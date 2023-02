Con la finalidad de prestar una mejor experiencia al usuario, el Internet comparte datos con empresas para saber, por ejemplo, qué sitios te gusta visitar. Esto explica por qué mientras en tus redes sociales solo recibes publicidad de ese nuevo viaje que estás planeando, a tus amigos les hablan de otra cosa.

Esto se logra, pues páginas como Facebook adquieren estos datos y así puede llevarte publicidad que solo te interese a ti y no algo general. Ahora bien, esto puede ser muy interesante para muchos, pero para otros, el hecho de saber qué terceros tienen acceso a sus datos personales puede ser molesto y un problema real.

Por suerte, si este es tu caso y quieres una navegación más segura y privada, existen los servidores proxy. Por ello, hemos preparado este artículo para que conozcas todo sobre esta manera de proteger tus datos al navegar y cómo puedes activar una extensión proxy en tu navegador. ¡Empecemos!

¿Cómo mis datos se comparten en Internet?

Primero comencemos por saber qué pasa cuando ingresamos al Internet. En pocas palabras, podemos decir que no ingresamos a la web de forma tan directa como pensamos. En realidad, lo que ocurre es que un programa toma los datos asociados a tu dispositivo y entra a la red a tu nombre.

Ahora, luego de que este programa entra con tus datos (como la dirección IP), la página también puede tener acceso a esta información. Lo que puede ocurrir aquí es que esta página comparta estos datos con redes sociales y así ahora tu contenido pueda estar más enfocado en lo que te gusta.

Digamos que entraste a una página de boletos de avión a Madrid. Minutos después de realizar esta búsqueda ahora tus redes y hasta el correo se llena de publicidad sobre vuelos a España. Pues, ahora ya sabes que no es ninguna conspiración sino tus datos rondando por Internet. Continúa leyendo para saber cómo puedes evitar estas situaciones con una extensión proxy.

¿Qué es un servidor proxy?

Un proxy es un ordenador que nos conecta a la red ocultando nuestra dirección IP. Así, en vez de entrar directamente, este establece un enlace entre nosotros (a través de nuestros equipos) y la red.

En este caso, la información con la que entra no está relacionada con los datos de tu equipo. Básicamente, ahora no hay datos que estén ligados a gustos o historiales de búsqueda y las páginas no pueden asociar estos con tus redes sociales o correo.

Por ello para muchos esto es tan atractivo e importante, pues así sus datos no son compartidos y eventualmente no saber en manos de quién están.

Beneficios de un proxy

Cuando decidimos usar un servidor proxy, no solamente se obtienen beneficios en cuanto a seguridad. De hecho, algunas personas buscan entre los tipos de proxy para saber cuál es mejor para su actividad.

En cuanto a los beneficios adicionales podemos encontrar que ahorra ancho de banda al almacenar archivos en caché y comprimir el tráfico entrante. Además, protegerá tu red del malware.

Por último, ciertos países tienen restricciones establecidas para que dentro de sus territorios no se pueda acceder a sitios web que puedan exponer su seguridad. Y es aquí donde también se puede disfrutar de otro de los beneficios de un proxy que es acceder a contenido restringido, pues burlará el sistema encargado de rastrear las IP para impedir el acceso libre a la Internet.

Cómo añadir una extensión Proxy a mi navegador

Ahora sabiendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tus datos en la web, lo que puedes hacer es proteger tu navegador con una extensión proxy si es tu caso.

Por ello, en este artículo queremos hablar de Brightdata, un proveedor de servicios Proxy lider en el mercado. Lo que hace que esta empresa sea la número uno es su alta potencia en protección, velocidad y otros aspectos.

Si lo que buscas es la opción que te permita compartir datos, tener la libertad de acceder a sitios web restringidos o incluso proteger tu negocio de usuarios que quieran acceder a sitios riesgosos, la extensión proxy para tu navegador de Brightdata es lo que necesitas.