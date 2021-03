Xiaomi ha sido uno de los primeros fabricantes en renovar su gama media para este año y el móvil más esperado es el Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Hemos podido probarlo antes de que salga al mercado y esta es nuestra opinión. Te vamos a comentar qué ha cambiado en los nuevos Redmi Note 10, para que sepas si es o no el móvil que necesitas.

El Redmi Note 10 Pro es un móvil que mejora lo visto en los modelos anteriores y da un gran salto de calidad, al menos sobre el papel (cámara de 108 MP, pantalla AMOLED de 120 Hz, tamaño más compacto y alguna cosa más). Pero… ¿es un móvil recomendable para la mayoría de usuarios? Descúbrelo en las siguientes líneas. Y al final del artículo te dejamos un cupón para que lo puedes comprar con un gran descuento.

Review del Xiaomi Redmi Note 10 Pro: un móvil que reinventa la gama media de nuevo

El Redmi Note 10 Pro es un móvil muy interesante y completo. Es cierto que no da el salto a la conectividad 5G pero tampoco nos parece un detalle para rechazarlo, ya que la conectividad 5G todavía no está en muchas ciudades y no es algo que le reste utilidad al teléfono. Por lo tanto, creemos que debes seguir leyendo para ver todo lo que este móvil puede ofrecerte. Pero antes, pégale un vistazo a todas sus características:

Características Xiaomi Redmi Note 10 Pro Dimensiones y peso 164 x 75,6 x 8,1 mm con un peso de 193 gramos. Pantalla 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 × 1080 píxeles) con tecnología OLED. Brillo de 1200 nits. Recubierta con Gorilla Glass 5. 120 Hz de refresco y 240 Hz de respuesta para el panel táctil. Soporta HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G. RAM 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB o 128 GB (UFS 2.2). Ampliable con microSD hasta 512 GB. Cámara trasera Cuádruple: cámara de 108 MP con f/1.9 + Ultra Gran Angular de 8 MP f/2.2 + cámara macro de 5 MP y f/2.4 + cámara de profundidad de 2 MP con f/2.4. Graba 4K a 30 FPS y cámara lenta a 120 fps en Full HD. Cámara frontal 16 MP con f/2.45. Graba vídeo Full HD a 30 fps. Conectividad y extras WiFi 5 de doble banda, dual SIM 4G, GPS + GLONASS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, lector de huellas en el lateral, radio FM, altavoz estéreo, jack de audio de 3,5 mm y puerto de infrarrojos. Batería 5020 mAh con cargador de 33 W en la caja. Sistema operativo MIUI 12 basado en Android 11.

Como puedes ver en las especificaciones, todo en el Redmi Note 10 Pro tiene muy buena pinta. Mejor pantalla, mejor cámara, procesador más potente, y todas las comodidades que puedes esperar como usuario, algunas incluso muy poco habituales en la gama media: microSD para ampliar la memoria, cámara muy potente, NFC, jack de audio, altavoz estéreo y una gran batería. Vamos a ver si todo eso funciona como podrías esperar.

El Redmi Note 10 Pro tiene un buen diseño: más ligero y compacto que el Note 9 Pro

Cuando analizamos el Redmi Note 9T nos dimos cuenta de que Xiaomi quería apostar a un diseño más compacto para sus nuevos gama media y este Redmi Note 10 Pro sigue la línea de hacer más compacto y menos grueso el teléfono, sobre todo si lo comparamos con el Note 9 Pro. Este año el Redmi Note 10 Pro pesa menos y sus dimensiones son más ajustadas (a pesar de contar con una pantalla de grandes dimensiones).

A su vez, tiene un diseño muy premium y un pequeño agujero para la cámara frontal que hace que la pantalla aproveche el frontal de forma excelente. Es un teléfono muy cómodo y no se hace nada grande para usar en el día a día. También es bastante fino, aunque la cámara sobresale un poco y lo hace bailar en la mesa si no lo llevas con funda.

En su trasera el teléfono se ve muy chulo, con efecto degradado que cambia con la luz y nos recuerda a los móviles de gama alta. Sin duda, un teléfono con un aspecto premium; y más si tenemos en cuenta la pantalla. Tampoco te preocupes por arañazos, pues trae una funda en la caja para que no tengas que comprar nada extra.

Diseño del Redmi Note 10 Pro 1 de 10

La pantalla de 6,67 pulgadas del Redmi Note 10 Pro no parece de un gama media, ni por su aspecto ni una vez encendida. No solo está muy bien aprovechado el frontal sino que además, gracias a su panel AMOLED de 120 Hz, la calidad de imagen y fluidez que ofrece es espectacular. Lo único que no nos ha gustado de esta pantalla, a pesar de tener buen brillo, fluidez, estar bien calibrada y ofrecer una buena respuesta táctil (240 Hz); es que al no tener los bordes redondeados y venir con protector de pantalla de serie, se hace un poco molesto usar el clásico gesto de volver atrás (de fuera hacia adentro).

En cuanto al resto del móvil, es un teléfono muy completo. En la parte derecha encontrarás los botones de volumen y el botón de encendido que hace también de lector de huellas. Funciona bien y está en una posición cómoda (no necesitas ni pulsarlo para que el teléfono se desbloquee).

