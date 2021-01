Para nadie es un secreto que todas las aplicaciones de Facebook comparten tu información entre ellas. Es parte esencial del negocio, especialmente porque en WhatsApp no hablas las mismas cosas que en Instagram o en Facebook.

Hasta ahora no conocíamos cómo WhatsApp comparte tus datos con otras aplicaciones de Facebook y el uso que les da. No obstante, WhatsApp actualizó su política de privacidad y en ella se revelaron algunos datos interesantes, y otros que pueden no gustarte. ¿Quieres descubrirlos? Continúa leyendo.

WhatsApp recopila todo tipo de información sobre tu cuenta

A partir de la última actualización de la aplicación, de fecha 4 de enero de 2021, WhatsApp decidió actualizar su política de privacidad y uso de datos. En esta nueva actualización hay ciertas luces sobre qué información personal comparte WhatsApp y por qué lo hace.

WhatsApp resume los cambios de su política de privacidad en tres grandes puntos, dejando ver por dónde va la cosa:

Servicio de WhatsApp y procesamiento de datos.

La empresa puede utilizar los servicios de alojamiento de Facebook para almacenar los chats de WhatsApp.

Asociación con otros productos de Facebook para una integración perfecta.

Hasta aquí no hay sorpresas, solo que ahora están haciéndolo público por alguna razón. Sin embargo, si sigues leyendo la nueva política de privacidad de WhatsApp podrás darte de cuenta que comparten prácticamente todo.

De forma resumida, estos son los datos que encontrarás en el texto completo y que identifican la información que WhatsApp comparte de tu cuenta:

Datos asociados a tu registro en la plataforma (como tu número de teléfono ).

). Datos de transacciones y pagos realizados a través de WhatsApp (relacionados con WhatsApp Pay y Facebook Pay).

realizados a través de WhatsApp (relacionados con WhatsApp Pay y Facebook Pay). Información relacionada con el servicio (telemetría de cómo utilizas WhatsApp).

Información sobre cómo interactúas con los demás (lo que haces en la plataforma, incluidas las cuentas empresariales).

(lo que haces en la plataforma, incluidas las cuentas empresariales). Información del dispositivo móvil (modelo, fabricante y otros datos).

(modelo, fabricante y otros datos). Dirección IP (ubicación).

(ubicación). Otros (especificados en la política de privacidad, en el apartado “Información que recopilamos”).

Para qué utiliza WhatsApp cada uno de los datos recopilados de tu cuenta

Profundizando un poco más, WhatsApp asegura que la mayoría de estos datos sirven para mejorar tu experiencia en esta y otras plataformas de Facebook. De esta forma el ecosistema de Facebook puede recomendarte amigos, cuentas a seguir, mostrarte publicidad que sea de tu interés, etc.

Sobre el uso de tu dirección IP y tu número telefónico, es obvio que WhatsApp necesita utilizarlos para dar contigo. La primera sirve para ubicarte dentro de toda la Internet y la segunda es para identificar tu cuenta inequívocamente.

No obstante, WhatsApp afirma que también utiliza estos datos para saber tu ubicación exacta en todo momento, así tengas la localización desactivada. ¿La razón? Según ellos, para diagnóstico y resolución de problemas, algo que no tiene demasiado sentido, pero es lo que aseguran.

También señalan que otro motivo importante para recolectar esta información es aumentar “la seguridad, protección e integridad” de sus plataformas. ¿Cómo sería en este caso? Según la compañía, los datos recabados permiten hacer frente al spam y al abuso, así como identificar cuentas potencialmente molestas.

Otros datos sirven para mejorar la infraestructura de WhatsApp y las otras plataformas de Facebook. Y respecto a la información de pago, es una declaración total de intenciones que hace referencia a la próxima llegada de WhatsApp Pay y Facebook Pay a todo el planeta.

No obstante, hay un dato que está más visible que todas estas cosas, pero que al mismo tiempo está bien camuflado y es muy importante.

WhatsApp ahora te obliga a compartir tus datos con otras aplicaciones de Facebook

Si ya recibiste la última actualización de WhatsApp seguramente te habrá llegado una notificación sobre los cambios en la política de privacidad de la plataforma. En ella podrás encontrar el resumen de arriba y también profundizar sobre los cambios si sigues los enlaces que tiene la notificación, pero hay un detalle.

Para seguir utilizando WhatsApp la plataforma te dice que debes aceptar estos cambios en la política de privacidad, y que tienes hasta el 8 de enero de 2021 para hacerlo. Hasta esa fecha podrás posponer tu confirmación, pero una vez llegue tendrás que decir “Acepto” obligatoriamente.

Aceptar las políticas y términos de uso de una plataforma es lo más normal del mundo, pues deben existir ciertas reglas de juego, eso no está mal. No obstante, anteriormente WhatsApp no te obligaba a aceptar que tus datos se compartieran con otras aplicaciones, y ahora sí.

¿Qué pasará si no aceptas? No podrás seguir utilizando WhatsApp y la plataforma incluso recomienda la opción de comunicarte con el Centro de ayuda si no estás conforme o eliminar tu cuenta.

Sí, a pasar todos por el aro, aunque siempre puedes optar por otras plataformas de mensajería que no estén vigiladas por Facebook.