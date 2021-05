Si quieres tener el control total y absoluto de tu Redmi Note 10 Pro, es necesario que lo rootees. El root no es más que obtener acceso a todos los privilegios de sistema del dispositivo para así poder modificar a tu antojo hasta el más mínimo detalle. Gracias al root podrás desinstalar apps de fábrica por completo, instalar módulos Magisk, usar ROMs personalizadas, bloquear anuncios y mucho más… Hay un mundo de oportunidades que te esperan pasándote al lado root.

Eso sí, si no tienes muy claro qué vas a hacer con tu Redmi Note 10 Pro después de rootearlo, es mejor que te plantees si merece la pena. Recuerda que rootear tu móvil puede hacer que pierdas la garantía del mismo, no recibir más actualizaciones del fabricante y, si tocas algo que no debías tocar, puedes dañarlo. ¿Estás seguro de que quieres rootear tu Redmi Note 10 Pro? Entonces sigue los pasos del siguiente tutorial para hacerlo.

Cómo instalar TWRP y rootear el Redmi Note 10 Pro con Magisk

Para rootear tu Redmi Note 10 Pro necesitarás dos grandes herramientas que lo harán posible: TWRP y Magisk. En los siguientes apartados te explicaremos paso a paso cómo instalar cada una de ellas, no sin antes presentarte los requisitos y archivos que debes descargar para seguir este tutorial.

Requisitos para instalar TWRP y rootear el Redmi Note 10 Pro

Pasos para instalar TWRP en el Redmi Note 10 Pro

Activa las opciones de desarrollador del teléfono: Ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Pulsa 7 veces la versión de MIUI.

del teléfono: Habilita la Depuración USB y el Desbloqueo OEM : Lo haces desde Ajustes > Ajustes adicionales > Opciones de desarrollador.

y el : Ahora ve a tu PC y mueve los archivos recovery.img (la imagen de TWRP) y vbmeta.img a la carpeta de los drivers ADB.

(la imagen de TWRP) y a la carpeta de los drivers ADB. También mueve el archivo de Magisk 21.4 a la carpeta de los drivers ADB y al almacenamiento de tu Redmi Note 10 Pro. Además, pega el archivo para desactivar la encriptación forzada en el almacenamiento del teléfono (fuera de todas las carpetas).

a la carpeta de los drivers ADB y al almacenamiento de tu Redmi Note 10 Pro. Además, pega el archivo para desactivar la encriptación forzada en el almacenamiento del teléfono (fuera de todas las carpetas). Seguidamente, apaga el móvil y enciéndelo en fastboot : pulsa el botón de bajar volumen y el de encendido al mismo tiempo.

: pulsa el botón de bajar volumen y el de encendido al mismo tiempo. Cuando veas el logo, conecta el teléfono al PC con el cable USB .

. Desde tu PC, abre la carpeta de los drivers ADB y en la barra de direcciones escribe “ cmd ” (sin comillas). Presiona Enter.

” (sin comillas). Presiona Enter. Así, se abrirá una ventana donde debes introducir los siguientes comandos , uno por uno, en el mismo orden que aquí se muestran: fastboot flash recovery recovery.img fastboot flash vbmeta vbmeta.img fastboot reboot recovery

, uno por uno, en el mismo orden que aquí se muestran:

¡Listo! Ya tienes instalado TWRP en tu Redmi Note 10 Pro.

Pasos para rootear el Redmi Note 10 Pro

Con el último comando ingresado anteriormente, tu smartphone iniciará el recovery TWRP .

. Antes de seguir, puedes aprovechar el TWRP para hacer una copia de seguridad y meter la ROM de tu preferencia antes de rootear.

Selecciona Install y elige el archivo no-verity-opt-encrypt-6.1.zip . Confirma la instalación y espera a que finalice.

y elige el archivo . Confirma la instalación y espera a que finalice. Vuelve a la pantalla de inicio del recovery, toca en Install y selecciona el archivo .zip de Magisk 21.4 para instalarlo.

para instalarlo. Una vez que finalice la instalación, reinicia tu Redmi Note 10 Pro desde Reboot > System.

¡Eso es todo! De esa forma, tu móvil quedará rooteado y listo para aprovechar los privilegios de superusuario. ¿Tienes alguna duda o no entendiste algo? Usa la sección de comentarios para poder ayudarte.