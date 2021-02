Perderse entre todos los modelos de móviles Xiaomi que hay es fácil, pero cuando uno destaca hay que decirlo. Y uno de sus últimos móviles estrella es, sin duda, el Xiaomi Redmi Note 9T. Es el más barato de todo su catálogo con 5G y lo cierto es que no solo el nuevo estándar de conectividad destaca en este móvil. Acompáñanos a descubrirlo porque nos ha dado alguna que otra sorpresa.

El Redmi Note 9T lleva en su interior el procesador MediaTek Dimensity 800U y eso lo convierte en una bestia a la que pocos gama media podrán hacer frente en rendimiento. Además de eso hay más detalles que destacan en este móvil como su panel Full HD+ y un sonido estéreo de gran calidad. Lo hemos probado a fondo y esto es todo lo que debes saber.

Review del Redmi Note 9T: el Xiaomi 5G más económico

El Redmi Note 9T es un móvil realmente equilibrado. Entre sus características no hay ninguna que destaque especialmente pero sí lo hace todo en conjunto, ya que es un móvil que tiene todas las conectividades y funciones que puedas necesitar sin renunciar a nada. 5G, NFC, infrarrojos, sonido estéreo, jack de audio, radio FM… Muy pocos móviles tienen todo esto.

Características Xiaomi Redmi Note 9T Dimensiones y peso 161,9 x 77,3 x 9,05 mm con un peso de 199 gramos. Pantalla 6,53″ con resolución Full HD+ (2340 × 1080 píxeles), DotDdisplay (LCD). Brillo de 450 nits. Recubierta con Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Dimensity 800U: 8 núcleos a 2,4 GHz con GPU Mali-G57. RAM 4 GB de RAM LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB (UFS 2.1) o 128 GB (UFS 2.2). Ampliable con microSD. Cámara trasera Triple: Cámara gran angular de 48 MP con f/1.79 y AF + cámara macro de 2 MP y f/2.4 + cámara de profundidad de 2 MP con f/2.4. Graba 4K a 30 FPS y cámara lenta a 120 fps en Full HD. Cámara frontal 13 MP con f/2.25. Graba vídeo Full HD a 30 fps. Conectividad y extras WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, lector de huellas en el lateral, radio FM, altavoz estéreo, jack de audio de 3,5 mm y puerto de infrarrojos. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18 W (incluido el cargador de 22,5 W en la caja). Sistema operativo MIUI 12 basado en Android 10.

Además de tener un corazón bastante potente para el precio en el que nos encontramos (250 euros o menos, según la oferta disponible en cada momento) también destaca su gran batería de 5000 mAh y su bandeja SIM 2+1 que no te hará elegir entre poner una microSD y una tarjeta SIM, ¡podrás usar las 3 cosas a la vez!

El diseño del Redmi Note 9T: renunciando a los materiales de moda

Es cierto que muchas personas quieren un smartphone de cristal, cerámico o metálico pero en este Redmi Note 9T no se han complicado. El móvil embute la pantalla en una trasera de policarbonato que no solo da una sensación de gran calidad sino que ayuda a contener el peso del dispositivo sin pasar por encima de los 200 gramos.

A su vez, esta trasera de policarbonato (gracias a su textura) hace que no se resbale en la mano y sea un móvil bastante resistente para el día a día. Si no eres muy patoso incluso es posible que te aventures a llevarlo sin funda y no sería para nada un error. En caso de necesitar una funda tampoco te preocupes, en la caja trae una de silicona que le va perfecta.

El tamaño, por otra parte, es bastante cómodo para tener una pantalla de 6,53″ y con ese agujero para la cámara selfie esta última se aprovechará realmente bien. En cuanto a la trasera esta destaca por su módulo de cámaras redondo que sobresale un poco pero que no copia a todos los demás teléfonos del mercado. El tener un diseño más propio lo hace atractivo. Sin olvidar ese 5G que verás en la parte trasera para acordarte de que tienes un móvil pensado para el estándar del futuro.

Monta una pantalla Full HD+ de tipo LCD y sin subir a los 90 Hz. El panel se ve bien, tiene un brillo suficiente (450 nits) y además tiene unos marcos contenidos para ser un gama media. Nos ha gustado y nos parece más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. En ningún momento nos ha dado la sensación de necesitar más. Está bien calibrada y se nota que Xiaomi ha hecho aquí un buen trabajo.

Diseño del Redmi Note 9T 1 de 10

Si te fijas en los laterales del móvil te encontrarás con muchas opciones. En la parte derecha tienes el control de volumen y un botón de encendido que hace también de lector de huellas. Está en una posición cómoda y funciona muy bien. A la izquierda está la bandeja para Dual SIM + microSD y viene con una goma para evitar la entrada de líquido en caso de mojarse.

En la parte inferior está uno de sus altavoces, el conector USB C y también la entrada para jack de auriculares. En cuanto a la parte superior verás el sensor para infrarrojos, la salida para su segundo altavoz y un micrófono para la cancelación de ruido. Es muy completo y eso nos ha gustado mucho, sobre todo en un momento en el que los fabricantes prescinden cada vez de más cosas.

¿Hace buenas fotos el Redmi Note 9T? Sí, al menos con su lente principal

El Xiaomi Redmi Note 9T opta por una configuración de triple sensor en la trasera, aunque solo el sensor principal vale la pena y los otros serán útiles en momentos muy concretos. No hay zoom ni tampoco un segundo sensor para panorámicas. Hubiéramos preferido dos sensores (el segundo para panorámicas).

