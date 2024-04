Squad Busters ya está aquí, el nuevo juego de los creadores de Brawl Stars del que había tantos rumores. Después de haberlo probado, nuestro equipo diseñó una guía de trucos y consejos para los novatos en este juego. Si sigues nuestros consejos, te aseguramos que quedarás entre los primeros 5 al final de cada ronda.

Si has tenido problemas para descargar este juego, es probable que sea porque tu país no está en la lista de regiones permitidas para el juego. Sin embargo, que eso no te detenga, sigue los pasos que te dejamos en nuestro artículo sobre cómo descargar Squad Busters, si no está disponible en tu país y empieza a jugar. Sin más que agregar, estos son nuestros trucos de Squad Busters para quedar entre los primeros 5 siempre.

Estrategias de batalla en Squad Busters

Cada vez que terminas una partida entre los cinco primeros, obtienes un punto para tu racha del top 5. Mientras más dure esa racha, mejores serán tus recompensas al final de cada partida. La posición en la tabla al final de la partida se decide por la cantidad de gemas que tenga cada squad al terminar. Si quieres estar entre los primeros 5, los primeros 3 o incluso el primer lugar en Squad Busters, sigue estos consejos:

Empieza la batalla con Greg

Al inicio de cada batalla tendrás que escoger a un peleador para ingresar en la arena, te recomendamos que escojas a Greg y vayas directo a cortar un árbol. Esto te lo decimos porque te permite obtener monedas y gemas más rápido que escogiendo a otro peleador y eliminando enemigos de bajo nivel que solo dan una moneda al morir.

Ve a los cofres a penas puedas

Si ya tienes monedas para abrir un cofre, ve hacia uno para obtener más miembros para tu squad. Asegúrate de escoger un personaje diferente al que escogiste al principio, así puedes tener diversidad en tu pandilla. Por ejemplo, si empezaste con Greg, es momento de escoger a algún peleador como el Bárbaro o El Primo.

Fusiona personajes cuando ya tengas un squad variado

Si consideras que ya cubriste todas las necesidades de tu squad, es momento de empezar a fusionar. Se necesitan 3 personajes iguales para crear una fusión en Squad Busters, la cual es básicamente es una versión más grande y fuerte del personaje. Mientras más fusiones tengas en tu squad, más fuerte serás.

Aprovecha todo tu espacio de ataque

Para atacar lo único que tienes que hacer es dejar de moverte, así que te recomendamos que utilices bien tu espacio de ataque para dividir tareas. Abarca a un par de enemigos y a un árbol, por ejemplo, y así tus peleadores se encargarán de los monstruos, mientras que Greg tala el árbol.

Planifica tu siguiente movimiento

Mientras que tu squad está eliminando monstruos, lo mejor que puedes hacer es planear tu siguiente movimiento. Considerando tus peleadores en el momento, piensa rápido en el siguiente lugar del mapa al que iras. Lo mejor es ir a donde hay monedas, gemas, enemigos que puedas vencer, cofres, árboles, etc. Lo importante es que esté cerca y que te dé buenas recompensas.

Aprovéchate de los hechizos en el campo

Mientras más avances en el juego, tendrás acceso a más y mejores hechizos de Squad Busters, estos te dan una gran ventaja en tus enfrentamientos, pero tienes que asegurarte de recogerlo. Si ves alguno como la bomba, la furia, recuperación de salud, en el campo de batalla, desvíate por allí y recuerda usarlo en el momento ideal.

Estrategias para sobrevivir hasta el final

Si logras llegar hasta el final de la partida con vida, es muy probable que automáticamente te ganes un puesto en el top 5. No tienes que esforzarte por ser el que más enemigos elimine, hacer eso rara vez vale la pena. Lo mejor es buscar blancos fáciles y evitar la confrontación a menos que estés seguro de ganar.

Guíate por la cantidad gemas que tenga el otro squad

Si te encuentras con otro squad y quieres enfrentarte a ellos, lo mejor será guiarte por el número de gemas que aparece encima de ellos. Esto no tiene que estar necesariamente ligado a su nivel de poder, pero es un fuerte indicativo de lo que es capaz ese squad. Si encuentras un squad y tiene un número de peleadores que parece que puedes eliminar, recuerda siempre fijarte en sus gemas antes.

Correr es la clave para mantenerte con vida

Tienes un botón para correr y puedes hacer que ese sprint dure más tiempo si obtienes un turbo o reclutas al Montapuercos. Esta habilidad es muy útil para alejarte de squads que sabes que no puedes vencer. Eso sí, recuerda que mientras corres no puedes atacar, así que antes de perseguir a un enemigo que se niega a pelear, corre mejor, hacia un cofre, un monstruo o la caja central.

