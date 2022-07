Instagram originalmente era una red social enfocada en la fotografía, pero con el paso de los años viene cambiando. Todavía las imágenes tienen su público, pero sin lugar a dudas la corona de contenidos se la llevan los vídeos, especialmente los reels.

Este cambio está marcado por la llegada al mercado global de TikTok, el rival más duro de Instagram. Ante él, Meta ha tenido que hacer algunos cambios en su plataforma para no perder cuota, tal como el que veremos ahora. ¿Qué se traen entre manos los desarrolladores? Al parecer, todos los vídeos de Instagram se convertirán a reels de ahora en adelante. ¿Será positivo este cambio?

Simplificar para mejorar la experiencia y alcance de tus contenidos, eso quiere Instagram

Instagram is now making EVERY video a Reel h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022

Para competir contra TikTok, Instagram viene haciendo numerosos cambios en su plataforma desde hace varios años: el lanzamiento de los reels hace un par de años, nuevos stickers, subtítulos en los vídeos, mejoras en los DM y más.

¿El último que se han sacado debajo de la manga? Hacer que todos los vídeos que subas a tu cuenta se publiquen directamente como reels. Esta información la sabemos gracias a Matt Navarra, un analista de la industria del Social Media y filtrador de novedades. Concretamente, Navarra mostró una imagen en la que la app de Instagram anuncia los cambios en sus vídeos.

En la imagen puede leerse claramente «Las publicaciones de vídeo ahora se comparten como reels». Además, se mencionan las bondades de este tipo de contenidos: mejores herramientas de edición, un algoritmo mejorado para que tu vídeo pueda ser descubierto por cualquiera y la capacidad de que otros remixeen tu reel.

Por otra parte, TechCrunch se comunicó con Meta para ampliar información sobre este cambio, a lo que la empresa respondió lo siguiente: «Estamos probando esta función como parte de nuestros esfuerzos para simplificar la experiencia de vídeo en Instagram». Esto nos parece totalmente lógico, porque mantener dos herramientas de vídeos puede ser un tanto innecesario. Además, resulta que los reels no se publican en Instagram nada más, sino en tu cuenta de Facebook también, logrando todavía más alcance.

Los vídeos normales de Instagram podrían desaparecer pronto y Facebook también tiene sed de reels

Este nuevo cambio dentro de Instagram todavía está en periodo de prueba, por lo que no sabemos si será algo definitivo. Aparte, tampoco queda claro qué sucederá con los vídeos ya publicados en tu perfil o si todavía será posible publicar vídeos de hasta 10 minutos (60 minutos en cuentas verificadas).

Tocará esperar para saberlo, pero casi que podríamos tomar por hecho que tarde o temprano la fusión de vídeos y reels se hará realidad. ¿Cómo estamos tan seguros? Porque Facebook también se está uniendo a la fiesta.

El mismo Navarra publicó poco después una captura de Facebook en la que se invita a los usuarios a publicar sus vídeos como reels. Y, de hecho, hasta hay un botón para entrar a Reels composer, la herramienta de edición online de este tipo de publicación.

¿Los reels dominarán las redes sociales? Ya no es TikTok vs Instagram, ahora es TikTok vs Instagram y Facebook, ¿quién ganará al final?