mmoney”. Cuando la última persona hace el trend en cuestión, nadie lo acompañará y lo dejará como si estuviese festejando solo.

En resumen, es tan solo una broma que tiene como objetivo poner en ridículo a un amigo o familiar. Cabe remarcar que junto con este trend también se ha viralizado el audio que dice Es una pijamada Real, ambos memes están siendo tendencia ahora mismo en TikTok.