Si no tienes un buen equipo, aléjate de la caja central

Está de más decir que una vez que se abre la bóveda de gemas en el centro del campo, todos van hacia el mismo sitio a recolectar gemas. Si no tienes un equipo lo suficientemente fuerte para ese momento, lo mejor será quedarte afuera de esa masacre. Mejor aprovecha la oportunidad para recoger cualquier gema o moneda en los alrededores mientras los demás squads se eliminan entre ellos.

Cambia de estrategia dependiendo del mod

Antes de iniciar una batalla se escogerá un mod como Fiebre de saqueos, Dúos dinámicos, Árboles gigantes, etc. Cada uno de estos tiene reglas diferentes, por eso lo mejor es tener preparado una estrategia para cada mod. Por ejemplo, en Fiebre de saqueos asegúrate de invocar a tiradores como Colt o Bo, así puedes hacerle más daño a los saqueadores que llevan un gran botín con ellos.

Recuerda que el objetivo de Squad Busters es obtener más gemas que los demás al final y el aprovechar al máximo los mods te permite lograr esto sin tener que enfrentarte a otro squad y arriesgarte a perder tus gemas.

Recoge todas las recompensas del juego

Squad Busters es un juego ideal si te gustan las recompensas, debido a que este título cuenta con una gran selección de recompensas. Asegúrate de revisar cada una de estas entre batallas y recuerda invertir bien tu dinero para potenciar a tus peleadores. Los sistemas de recompensas disponibles en Squad Busters son:

Libro de logros: esta sección se divide en tres categorías, las cuales son Monstruos, Mods y Hechizos. Dentro de cada una de estas secciones hay misiones que al cumplirlas te dan Energía de portal. Recolecta esta energía, la necesitarás para avanzar.

Viajes de squad: dentro de los viajes de squad iras obteniendo recompensas como monedas, habilidades, personajes y tickets de cofre. Avanzas por estos niveles usando Energía de portal y cuando has recolectado suficiente te vas a otra arena de batalla. Cada arena de batalla cuenta con sus luchadores, sus mods, sus hechizos, etc.

Pase de gemas: por supuesto, también existe un pase de batallas llamado el Pase de gemas, el cual te otorga monedas, tickets de cofre, cofres, objetos para tu mochila y más. Paralelo a este también está el Superpase, pero este es de pago.

Desafío de principiante: estos es algo así como un reto diario con varias misiones que te otorgan monedas. Al completar todas las misiones del día puedes obtener una gran cantidad de monedas, un cofre, u otras recompensas.

Ofertas del día: dentro de la sección de ofertas siempre hay un par de regalos gratis que vale la pena aprovechar. Allí también encontrarás ofertas para más personajes, paquetes, monedas y demás.

Evoluciona a tus personajes cada vez que puedas

Los peleadores que te aparecerán en el campo de batalla serán solamente los que hayas desbloqueado y en la fase en la que los tengas. Existen 4 fases para cada peleador de Squad Busters, estas son:

Baby .

. Classic .

. Súper .

. Ultra.

Para poder evolucionar a los peleadores de Squad Busters, todo lo que tienes que hacer es sumar unidades de estos. Hacen falta 10 unidades de un peleador para poder evolucionar a la siguiente fase y estas unidades puedes conseguirlas en los cofres de recompensa. Cada vez que evolucionas a un personaje no solo le brindas más fuerza y rapidez, sino también una nueva habilidad por cada evolución.

Compra objetos para tu mochila y úsalos en batalla

Los objetos de batalla de Squad Busters se desbloquean al llegar al nivel 12 de los viajes de squad y sus funciones caen muy bien en medio de una batalla. Estos objetos te dan ciertas ventajas, como por ejemplo, el dado te permite cambiar el contenido de un cofre y la llave épica que te permite abrir un cofre épico sin tener que pagar.

Estos objetos tienen ciertas condiciones, pero si ya conoces bien a los peleadores, puedes aprovecharte de lo que llevas en la mochila para armar un squad invencible. Recuerda usarlo cuando más lo necesitas y no desperdiciar los objetos, ya que son bastante costosos en la tienda.

Si sigues estos consejos y trucos que te hemos compartido, te aseguramos que serás un maestro de Squad Busters en poco tiempo. Si el artículo te ha gustado, compártelo con tus amigos para que ellos también conozcan los trucos de Squad Busters para quedar entre los primeros 5 siempre.