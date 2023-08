¿Por qué Instagram no me deja iniciar sesión? Cómo solucionarlo

Es común tener uno que otro problema con las redes sociales en algún momento. Bien sea por causas externas o que tienen que ver con nuestro dispositivo o conexión a Internet, existen casos en donde, por ejemplo, ciertas aplicaciones no te dejen entrar con tu cuenta. Si te está pasando que Instagram te da error al iniciar sesión, aquí te presentaremos las soluciones más frecuentes.

No es raro que las redes sociales de Meta de vez en cuando tengan sus errores que, al final, son los usuarios los que los pagan (un ejemplo fresco es el error de no poder compartir los tweets en tus historias de Instagram). De cualquier forma, es importante determinar, antes que nada, que dicho error no sea cosa tuya o de verdad la red social está necesitando algún arreglo en especial.

¿Por qué Instagram no me deja iniciar sesión? Soluciones más comunes

Generalmente, lo más cotidiano es que Instagram no te deje iniciar sesión por ciertas razones: o bien tienes una conexión a Internet que no es buena, estás escribiendo mal tu nombre de usuario o contraseña, o existe un error en el servidor del propio servicio y eso ya va por cuenta de Instagram. Sabiendo esto, puedes aplicar las siguientes soluciones para ver si alguna coincide con tu problema y lo resuelve.

Revisa bien si estás escribiendo el nombre de usuario correcto o la contraseña.

o la contraseña. Verifica que tengas buena señal de Internet .

. Ve a tu email y comprueba que no hayas recibido un correo avisando que se ha bloqueado tu cuenta por sospechas de que alguien más ha entrado sin tú saberlo. En este caso, deberás ponerte en contacto con el soporte de Instagram y suministrar los documentos de identidad que te pidan para comprobar que eres tú.

por sospechas de que alguien más ha entrado sin tú saberlo. En este caso, deberás ponerte en contacto con el soporte de Instagram y suministrar los documentos de identidad que te pidan para comprobar que eres tú. Quizá exista un error temporal en el inicio de sesión por cuenta de Instagram. Un truco para descartar esta posibilidad, es iniciando sesión utilizando tu correo y contraseña , en vez de hacerlo desde Facebook.

, en vez de hacerlo desde Facebook. Puede que el problema sea la app, si estás tratando de entrar desde allí. Asegúrate de que tu aplicación esté actualizada, o desinstálala y vuelve a instalarla .

. Si ninguna de las anteriores te ha servido, entonces mejor mira las otras redes sociales y páginas de noticias oficiales, pues tal vez el servidor de Instagram esté caído o haya otro problema técnico que afecta a los usuarios.

En el último escenario, será cuestión de esperar a que todo se solucione por su cuenta. En el caso de que después de intentar algunas de estas alternativas, sigues con el mismo error, deberás dirigirte al equipo de soporte de Instagram para plantearles tu problema.