Telegram es una de las apps de mensajería que más funciones tiene y sin duda los bots son uno de los puntos más fuertes de esta app. Telegram tiene desde un bot para traducir textos hasta bots para descargar música.

De hecho en este artículo te enseñaremos 7 bots de Telegram para descargar música. Sin embargo, que te hablemos de este tema no significa que queremos que descargues música. De hecho en algunos países se considera ilegal la descarga de música registrada. Por eso no te recomendamos usar estos bots de Telegram a menos de que se trate de música que no está protegida por derechos de autor.

Los bots de Telegram que te enseñaremos en este artículo permiten descargar música de Deezer, SoundCloud, Spotify y Youtube. Además permiten la descarga en dispositivos móviles iOS y Android o en ordenadores a través de Telegram Web. Aquí te explicamos cómo usar Telegram Web si tienes dudas al respecto.

Convert Youtube to mp3: el bot de Telegram para descargar música de YouTube

Nombre de usuario | @convert_youtube_to_mp3_bot

Este bot hace lo que su nombre indica, convertir vídeos de Youtube en mp3. Solo hace falta ingresar el enlace del vídeo que quieres descargar y el bot te envía el archivo listo para ser descargado. El lado negativo de este bot es que en ocasiones muestra anuncios publicitarios.

El bot de Telegram para descargar música de SoundCloud

Nombre de usuario | @scloud_bot

Este bot hace posible descargar pistas de audio de SoundCloud solo con pegar el enlace, el texto o el nombre de usuario que subió el archivo a la plataforma de audio.

Music Hunter: un bot de Telegram exclusivo para descargar música de Deezer

Nombre de usuario | @musichuntersbot

Este bot permite la descarga de música desde Deezer. Solo hay que ingresar el enlace de la pista de Deezer y el bot lo convierte en un archivo con formato mp3 listo para ser descargado.

DeezDown, uno de los bots de Telegram que permite descargar música desde distintas plataformas

Nombre de usuario | @deezloaderan0n_bot

DeezDown es un bot de Telegram que permite descargar música desde Deezer y Youtube. Solo hay que ingresar el enlace de la pista de audio y el bot se encarga de descargar el archivo.

Spotify Music Downloader: la herramienta para descargar música de Spotify

Nombre de usuario | @spotifymusicdownloaderbot

Este bot de Telegram facilita las descargas de audios de Spotify. Solo hay que escribir en el chat del bot el enlace de la pista de audio y el bot prepara el archivo para que sea descargado.

Un bot de Telegram bastante popular para descargar música, Music Downloader

Nombre de usuario | @scdlbot

Este es uno de los bots de Telegram más populares para descargar música y uno de los más completos. Permite descargar pistas de audio de SoundCloud, BandCamp y Youtube. Además tiene la particularidad de que si una pista es demasiado larga, la fracciona para que se descargue por partes.

Deezer Music el bot para descargar música que incluye un buscador

Nombre de usuario | @deezermusicbot

Deezer Music es uno de los bots de Telegram que permite descargar música desde Deezer, SoundCloud y Spotify. Además, se pueden buscar canciones directamente desde este bot.

En ocasiones algunos bots no funcionan por un tiempo y esto se debe a que están en mantenimiento, sin embargo esto no tarda más de un par de días. Igualmente queremos recordarte que si vas a usar estos bots debes hacerlo con música que no esté protegida por derechos de autor. Si prefieres bots con otras funciones debes conocer los 5 mejores bots de Telegram.