Aún así, su sensor principal de 48 MP con tecnología Super Pixel 4 en 1 logra unas fotos decentes. No tiene estabilizador óptico para vídeos pero el EIS en este móvil funciona bastante bien y permite sacar fotos y vídeos decentes. Las fotos tienen bastante nitidez (sobre todo de día) y aunque personalmente creo que podría tener un mejor rango dinámico, será suficiente en la mayoría de los casos. Para mejorar este último apartado siempre se puede instalar la GCam que parece que sí logra mejorar un poco las fotos en algunas condiciones. Lo que no nos ha gustado demasiado es el HDR automático de la app ni tampoco la IA (que tiende a distorsionar demasiado el color de las fotos).

Fotos con la GCam 1 de 4

En la siguiente galería puedes ver fotos del Redmi Note 9T en diferentes condiciones. Nos llamó especialmente la atención la calidad de las fotos de noche y lo evolucionado que está este modo en los móviles Xiaomi, logrando fotos realmente competitivas con muy poca luz y con una nitidez buena. Aún así, en algunos casos (si hay poca luz) tiende a blanquear de más como puedes ver en alguna de las imágenes y eso no nos parece lo mejor.

Fotos con el Redmi Note 9T 1 de 16

En cuanto a la calidad del vídeo esta también es buena para su rango de precios y los graba con bastante nitidez. Además, como te habíamos comentado, su estabilizador electrónico funciona bastante bien (aunque se comerá un trozo de la imagen) y se pueden lograr grabaciones 4K muy decentes con este móvil. Tampoco está de más mencionar que graba bien el sonido y esto ha dejado de ser un problema en los Xiaomi (ya que en el pasado flaqueaban bastante en este sentido).

Por último, mencionar la cámara selfie que con sus 13 MP hace fotos buenas y sirve para videollamadas. Creemos que para su rango de precios está bastante bien, pese a tener menos MP que otras. Incluso puede grabar en Full HD.

El rendimiento del Xiaomi Redmi Note 9T es mejor que sus benchmarks

Si pasamos el Redmi Note 9T por AnTuTu llegaremos a un resultado que rondará los 290000 puntos. Aún así, siendo este un resultado muy bueno, creemos que no le hace justicia a su rendimiento diario ya que la sensación es superior. El móvil se mueve realmente bien por todos los menús, apps, juegos, etc. No olvides que el Dimensity 800U es un procesador con arquitectura de 7 nm muy eficiente y muy potente.

El rendimiento es sobresaliente en el día a día. No notarás que estás ante un móvil de 200€ sino que tendrás un rendimiento más cercano a móviles de gama alta y eso se agradece. El haber renunciado a una pantalla de 90 Hz le ha venido de perlas para lograr un rendimiento de 10 sin cuelgues y sin lag. Hemos jugado con él a diferentes títulos como PUBG Mobile, LOL Wild Rift, etc. y en todos ha funcionado perfectamente. Es difícil ponerle pegas a su rendimiento y muy pocos en su rango de precios están a su altura.

Otro de los detalles que destaca bastante en este teléfono es su sonido, con un buen cuerpo gracias a su estructura interior que crea una caja de resonancia para que los graves tengan mejor calidad. Por no olvidar que tiene radio FM, doble altavoz estéreo (genial para ver vídeos) e incluso cuenta con jack de audio. Es un móvil muy completo.

La batería del Redmi Note 9T dura mucho, y nos encanta

El Redmi Note 9T tiene una batería de 5000 mAh sin subir de los 200 gramos y ese es un dato genial. Pero mejor lo es aún decir que el móvil podrá ofrecer entre 8 o 9 horas de pantalla en una jornada sin problema alguno. No será para nada difícil llegar a los 2 días de autonomía si no pasas más de 4 horas al día en el móvil. Como sabrás es imposible decir una cifra exacta de duración de batería ya que depende mucho del uso pero estamos seguros de que será muy difícil de agotar en un día intenso. Las cosas cambiarán un poco si usas la cobertura 5G pero, por desgracia, no hemos podido probar el 5G para decir si ese cambio será tan grande.

La batería es, sin duda, uno de sus puntos fuertes. Además, se carga en menos de 2 horas. Otro detalle importante a mencionar es que Xiaomi asegura que esta perderá muy poca capacidad en sus 800 primeros ciclos y eso significa que podría seguir muy cerca de su rendimiento inicial tras 2 o 3 años de uso.

Todo lo anterior se ve mejorado aún más gracias a MIUI 12. A pesar de no ser la mejor versión del sistema (pues en MIUI 12.5 prometen mejorar su rendimiento) en este teléfono no hemos sentido el lag que sí hemos experimentado en otros al actualizar. MIUI 12 funciona perfecto, sin problemas de lag, sin problemas de rendimiento y ofreciendo una experiencia muy buena (mejor que en un Mi 8, por poner un ejemplo).

Nuestra opinión del Redmi Note 9T: un móvil que sí vale la pena

Es posible que lo del 5G sea lo de menos en este terminal (aunque se agradece tenerlo y no tener que pensar en cambiar de móvil en el futuro). Pero el Xiaomi Redmi Note 9T es mucho más que eso. Después de probar el primero de la serie puedo asegurar que este Redmi Note 9T es más potente, más ligero y mucho más comodo para el día a día que el Note 9.

Además, el Redmi Note 9T es uno de los teléfonos más completos que puedes comprar en este momento: radio FM, jack para auriculares, 5G, NFC, Dual SIM + microSD, etc. No pesa mucho, la batería le dura un montón, su pantalla se ve genial y su cámara saca fotos decentes en la mayoría de las condiciones. ¿Qué más se puede pedir? Sin duda, un teléfono Xiaomi que recomendamos comprar si buscas un gama media que no te de problemas por mucho tiempo.

En España ronda los 200 € en Amazon pero si te das prisa y lo compras en AliExpress podrás conseguirlo por menos de 170 € y nos parece un precio muy competitivo y al que difícilmente podrás encontrar un móvil más completo.