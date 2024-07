Si estás aquí es porque de seguro estás tratando de hallar un Reel o vídeo de Instagram que viste, pero que ya no sabes cómo encontrarlo. Pues bien, a continuación te vamos a explicar todo lo que debes saber sobre el historial de vídeos y Reels vistos en Instagram.

¿Se puede ver el historial de vídeos y Reels vistos en Instagram?

Lo primero que tienes que saber es que Instagram no tiene un historial de todos los vídeos y Reels que has visto. Es decir, no existe una función integrada en la aplicación que te permita acceder directamente a esta lista de los vídeos que viste, como si lo tiene YouTube y otras plataformas.

Ahora bien, sí que existen algunas formas de encontrar vídeos y Reels que has visto en Instagram. Por ejemplo, los vídeos con los que has interactuado (les diste Like o lo comentaste) son muy fáciles de encontrar.

A continuación, te vamos a explicar cómo ver el historial de los Reels y vídeos de Instagram con los que interactuaste, cómo encontrar Reels con los que no interactuaste y al final del artículo te presentamos una solución definitiva (pero lenta) para acceder al historial oficial de todos los vídeos y Reels que has visto en Instagram.

Cómo ver el historial de vídeos y Reels vistos en Instagram (si interactuaste con ellos)

Si interactuaste con el Reel o vídeo de Instagram que estás buscando (le diste Me gusta o lo comentaste cuando lo viste), encontrarlo será muy fácil. Y esto es gracias a que Instagram sí que tiene un historial de publicaciones con las que interactúas. Para acceder a este historial solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre la app de Instagram y ve a tu Perfil .

y ve a tu . Ahora pulsa en el botón menú (≡) .

. Luego elige la opción Tu actividad .

. Finalmente, en la sección «Interacciones» pulsa en Me gusta (si le habías dado like) o Comentarios (si habías dejado un comentario) para ver todas las publicaciones con las que interactuaste. Aquí solo tendrás que buscar en el historial el Reel o vídeo que quieres encontrar y listo.

Cómo encontrar un Reel o vídeo de Instagram que viste, pero no interactuaste con él

Si no interactuaste con el vídeo o Reel que estás buscando, entonces la tendrás más difícil. Y es que técnicamente Instagram no ofrece el historial de todos los vídeos que has visto (aunque sí lo puedes solicitar oficialmente con la solución que dejamos abajo).

Sin embargo, puedes intentar encontrarlo con estos dos consejos que dejamos a continuación si recuerdas algunos datos que tenía el vídeo o Reel de Instagram:

Intenta recordar el nombre de la cuenta : si recuerdas el nombre de la cuenta que subió el Reel o vídeo de Instagram que estás buscando, entonces puedes ir al perfil de dicha cuenta, entrar en el apartado de Reels y buscar manualmente el vídeo en cuestión.

: si recuerdas el nombre de la cuenta que subió el Reel o vídeo de Instagram que estás buscando, entonces puedes ir al perfil de dicha cuenta, entrar en el apartado de Reels y buscar manualmente el vídeo en cuestión. Busca por #hashtag o por la canción: si no recuerdas el nombre de la cuenta que subió el vídeo o Reel, entonces puedes usar algunas pistas para encontrarlo. Si recuerdas la canción, busca el nombre de la canción, ve al apartado «Audio» y así encontrarás todas las publicaciones que la han usado. También puedes hacer lo mismo con el apartado «Hashtag» si recuerdas las etiquetas del vídeo.

Solución definitiva: cómo tener el historial de vídeos y Reels que he visto en Instagram

Aunque la aplicación de Instagram no tiene una función integrada para ver el historial de vídeos y Reels que has visto, la plataforma sí almacena los datos y toda la actividad de tu cuenta. Esta información incluye, entre otras cosas, todos los vídeos y Reels de Instagram que has visto.

Pues bien, lo que puedes hacer si necesitas ver el historial de vídeos y Reels que vistes es solicitar la descarga de tu información a Instagram. Sin embargo, ten en cuenta que la plataforma puede tardar entre 1 a 30 días en darte dicha información para su descarga.

Si no te molesta esperar, a continuación te contamos cómo descargar la información de tu cuenta de Instagram para acceder al historial de vídeos y Reels vistos:

Abre Instagram , entra en tu Perfil , pulsa el botón menú (≡) y ve a Tu actividad .

, entra en tu , pulsa el y ve a . Baja hasta encontrar la opción Descargar tu información , la cual debes pulsar.

, la cual debes pulsar. Ahora presiona en Descargar o transferir información .

. Selecciona tu cuenta de Instagram y pulsa en Siguiente.

Elige la opción Toda la información disponible .

. Luego selecciona Descargar en dispositivo y pulsa en Siguiente .

y pulsa en . Finalmente, presiona en Crear archivos y listo.

Luego de hacer esto, tendrás que estar al pendiente, ya que Instagram te avisará por correo electrónico cuándo esté lista la descarga de la información solicitada. Una vez te llegué el correo, abre el enlace que estará en él para descargar el archivo con tus datos de Instagram.

Este archivo contendrá una serie de carpetas. Busca la carpeta «ads_information», luego entra en «ads_and_topics» y abre el archivo VIDEOS_WATCHED.HTML. Este archivo se abrirá en un navegador y allí estará el historial de todos los videos y Reels que viste, con su autor, fecha y hora correspondiente. Con esta información de seguro podrás encontrar ese vídeo que estás buscando.

Y cuéntanos… ¿Con este tutorial lograste encontrar ese vídeo o Reel de Instagram que estás buscando?