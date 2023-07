¿Quieres compartir unas fotos que has tomado con tu móvil, pero no quieres que se filtre la información de dónde la tomaste, con qué dispositivo, a qué hora, etc.? Entonces debes eliminar los metadatos de tus fotos en Android. Estos datos son información oculta que tienen todas las fotografías tomadas por cualquier móvil o cámara moderna. Alguien con cierta experticia en informática puede revelar y obtener información sobre ti a través de las fotos que probablemente no querías que supiera.

En este artículo te mostraremos cómo borrar los metadatos de tus fotos en Android por completo, sin necesidad de usar un PC. Lo único que necesitarás será una aplicación y seguir una serie de pasos que te mostraremos enseguida.

¿Qué son los metadatos de las fotos y por qué deberías eliminarlos?

Los metadatos son datos que describen otros datos. En el caso de las fotos, los metadatos pueden incluir información como la fecha, la hora, el lugar, el modelo de la cámara, la resolución, el tamaño y otros detalles que pueden ser útiles o no, dependiendo del contexto. Por ejemplo, si quieres compartir una foto con tus amigos o familiares, quizás no te importe que sepan cuándo y dónde la tomaste.

Pero si quieres subir una foto a una red social o a un sitio web, quizás prefieras eliminar los metadatos para proteger tu privacidad y evitar que terceros puedan rastrear tu ubicación o identificar tu dispositivo.

Cómo borrar los metadatos de fotos en Android

Eliminar los metadatos de tus fotos en Android es un proceso sencillo que puedes hacer con algunas aplicaciones gratuitas y fáciles de usar. Una de ellas es Photo Exif Editor, que te permite ver y editar los metadatos de cualquier foto que tengas en tu dispositivo. Para usarla, solo tienes que seguir estos pasos:

Descarga e instala Photo Exif Editor desde Google Play Store (al final de este paso a paso te dejamos el cajetín de descarga).

(al final de este paso a paso te dejamos el cajetín de descarga). Abre la aplicación y otórgale los permisos necesarios para acceder a tus fotos.

Selecciona la opción Fotos.

. Toca la foto de la que quieres eliminar los metadatos. Verás una pantalla con todos los metadatos de la foto.

Puedes editar manualmente los metadatos, pero si lo que quieres es eliminarlos todos de golpe, pulsa el botón de menú (tres puntos verticales) en la esquina superior derecha.

Presiona la opción Retire EXIF.

. Te pedirán que elijas qué etiquetas de datos quieres eliminar . Pulsa la primera casilla para marcarlas todas a la vez.

. Pulsa la primera casilla para marcarlas todas a la vez. Por último, presiona el icono de guardar (el de la esquina superior derecha) para confirmar la acción y eliminar los metadatos seleccionados.

(el de la esquina superior derecha) para confirmar la acción y eliminar los metadatos seleccionados. Repite el proceso con todas las fotos que quieras.

Recuerda que, si no quieres perder los metadatos, deberías crear una copia de tus fotos para así conservar una versión original con metadatos y tener otra sin metadatos que podrás compartir sin riesgos.

Lo mejor de este método es que funciona con cualquier modelo o marca de móvil Android, ya que no depende de una función específica de Android o de la capa de personalización. Por cierto, Photo Exif Editor no es la única app capaz de eliminar los metadatos de las fotos en Android. Existen muchas otras aplicaciones que hacen lo mismo y que te las dejamos a continuación por si buscas una alternativa.

Las mejores aplicaciones para eliminar los metadatos de las fotos en Android

Existen varias aplicaciones para Android que permiten eliminar los metadatos de las fotos de forma fácil y rápida. Algunas de las mejores son:

Estas son algunas de las mejores aplicaciones para eliminar los metadatos de las fotos en Android. Con ellas, se puede proteger la privacidad y la seguridad al compartir las fotos en línea.

