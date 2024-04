Recientemente, llegó a Netflix una serie titulada Mi reno de peluche, la cual cuenta la historia de Donny, un comediante fracasado que conoce a Martha, una mujer que rápidamente se obsesiona con él, hasta el punto de acosarlo. Si ya te has visto esta excelente miniserie y estás buscando algo que se asemeje a ese estilo, tenemos para ti 5 series parecidas a Mi reno de peluche que debes ver.

You, la historia de Penn Badgley

Si alguna vez has visto You, la serie que narra la historia de Penn Badgley, es muy probable que inmediatamente la relacionaras con Mi reno de peluche, porque ambas tramas giran en torno al acoso. Este emocionante thriller te cuenta cómo un joven carismático llega hasta los extremos para adentrarse en la vida de las mujeres de las que se enamora, puedes conseguir esta serie en Netflix.

Ver | Netflix.

Enjambre, una serie sobre obsesión y malas decisiones

Siguiendo con la temática del acoso y los Thrillers, te presentamos Enjambre, una serie que relata la vida de Dre, una joven que es parte un fandom llamado «El Enjambre» en el que idolatran a una estrella del pop. Sin embargo, la obsesión de Dre va más allá de un simple gusto y debido a esto se ve a sí misma constantemente atrapada en lugares oscuros e inesperados. Esta serie la puedes ver en Prime Video.

Ver | Prime Video.

I may destroy you, una historia basada en hechos reales

I may destroy you es una serie que comparte muchas similitudes con Mi reno de peluche, para empezar ambas son comedias dramáticas ubicadas en Londres. Ambas hablan sobre violación y el trauma que estos eventos representan para la víctima y ambas están basadas en hechos reales. En esta historia la protagonista se llama Arabella, una joven que sufrió de abuso sexual y por diferentes razones no recuerda mucho de ello. Esta serie puedes verla en Max.

Ver | Max.

The End of the F***ing World, una comedia oscura que vale la pena ver

Si lo que más te gustó de Mi reno de peluche fue el humor oscuro y la comedia dramática, The End of the F***ing World es una serie que no te puedes perder. Esta serie producida por Clerkenwell Films, los mismos productores de Mi reno de peluche, gira en torno a un viaje en carretera hecho por James, un joven psicópata, y Alyssa, una chica con un espíritu rebelde que busca escapar de la rutina. Esta serie está disponible en Netflix.

Ver | Netflix.

Fleabag, una serie un poco más ligera

Se puede decir que Mi reno de peluche es una serie con muchas capas que abordar y a pesar de que no es una serie compleja, sí hay bastante información que procesar, escenas fuertes y un final emotivo. Si quieres cambiar el humor por algo más ligero, pero que aun así conserva ese drama y comedia irreverente, e irónica, te recomendamos Fleabag, la historia de una mujer que se arroja a la vida en Londres en busca de sanación personal. Esta serie está disponible en Prime Video.

Ver | Prime Video.

Eso ha sido todo por ahora con nuestras recomendaciones, por supuesto que hay muchas más series que nos hubiera gustado incluir aquí, pero creemos que esto es un buen inicio. Si estás buscando aplicaciones que organicen tus series y te hagan recomendaciones basadas en tus gustos, te recomendamos que leas nuestro artículo sobre las mejores aplicaciones para apuntar películas y series vistas. Si tienes alguna duda o recomendación, déjanoslo saber en la sección de comentarios.