Squad Busters es sin duda un éxito, al mundo le encanta y Supercell quiere premiar a la comunidad con recompensas gratis en todos sus juegos. Así es, ya puedes reclamar 6 recompensas gratis en los juegos de Supercell gracias a Squad Busters. Si quieres saber más sobre esto, no dejes de leer esta interesante noticia.

FREE STUFF!!! 🥳

ALL Supercell games are giving rewards based on our pre-registration milestones! This means the more pre-registrations we get, the MORE rewards! 😱

Follow the progress on https://t.co/j91bxI30kJ or in the games! 🎉 pic.twitter.com/uXovht359L

— Squad Busters (@SquadBustersx) April 26, 2024