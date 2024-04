Squad Busters, el nuevo juego de Supercell ha logrado atraer la atención de una gran base de usuarios a pocos días de su lanzamiento. Si tu también has decidido probar esté divertido auto-battler online, tenemos 3 secretos de Squad Busters que debes conocer para ser un excelente jugador desde el inicio.

Y no estamos hablando de trucos y consejos para poder quedar siempre entre los primeros 5, estamos hablando de aspectos del juego que no son completamente explícitos y que al descubrirlos te darán una gran ventaja. Si quieres saber cuáles son estos secretos de Squad Busters, no dejes de leer este artículo.

Los 3 secretos de Squad Busters para ganar tanta ventaja como puedas desde el principio

Squad Busters es un juego de estrategia en el cual irás conociendo sus secretos mientras más lo juegues, pero eso no tiene que ser necesariamente de esta manera. Para eso estamos nosotros, para aconsejarte y decirte como puedes obtener cierta ventaja, incluso si no tienes mucha experiencia con este título.

Vincula tu Supercell ID con el juego

Para muchas personas, Squad Busters es su primera interacción con los juegos de Supercell. Sin embargo, la gran mayoría ya han tenido experiencia con títulos como Clash Royale o Brawl Stars, por ejemplo, es decir, es probable que muchos de los que jueguen Squad Busters, ya tengan una Supercell ID. Sea cual sea el caso, lo mejor que puedes hacer es ingresar con esta cuenta en el juego desde el principio.

Hacer esto no solo te permitirá modificar tu avatar y guardar mejor tu progreso en Squad Busters, sino que también tiene una recompensa increíble. Al iniciar sesión con tus datos de Supercell en Squad Busters obtienes a la Reina Arquera, un personaje épico con habilidades increíbles. Así que si quieres tener a una peleadora de largo alcance desde el inicio, créate una Supercell ID.

Consigue una mochila de batalla y objetos

La mochila en Squad Busters se consigue en el nivel 12 de Viaje de squad y si quieres una verdadera ventaja en el juego, te recomendamos invertir esfuerzo en esto. Tener una mochila y objetos te ayuda a sortear mejor el contenido de los cofres, te ahorra tiempo en la batalla y te permite tener un mejor control de tu squad.

A pesar de lo que dice el nombre, el punto de este juego no es eliminar a otros escuadrones, es sobrevivir lo suficiente para obtener un puesto entre los 5 primeros. Así que si armas un escuadrón poderoso usando objetos de la mochila, te aseguras una buena cantidad de gemas para el final de la partida.

Greg es más fuerte de lo que crees

No mucho se habla de esto, pero el personaje de Greg el leñador en Squad Busters es una de las unidades más versátiles y útiles de todo el roster. Este personaje puede atacar por sí solo, pero también puede talar árboles, los cuales dan muchas más monedas y gemas en menos tiempo de lo que dan muchos enemigos.

Trata de iniciar cada partida con Greg y siempre tenerlo en tu squad para poder recolectar monedas y árboles de forma rápida y eficiente en el mapa. Si puedes, intenta también fusionarlo, ya que esto permitirá que pueda talar árboles con un solo golpe.

Eso es todo por ahora con nuestros 3 secretos de Squad Busters para ser muy poderoso al inicio. Esperamos que esta información te ayude a mejorar tus estadísticas en el juego y que puedas empezar a ganar más gemas. Recuerda que si no puedes jugar el juego porque no se puede descargar en tu región, nosotros tenemos un artículo que te enseña cómo instalar Squad Buster si no está disponible en tu país. Por ahora nos despedimos, pero esperamos verte de nuevo muy pronto.