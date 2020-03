Nuestras fotos, contactos, contraseñas y demás datos se han convertido en algo esencial que no queremos perder bajo ningún concepto. Es por eso que un buen backup siempre viene bien de cara a guardarlo bajo llave. Puede ser muy útil si te roban el móvil, falla algo dentro del teléfono y se queda inutilizable…

En este artículo te enseñaremos todos los métodos posibles para dejar a salvo todos tus datos haciendo uso de las mejores herramientas disponibles.

Hacer una copia de seguridad en Android es así de sencillo

Las ventajas de hacer esto no son pocas precisamente, y es que es muy fácil que pase algo y te quedes sin nada de lo que tenias guardado. Sin ir más lejos yo personalmente perdí el móvil una noche y, a pesar de que lo recuperé, la pantalla no funcionaba y si no es por el backup hubiera perdido todos mis datos.

Lo primero que haremos será dividir los métodos en Root y No Root:

Maneras de guardar tus datos sin ser Root

Usar los servicios que nos da Google es la manera más rápida, intuitiva y sencilla de poner nuestros datos a salvo. No es para nada complicado y seguramente muchas de las aplicaciones ya las tengas instaladas en tu móvil:

Lo primero es que guardemos nuestros mensajes, contraseñas Wi-Fi, contactos y demás. Esto dependerá de tu móvil, en nuestro caso (Android 10 Puro) tendrás que ir a “Ajustes – Sistema – Copia de Seguridad”. Ahí podrás activarla para que se guarde en Google Drive, elegir la cuenta y hacerla en el mismo momento.

Lo siguiente será revisar que todos nuestros datos estén sincronizados entre dispositivos: "Ajustes – Cuentas". Elige tu cuenta de Google y activa todo lo que necesites. También te recomendamos que revises los Contactos de Google y veas que todo esté en orden. Si no lo está entra en este tutorial para dejar tus contactos a salvo.

Copia de Seguridad en Android Puro / MIUI 1 de 2

Ahora es el momento de guardar todas nuestras fotos y vídeos y para ellos usaremos la aplicación por excelencia de la gran G. Entra en este artículo para saber cómo configurar Google Fotos correctamente. Es la que nosotros usamos y nos parece la mejor alternativa.

Si quieres guardar otro tipo de archivos te recomendamos Google Drive (y algunos trucos extras de paso). Ahí estarán a buen recaudo.

Seguramente uses WhatsApp y tampoco quieras perder todos tus chats, fotos, vídeos, stickers… En este tutorial te enseñamos todo sobre el backup de WhatsApp.

Si eres de los que juega mucho en el móvil no te olvides de activar la sincronización en la nube de los juegos que lo permitan en Google Play Games.

Y con esto ya puedes decir que pase lo que pase nunca perderás ninguno de tus preciados datos. Si no quieres recurrir a Google siempre puedes hacer todo esto de manera manual conectando tu móvil a tu ordenador de vez en cuando y pasando lo que consideres más importante. Los viejos método nunca pasan de moda.

Por último puedes echar un ojo a la Play Store y usar algunas de las aplicaciones disponibles. A nosotros nos ha gustado Swift Backup, te dejamos el enlace directo aquí abajo:

¿Eres Root? Entonces tienes algunas opciones más

Si eres usuario Root puedes hacer uso de algunas alternativas más avanzadas. Sin ir más lejos, Swift Backup (la de un poco más arriba) te deja guardar más cosas si le das todos los permisos necesarios.

En cualquier caso Titanium Backup es la aplicación por excelencia para los usuarios que lo quieran todo sin excepciones. Es capaz de guardar ajustes de las propias aplicaciones, datos del sistema, contraseñas y mucho más.

Lo primero es que descargues la app desde el siguiente enlace. Hay disponible una opción de pago si quieres desbloquear todo su potencial.

Una vez tengas la app abierta ve al botón de “MENU – Tareas por Lotes” y localiza la pestaña “Copia de Seguridad”.

Elige todo lo que quieras guardar y, si quieres copiar todo, simplemente pulsa todos los botones. No tiene más misterio.

Si quieres restaurarlas ve al mismo Menú pero a “Restaurar”.

Titanium es una app que te deja hacer de todo. Guardar la información en Google Drive o Dropbox, programar las copias de seguridad, eliminar las aplicaciones que no uses, crear un archivo .zip compatible con TWRP por ejemplo… Vale la pena estar un rato trasteando para conocer todo de lo que es capaz.

Y con esto terminamos todas las maneras que tienes a tu alcance para hacer un backup a tus datos. Si has seguido todos los pasos puedes migrar tranquilo de un móvil a otro. No pasará nada si se te rompe el móvil o te lo roban, más allá de que te quedes sin móvil claro… ¿Qué te han parecido estas maneras de hacer copias de seguridad?