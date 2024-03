¿Se ha caído Instagram hoy? Así puedes comprobarlo

Instagram tiene millones de cuentas en donde sus usuarios comparten todo tipo de contenido. Es una red social que sigue adelante, pero que, como cualquier otra, puede tener sus momentos de debilidad. Y con esto nos referimos a cuando existen fallas en el sistema o el servidor, lo que ocasiona que la aplicación se caiga.

¿Pero cómo saberlo? Si no sabes si se ha caído Instagram hoy, y quieres comprobarlo, te explicamos formas muy sencillas de dar con la respuesta. Son pasos parecidos a cuando Facebook está caído, aunque esta vez nos centramos en la red social donde las fotografías son las protagonistas.

¿Se ha caído Instagram hoy? Compruébalo fácilmente

Si al entrar a Instagram no te carga tu página de inicio, no se envían tus comentarios, mensajes, ni tampoco cargan tus fotos, queda claro que hay un problema con el servicio. Sin embargo, lo primero que debes hacer antes de achacárselo a Instagram, es asegurarte de que no sea tu móvil el que esté fallando por alguna razón.

Para salir de dudas y saber si se ha caído Instagram o es otro tipo de fallo, opta por seguir los siguientes pasos.

Revisa la conexión WiFi en tu móvil : la razón más común para que una app no te funcione, es debido a tu conexión a Internet. Trata de descartar esta posibilidad conectándote a otra red que esté operativa , o pasándote a los datos de tu móvil.

: la razón más común para que una app no te funcione, es debido a tu conexión a Internet. , o pasándote a los datos de tu móvil. Comprueba que tus otras apps si funcionen : al pertenecer a Meta, las caídas de Instagram suelen ir de la mano con las de Facebook y WhatsApp . No siempre es así, pero es una posibilidad. Puedes probar si alguna de estas dos apps tiene el mismo problema. También revisa otras apps que no sean de esta compañía, como Discord, Telegram o X (Twitter). Te ayudará a saber si se trata acaso de un problema de tu móvil.

: al pertenecer a Meta, . No siempre es así, pero es una posibilidad. Puedes probar si alguna de estas dos apps tiene el mismo problema. También revisa otras apps que no sean de esta compañía, como Discord, Telegram o X (Twitter). Te ayudará a saber si se trata acaso de un problema de tu móvil. Busca “Instagram” en X (Twitter) : una de las redes sociales en donde las noticias se mantienen actualizadas es X (antiguo Twitter), así que si el problema con Instagram es a nivel global, desde esta aplicación lo podrás saber de primera mano. Basta con que escribas en tu navegador “Instagram” o uses el hashtag #InstagramDown . Si hay avisos recientes de fallas en el servicio, lo habrás comprobado.

: una de las redes sociales en donde las noticias se mantienen actualizadas es X (antiguo Twitter), así que si el problema con Instagram es a nivel global, desde esta aplicación lo podrás saber de primera mano. . Si hay avisos recientes de fallas en el servicio, lo habrás comprobado. Usa “Is The Service Down?”, la vieja confiable: las páginas web que se encargan de mostrar en tiempo real el estado de los servicios por Internet son la mejor forma de comprobar si Instagram está caído. Is The Service Down es una de las más utilizadas, pero también están Outage.Report y DownDetector.

Luego de haber verificado si Instagram está caído, solo te queda esperar. Cuando los servicios se interrumpen, ya queda de parte de la compañía arreglar los inconvenientes y a los usuarios mantenerse expectantes.

En caso de que tu error sea uno más específico, tal vez tenga solución. Si el Instagram te da error al iniciar sesión o te salen las historias en negro, lee nuestros artículos dedicados a estos problemas para intentar solucionarlo.