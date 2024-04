Squad Busters, el nuevo juego de Supercell, ya ha llegado a la Play Store y está disponible para descargarse en algunos países seleccionados. Si quieres jugar a este título de los creadores de Brawl Stars, pero no vives en una de las regiones permitidas para descargarlo, no te preocupes, existe una solución para esto. Si quieres saber cómo descargar Squad Busters, si no está disponible en tu país, no dejes de leer.

¿Qué es Squad Busters y cómo se juega?

Squad Busters es un juego auto-battler, multijugador, en línea que consiste en armar una pandilla, o mejor dicho un squad, para recolectar monedas, gemas y habilidades. Cada partida se puede componer de hasta 10 jugadores en línea y el ganador es el que tenga más monedas para el final de cada ronda.

La mejor parte de Squad Busters es que todas las caras que verás en el roster, posiblemente se te hagan conocidas, ya que son personajes de otros títulos de Supercell como Clash of Clans, Clash Royale y Brawl Stars. Cada personaje posee sus propias habilidades, por ejemplo, El Primo es excelente para la batalla, Greg es el elegido para talar árboles, así que asegúrate de tener variedad en tu squad.

¿Cómo descargar Squad Busters si no está disponible en mi país?

Para el momento de redacción de este artículo, Squad Buster solo está disponible en los siguientes países:

Canadá .

. España .

. México .

. Finlandia .

. Suecia .

. Noruega .

. Dinamarca .

. Singapur.

Si no vives en ninguna de esas regiones, pero aun así quieres poder jugar a este entretenido título de batallas en línea, no te preocupes. Te tenemos un método para que puedas descargar Squad Busters si no puedes hacerlo. Solo sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la Play Store y busca la app VPN.lat .

. Instala esta app en tu móvil .

. Una vez descargada e instalada, abre VPN.lat y busca un servidor de Finlandia .

. Ingresa en el servidor que esté disponible, en nuestro caso tenía disponible solamente una opción que decía Helsinki .

. Presiona en Connect.

Una vez estés conectado a la VPN, cierra la Play Store y vuélvela a abrir .

. Busca el juego de Squad Busters , abajo te dejaremos un botón a esta app para que se te haga más sencillo.

, abajo te dejaremos un botón a esta app para que se te haga más sencillo. Descarga e instala el juego de Squad Busters y al terminar de descargarse apaga la VPN.

Y listo, ahora puedes jugar Squad Busters en tu dispositivo, no es necesaria la VPN a partir de este punto, así que si quieres, ya la puedes descargar, aunque te recomendamos que siempre cuentes con una buena VPN para estar seguro en línea.

¿Qué hacer si Squad Busters no está disponible para mi dispositivo?

Si al intentar descargar Squad Busters te aparece un mensaje que dice que no está disponible para tu dispositivo puedes probar borrar la caché y los datos de la Play Store siguiendo estos pasos:

Ingresa en la app de Ajustes .

. Presiona en Aplicaciones .

. Pulsa en Administrar aplicaciones .

. Presiona en Google Play Store.

Ingresa en Almacenamiento .

. Toca en donde dice Limpiar datos .

. Ahora, toca en Borrar todos los datos.

Vuelve a abrir la Play Store e intenta descargar la app de nuevo, si te vuelve a aparecer el mismo mensaje que dice que no está disponible para tu dispositivo, es probable que tu móvil no cuente con las especificaciones necesarias. Recuerda que necesitas una versión superior a Android 12 para poder jugar Squad Busters.

Eso es todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo descargar Squad Busters si no está disponible en tu país. Esperamos que este artículo te haya sido útil y que puedas disfrutar de este nuevo título de Supercell, lo antes posible. Si te ha quedado alguna duda, déjanoslo saber en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.