En la parte inferior encontrarás el conector USB C para cargar el teléfono y en la parte superior el jack para auriculares y también los infrarrojos. En ambas partes tendrás un altavoz, pues el Redmi Note 10 Pro tiene altavoz estéreo y eso se agradece para escuchar música o ver vídeos.

¿Cómo son las fotos sacadas con el Redmi Note 10 Pro?

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro opta por una configuración de cuádruple sensor en la trasera, con un sensor panorámico, otro macro y un tercero para el efecto bokeh. Mayoritariamente usarás el sensor principal de 108 MP y también el panorámico, en cuanto al modo macro este no nos ha funcionado demasiado bien.

El mayor problema del Redmi Note 10 Pro es que no tiene estabilizador óptico en la cámara y eso hace que los vídeos no sean su punto fuerte (la grabación es aceptable, sin llegar a destacar), ni tampoco las fotos cuando hay poca luz. La cámara del Redmi Note 10 Pro se comporta realmente bien cuando hay luz suficiente y hace unas fotos buenas, pero flaquea cuando hay menos luz.

Fotos sacadas con el Redmi Note 10 Pro 1 de 9

Aún así, no es para nada una cámara mala y en su app hay un montón de opciones interesantes como el modo vblog (con efectos muy visuales) y el efecto clonar (para sacar a una persona en varias posiciones dentro de una foto). La app de cámara de MIUI ha ido evolucionando y a día de hoy es muy completa y ofrece muchas opciones para experimentar.

Tampoco encontrarás en este Redmi Note zoom óptico, solo digital (que tirará de recorte para hacer las tomas). Y, como avanzábamos al principio, en el modo macro nos ha dejado una sabor muy agridulce, al no lograr enfocar algunas de las fotos que hemos intentado sacar como puedes ver en las imágenes. La cámara para selfies cumple perfectamente para fotos casuales y videollamadas, e incluso puede grabar Full HD. En la galería puedes ver algunas fotos de muestra que te ayudarán a entender lo que estamos comentando. Pero si te ha quedado alguna duda solo tienes que usar los comentarios para despejarla.

El rendimiento del Xiaomi Redmi Note 10 Pro es el que esperamos de un gama media decente

En cuanto a rendimiento, el Redmi Note 10 Pro arroja más de 280000 puntos en AnTuTu, un resultado suficiente y que le hace justicia en su día a día. Es un móvil que va muy fluido (los 120 Hz de la pantalla ayudan) y con el que no tendrás ningún problema usando todo tipo de apps ni juegos. El móvil se mueve ágil y todas las apps que hemos probado en él funcionan bien. Va bien con juegos como COD Mobile, LoL Wild Rift, etc.

Otro detalle a destacar en este teléfono es su sonido, con una buena calidad gracias a su altavoz estéreo. Y no podemos olvidar tampoco que viene con radio FM y jack de audio para los audiófilos. Es un móvil muy completo al que conexiones no le faltan, pues también equipa NFC y funciona perfecto con Google Pay. Todo bajo MIUI 12 con Android 11 de serie, la última versión del sistema operativo.

La batería del Redmi Note 10 Pro no te dejará tirado

En cuanto a su batería, de 5000 mAh, esta dura lo que nos podíamos esperar de un gama media de este tipo. Sin llegar a tener un peso excesivo, y gracias a la carga rápida de 33W (lo carga al 59% en solo 30 minutos), lograrás superar un día de uso intensivo sin mayor problema. En cuanto a horas de pantalla la autonomía oscila entre las 5 y 6 horas (lo cual está bastante bien). Eso sí, no tiene carga inalámbrica.

Nuestra opinión del Redmi Note 10 Pro: un móvil que le gustará a casi todos los que lo prueben

Está claro que si pagas 500€ puedes conseguir un móvil mejor. Lo bueno de este Redmi Note 10 Pro es que por unos 200€ conseguirás un teléfono que se comporta bien en todos los apartados y cubrirá las necesidades de la mayoría de las personas: ver vídeos con gran calidad y buen sonido, sacar fotos de día con una calidad aceptable y una autonomía más que suficiente para una jornada dura.

Además, este Redmi Note 10 Pro no solo es un teléfono que cumple sino que mejora las dimensiones del modelo anterior, pesa menos y no se ha dejado nada por el camino: tiene microSD, jack para auriculares, radio FM, NFC y todo lo que puedas necesitar. La única pega que le ponemos son las fotos con poca luz (que no son demasiado buenas). Si esto último no es un problema para ti entonces ve a por él porque no te arrepentirás.

¿Dónde comprar el Redmi Note 10 Pro de Xiaomi al mejor precio?

En este momento el Xiaomi Redmi Note 10 Pro está al mejor precio en AliExpress Plaza (con envío desde España). Usando el cupón 38PRIM25 puedes conseguir un descuento de 25 € (junto a los 20 € de descuento que puedes activar en la página de compra de AliExpress). Podrás llevarte el Redmi Note 10 Pro a casa por solo 204 €.

Las unidades son limitadas, si quieres el tuyo no esperes demasiado porque luego el descuento se termina. Y si todavía quieres pagar menos, el Redmi Note 10 también está de oferta. Pincha aquí para conseguir tu Redmi Note 10 por 159€. Y recuerda que puedes usar los cupones para reducir todavía más su precio. No estás soñando, es un ofertón muy difícil de rechazar.

*Y si no te funciona el descuento de 25 € usa el cupón 38PRIM15 (para que te cueste 15 € menos).