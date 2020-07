Además de su precio, una de cosas que más le gusta a los usuarios de móviles Xiaomi es su nivel de personalización. MIUI es una de las mejores capas de personalización para Android, ya que no solo es rápida, estable y muy modificable.

Sin embargo, ¿qué sucede si deseas un extra de personalización en tu móvil? Pues instalas alguno de los mejores módulos Xposed, o te pasas a una buena custom ROM. Los smartphones del fabricante tienen múltiples opciones a elegir, pero nosotros queremos mostrarte las mejores custom ROMs para móviles Xiaomi en 2020.

¿Cuáles son las mejores ROMs personalizadas que puedes instalar en tu Xiaomi?

Dar con una custom ROM que sea realmente buena y sobresalga del resto en ocasiones es bastante sencillo, pero en otras no tanto. Los móviles de Xiaomi cuentan con múltiples proyectos en su comunidad, pero solo un grupo de ROMs son realmente destacables. Estas son nuestras recomendaciones:

Xiaomi.EU, la ROM que necesitas para tener el móvil en español, o para mejorar MIUI sin pasar totalmente de ella

La primera recomendación que haremos navega entre los conceptos de una custom ROM y una ROM stock. ¿Por qué lo decimos? Porque Xiaomi.EU, aunque no es una ROM oficial, está basada en las ROMs oficiales de MIUI.

Esta ROM solo toma el código de la última versión disponible de MIUI y hace fundamentalmente tres cambios en ella: la traduce a múltiples idiomas, pule su código para que la ROM funcione mejor, y agrega compatibilidad a otros móviles antes que la propia Xiaomi. Así, sin más cambios, por lo que es como utilizar MIUI oficial.

Al estar basada en la ROM china de MIUI, Xiaomi.EU mantiene cosas como la grabación de llamadas, que no están en MIUI global y europeo. Aparte, al no tener modificaciones tan importantes, es la ROM personalizada más estable de todas, y su rendimiento es excelente.

Xiaomi.EU es la elección ideal para dos escenarios: primero, tener la última versión de MIUI incluso si Xiaomi no la lanza oficialmente para tu móvil; y segundo, tener una ROM en español si tu Xiaomi fue comprado con ROM china, por ejemplo.

Xiaomi.EU se actualiza con muchísima frecuencia, y es compatible con descarga vía OTA, así que no tendrás que hacer todo el proceso de instalación siempre. Su única desventaja es que realmente no ofrece mucho más que MIUI stock a nivel de personalización. No obstante, si quieres mantenerte actualizado sin dejar de vivir la “experiencia Xiaomi”, es la ROM perfecta para ti.

Descargar | Xiaomi.EU

LineageOS para tu Xiaomi, una de las ROMs más personalizables también es la ideal para principiantes

Hablar de custom ROMs y no mencionar a LineageOS debería ser penado con cárcel. Históricamente esta ROM ocupa uno de los sitiales de honor en toda la comunidad de desarrolladores de Android, y tiene suficientes razones para ello.

Originalmente conocida como CyanogenMod, fue de las primeras custom ROMs de Android, y ha cosechado una reputación inigualable. LineageOS es una ROM súper estable y muy fluida, y la lista de móviles compatibles es muy amplia, incluso en terminales antiguos. Además, tanto el soporte oficial como el de desarrolladores no oficiales es excelente.

LineageOS es una de las ROMs más personalizables que encontrarás, permitiendo incluso la programación de los botones físicos de tu móvil para ejecutar ciertas tareas. Aparte, la experiencia de uso es realmente buena, y aprender a sacarle el jugo es fácil incluso para los más novatos.

Es una ROM que no sufre de los problemas de consumo energético que otras sí arrastra, por lo que la autonomía no será una preocupación. Y además, al igual que Xiaomi.EU y todas las ROMs de esta lista, LineageOS permite actualizaciones vía OTA, y con bastante frecuencia.

Si lo tuyo es una ROM que tenga todo y aparte sea sencilla de entender, definitivamente te recomendamos probar LineageOS. ¿Una pega? Con el pasar de los años LineageOS ha dejado de ser menos atrevida que CyanogenMod. Instalar esta ROM era ver el mundo Android de otra forma, pero ahora semeja bastante a Android stock, aunque más personalizable.

Descargar | LineageOS

Pixel Experience, la custom ROM más “Google” para tu Xiaomi

Si lo que buscas es vivir la experiencia más pura de Android en tu Xiaomi, entonces esta es la ROM que necesitas. A diferencia de otras opciones que buscan marcar la diferencia, Pixel Experience quiere que disfrutes de Android tal cual como lo imagina Google.

Pixel Experience es de las ROMs que más móviles compatibles tiene, y los Xiaomi no son la excepción. Aparte ha ganado muchísimo terreno en los últimos años, ya que básicamente es Android simple y sin florituras, es decir, sin bloatware. Y aunque quizás no es tan personalizable como otras, gracias a ello gana enteros en rendimiento y fluidez.

Esta ROM está tan bien pensada para lograr sus objetivos que incluso incorpora aplicaciones propias de los Google Pixel, como la GCam. También cuenta con actualizaciones vía OTA, y el soporte en general es bastante bueno, incluso para dispositivos oficialmente no compatibles.

