Mucha gente no sabe que al enviar una foto por WhatsApp están revelando su ubicación. Todas las imágenes capturadas por una cámara tienen metadatos asociados, que contienen la información de cuándo se tomó la foto, dónde, con qué sensor o dispositivo, etc. Así pues, si te fijas en estos metadatos, puedes saber dónde está exactamente una persona a partir de la foto que te envió por WhatsApp y cuándo sacó esa foto.

¿No sabes cómo ver los metadatos para saber la ubicación y fecha de una foto enviada por WhatsApp? No te preocupes, enseguida te explicamos paso por paso cómo hacerlo y algunas cosas que debes tener en cuenta.

No todas las fotos enviadas por WhatsApp tienen información de la ubicación

Antes de nada, es necesario aclarar que WhatsApp elimina los metadatos de las fotos enviadas como imágenes, para proteger la privacidad del remitente. ¿Qué significa eso? Pues que, si alguien te envió una foto por WhatsApp usando la opción «Cámara» o «Galería» al momento de adjuntarla, no podrás saber la ubicación de la foto.

¿En qué caso sí es posible saber el origen de una foto enviada por WhatsApp? Cuando la persona te envía la foto como documento. Es decir, cuando alguien te envía una foto en su calidad original en WhatsApp usando la opción «Documento» al adjuntar, sí puedes saber dónde se tomó esa foto. ¿Cómo? Revisando sus metadatos como te explicaremos a continuación.

Cómo saber la ubicación y fecha de una foto enviada por WhatsApp

Si quieres saber la ubicación y fecha de una foto que te enviaron como documento en WhatsApp, haz lo siguiente:

Asegúrate que has descargado la imagen en WhatsApp (simplemente presiónala para que se descargue).

en WhatsApp (simplemente presiónala para que se descargue). Abre la app Google Fotos y ve a Biblioteca .

y ve a . Selecciona la carpeta WhatsApp Documents .

. Abre la imagen cuya información quieres conocer.

Toca los tres puntos de la esquina superior derecha en la imagen.

de la esquina superior derecha en la imagen. Se abrirá un menú donde verás tanto la fecha como la hora en la que se tomó la foto, así como la ubicación en que la se hizo (coordenadas y localización en Google Maps).

Así de fácil puedes ver la fecha y ubicación de una foto enviada por WhatsApp. Recuerda que este método no funciona con las fotos que son enviadas como imágenes. Además, ten en cuenta que algunos móviles traen deshabilitada la opción que guarda la ubicación de las fotos, lo que hace que este método no sea 100% infalible. ¡Ah! Y no está de más decir que este método no funciona con las fotos de WhatsApp que solo se ven una vez.

Por cierto, si no quieres que la gente haga esto contigo, mira este tutorial de cómo eliminar los metadatos de tus fotos en Android.

¿Hay una mejor forma de ver la información de una foto enviada por WhatsApp?

La verdad es que no. Google Fotos te da todos los detalles de las fotos que se encuentran en sus metadatos, que es lo mismo que hace cualquier aplicación de visor de metadatos. Si en los metadatos de una imagen no está la información que quieres conocer, no hay nada que puedas hacer, ya que no existe forma alguna de saber dónde o cuándo se tomó una foto si la cámara que la sacó no guardó esa información o si el remitente la eliminó.

Coméntanos… ¿te sirvió este tutorial? ¿Tienes alguna duda o quieres sugerirnos un método mejor?