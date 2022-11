Cómo guardar las fotos de WhatsApp que se ven una sola vez

El año pasado WhatsApp innovó sus características, permitiendo la opción de enviar fotos que solo se pueden ver una sola vez. La privacidad no era perfecta, pues aún podías hacerles capturas de pantalla o seguir viendo las imágenes repetidas veces desde WhatsApp Web, pero ahora sí que lo es. En actualizaciones recientes ya es imposible verlas desde el ordenador y tampoco puedes realizar capturas desde el móvil. ¿Y ahora qué?

De todas formas, no hay que desesperar. Aún existen maneras de poder guardar las fotos de WhatsApp que se ven una sola vez, y aquí te dejamos tres: en dos de ellas necesitarás que tu teléfono esté rooteado, y en la más sencilla no. Comencemos desde lo más fácil.

Realiza una foto a la imagen de WhatsApp con autodestrucción

Lo simple, rudimentario, pero infalible es sacar una fotografía a la pantalla de tu móvil mientras muestra la imagen que solo se puede ver una vez. La alternativa tiene sus desventajas, como falta de calidad en la foto al conseguirla desde otra pantalla, pero es segura, y además, es apta para todo usuario, tenga o no root. Por eso, si no quieres causarte demasiadas molestias o no eres tan experto en esto de los smartphones, puedes optar por esta opción sin pena.

Abre la imagen, toma la foto desde otro dispositivo, y ya la tendrás guardada para siempre, así se desaparezca del chat de WhatsApp desde donde fue enviada. ¡Más sencillo imposible!

Ahora vienen las otras dos opciones en donde requieres tener root. Antes de pasar a estos métodos, asegúrate si todavía no lo sabes. Puedes verificarlo con una aplicación de la que ya te hemos hablado antes.

Guarda las fotos con root y un gestor de archivos

En realidad, WhatsApp no borra las imágenes con autodestrucción, sino que una vez la descargas, se almacena en una carpeta dentro de tu móvil. El problema es que dicha carpeta es secreta y no la podrás encontrar, mucho menos abrir, por medios convencionales. Si tienes root, por otro lado, será pan comido, siempre y cuando te apoyes con un gestor de archivos para facilitarte la tarea.

Dos gestores de archivos que puedes descargar en tu Android son Google Files Go y MIXplorer. Con alguna de estas herramientas instalada, puedes proceder a buscar la carpeta secreta de WhatsApp para esas fotos que solo se ven una vez, accediendo a esta dirección en concreto: data/data/com.whatsapp/files/ViewOnce

¡Y listo!

También puedes deshabilitar la protección de Android contra capturas de pantalla

La última manera de eludir la ley prohibitiva de WhatsApp es desactivando la protección de capturas de pantalla directamente desde tu móvil. Aquí también necesitas tener root, además de la aplicación Magisk y Xposed con el módulo para desactivar FLAG_SECURE, que viene a ser lo que impide que tu Android realice capturas de pantalla.

Tras incorporar el módulo, debes activarlo, configurarlo para que trabaje en WhatsApp, y luego reiniciar el móvil. Esta es la última alternativa, y la más complicada. Siempre puedes optar entre cualquiera de las tres para guardar esa imagen de WhatsApp que te enviaron para verse una sola vez.

Coméntanos si te ha sido de ayuda.