Como mencionamos, Pixel Experience no es especialmente personalizable, pero no es su único detalle. En algunos dispositivos tiene un consumo energético mayor a la media, aunque realmente no es nada para morirse. Igualmente, algunos móviles tienen problemas con el Bluetooth, pero esto es algo que casi siempre se relaciona a los controladores del móvil, y se repite en todas sus custom ROMs, no nada más en esta.

Descargar | Pixel Experience

Paranoid Android, una experiencia muy Android stock para tu Xiaomi, pero con muchísima personalización

Paranoid es una custom ROM con muchísima historia a sus espaldas, y aunque por un tiempo el proyecto bajó su velocidad de desarrollo, actualmente vive una nueva primavera. Podría ubicarse tranquilamente a medio camino entre LineageOS y Pixel Experience, ya que es tan personalizable como la primera, y tan limpia como la segunda.

Sí, Paranoid Android es visualmente muy parecida a Android stock, y de hecho ejecuta el mismo launcher. Sin embargo, puede modificarse muchísimo, y además cuenta con soporte directo de Substratum, el santo grial de la personalización de Android. Ojo, realmente esta aplicación puede instalarse en casi cualquier móvil, pero solo las ROMs compatibles no necesitan “trucos” para poder disfrutarla.

Asimismo, Paranoid tiene “Color engine” una función que permite cambiar los colores de toda la interfaz a tu antojo. ¿Otra función genial? Los “PIE Controls” una serie de gestos propios de esta ROM que son fabulosos.

Paranoid es muy fluida, la lista de móviles compatibles también es bastante amplia, y tiene además actualizaciones vía OTA. ¿Sus problemas? Su consumo energético es un poco alto en ocasiones, y además perdió exclusividad.

¿Qué significa eso? Que muchas características han sido copiadas por otras ROMs desde que el equipo de Paranoid Android liberó el código fuente. No obstante, la mayoría no ofrece un rendimiento tan bueno como Paranoid.

Esta ROM es excelente si quieres llevar a tu móvil al siguiente nivel de personalización. Sin duda alguna, podemos asegurar que es la más personalizable de esta lista.

Descargar | Paranoid Android

RevOS, porque MIUI puede mejorar incluso más que con Xiaomi.EU

La última recomendación de este artículo es una custom ROM bastante reciente comparada con las otras. Además, oficialmente nació en un móvil Xiaomi, aunque sus primeros bosquejos se dibujaron en un Huawei P9 Lite.

RevOS (antes Revolution OS) es una ROM basada en MIUI, tal como Xiaomi.EU, pero aún más pulida, y casi sin rastro alguno del bloatware de Xiaomi. Con RevOS fácilmente ganarás una hora adiciona de pantalla, ya que su administración energética es fantástica. De la misma forma, el consumo en reposo es prácticamente nulo, y al despertar encontrarás la batería casi al mismo nivel que antes de irte a dormir.

La interfaz es prácticamente la misma que la de MIUI, así como sus opciones de personalización. De hecho, cas que los únicos cambios en la apariencia son los fondos de pantalla y algunos colores. No obstante, el código está muy bien optimizado, y la mejora de rendimiento respecto a MIUI es bastante evidente.

Su lista de móviles compatibles no es tan amplia como Xiaomi.EU, y la velocidad de actualización tampoco, aunque mantiene las OTAs. Estas son quizás sus únicas desventajas, pero independientemente de eso es una custom ROM excelente por donde se mire. Por cierto, RevOS también está disponible para algunos dispositivos con Wear OS, increíble, ¿verdad?

Descargar | RevOS

¿Cómo instalar una custom ROM en tu Xiaomi?

En algunas ocasiones, instalar algunas custom ROMs tiene su propio proceso, e incluso algunas se instalan vía fastboot. Sin embargo, la mayoría se instala a través de un custom recovery como TWRP, y necesita que primero tengas el bootloader desbloqueado.

En nuestro tutorial sobre cómo instalar Xiaomi.EU fácilmente en cualquier Xiaomi explicamos todos los pasos a seguir de forma detallada. Además, ese tutorial sirve para cualquiera de estas custom ROM, ya que el proceso es casi idéntico. No obstante, de forma resumida, el método de instalación es el siguiente:

Desbloquea el bootloader de tu Xiaomi con Mi Unlock Tool. Descarga Android ADB en tu ordenador e instálalo para poder instalar el recovery en tu móvil. Descarga e instala el custom recovery que requiere la ROM, generalmente es TWRP. Descarga la custom ROM que vayas a instalar en tu Xiaomi. Recuerda verificar que sea la versión compatible con tu móvil. Descarga el paquete de gapps que necesites para tu móvil. Copia el paquete ZIP de la ROM en el almacenamiento del dispositivo. Reinicia el móvil en modo recovery. Borra la configuración actual de tu móvil en el menú “Wipe”, y selecciona “Wipe Data/Factory reset”, “Wipe Dalvik / ART cache” y “Wipe Cache partition”. Ve a “Install” y luego a “Install ZIP from…”. Selecciona el paquete de instalación de la ROM y confirma. Si la ROM necesita un paquete de gapps también puedes seleccionarlo e instalar. Espera a que el proceso finalice, reinicia el móvil, espera que se complete la configuración inicial y ¡a disfrutar!

Es un proceso muy sencillo, aunque te recomendamos tener cuidado con lo que haces y también hacer un respaldo de todos tus datos y aplicaciones. Todas esas custom ROM son fantásticas, así que no dejes de probar al menos un par de ellas, aunque algunos tienen sus razones para no instalar ROMs alternativas en sus móviles.