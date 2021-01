Las versiones web de las aplicaciones de mensajería son útiles para casi cualquier persona. Lo más seguro es que tú trabajes con un ordenador frente a ti, y es un gran beneficio poder tener tus chats en él. En este caso, si utilizas Telegram como app de mensajería principal debes saber que tienes disponible Telegram Web para usar en tu ordenador.

Te mostraremos cómo funciona Telegram Web: acceder, usarlo, qué beneficios te da y en qué se diferencia de WhatsApp Web.

Cómo abrir tu cuenta de Telegram Web en el ordenador

Acceder a Telegram Web es muy sencillo. Solo tienes que entrar en web.telegram.org pinchando aquí y loguearte con tu número de teléfono y una clave que te llegará a la app de Telegram que tienes instalada en tu móvil.

Una vez dentro tendrás todos tus contactos, grupos y conversaciones listos para chatear.

Qué puedes hacer en Telegram Web

Telegram te permite usar la misma cuenta en varios dispositivos al mismo tiempo y no tienes por qué tener tu móvil conectado a Internet, como en WhatsApp. Y además no hay límite de dispositivos.

Usar Telegram web te permite tener la mayoría de las funciones de la aplicación móvil en tu ordenador pero no todas. Puedes acceder a los chats con todos tus contactos, pero no a chats secretos. Tienes la posibilidad de utilizar todos los bots de la app, pero no puedes acceder a la herramienta de “Personas cerca”.

Otras de las funciones que no está disponible es la de la personalización de los chats. En la versión para móviles puedes seleccionar entre fondos de chat Clásico, Día, Oscuro, Nocturno y Ártico. Sin embargo, en la versión web solo está disponible el diseño Clásico, y eso puede ser una desventaja para ti si te gusta el modo oscuro.

Qué ventajas tiene Telegram Web frente a WhatsApp Web

Si decidiste migrar a Telegram seguro que una de las principales razones fue el tema de la privacidad y las nuevas políticas de WhatsApp. Si sentías que tu privacidad se veía afectada en WhatsApp y ahora sientes que Telegram te da esa seguridad que buscas, estate tranquilo con la herramienta web, ya que eso no será problema.

Telegram Web tiene ventajas frente a WhatsApp Web y algunas importantes

Es casi imposible hablar de Telegram y no compararlo con WhatsApp, pero en esta oportunidad nos centraremos en las plataformas web de ambas aplicaciones y no en las versiones para móviles. La principal, como veníamos comentando, es que Telegram no tienen por qué estar abierto en el móvil para funcionar en su versión web a diferencia de WhatsApp.

Otro punto a favor de Telegram Web son la infinidad de bots que tiene la app, ya sea para escuchar música, ver películas, jugar o incluso para ver noticias. Sin lugar a dudas WhatsApp se ve superado en este tema, pues la aplicación no cuenta con este tipo de herramientas, y la verdad es que no parecen interesados en incorporarlas.

Un aspecto crucial cuando se compara a estas apps, y en especial sus versiones web, es la capacidad que tiene cada una para soportar el peso de los archivos. En el caso de Telegram puedes enviar archivos de 1,5 GB y en WhatsApp solo de 100 MB, ya sea para compartir vídeos, fotos, canciones o documentos.

¿Qué ventajas tiene WhatsApp Web frente a la versión online de Telegram?

Puede que esto no sea lo más importante, pero si deberías saberlo. En tema de personalización, WhatsApp gana la batalla en su versión web. La aplicación te permite escoger entre dos temas para su versión web, “Claro” y “Oscuro”. Además, puedes seleccionar un color entre los más de 20 que tienen disponibles para el fondo de pantalla en los chats.

También, WhatsApp Web en comparación a Telegram Web, es un poco más atractivo a la vista, sobre todo en el aspecto de los chats.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de usuarios. A pesar de que Telegram ha tenido un aumento desde hace un tiempo, es innegable que aún no está a la altura de WhatsApp.

Algunas empresas ya han empezado a usar WhatsApp con fines empresariales, como es el caso de McDonald’s, aunque sea solo una prueba. No obstante, si estás interesado en usar Telegram Web con relación a tu trabajo, debes tener muy claro cuál plataforma utiliza tu entorno laboral para saber qué app te irá mejor.

¿Con cuál versión web deberías quedarte? ¿Telegram o WhatsApp?

La repuesta para la pregunta de qué plataforma web es la mejor para ti dependerá de tus prioridades. Sin embargo, debes tener en cuenta algunas cosas para decantarte por una u otra.

Si lo más importante para ti es la estética y la personalización, quizás tu mejor opción en ese caso sea la plataforma de WhatsApp. En ese apartado Telegram se queda corto.

Por otro lado, si lo primordial para ti son la usabilidad y privacidad, sin duda te recomendamos Telegram Web. Aunque debes recordar que el cifrado ultra seguro con esta herramienta no está activo, y eso se debe a que los chats secretos no están disponibles para la versión web. Lo bueno es que es más fácil de usar, no requiere del móvil conectado y además te permite compartir archivos de un tamaño mucho mayor.

¿Qué te parece Telegram Web? ¿Prefieres la plataforma de Telegram o WhatsApp? Eso sí, aquí hablamos solo de la versión web. Telegram también tiene una app de escritorio en la cual sí destaca sobre WhatsApp en todos y cada uno de los aspectos…