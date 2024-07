NewPipe no funciona: YouTube da un duro golpe a la app, pero volverá

Desde hace más de un día, los foros de opiniones se han ido llenando de quejas y noticias sobre NewPipe. Básicamente, que la app por algún motivo ha dejado de funcionar. Reddit tiene toda una conversación sobre el asunto, lo que deja claro que el problema es global y afecta a todos los usuarios.

Los desarrolladores de NewPipe no han tardado en ofrecer explicaciones, pues ya están al tanto de lo sucedido, y actualmente, trabajan para arreglar la situación. Si NewPipe no te está funcionando en tus dispositivos, te explicaremos brevemente qué es lo que está pasando y qué puedes hacer para solucionarlo.

NewPipe no funciona: causas y solución

La explicación que los creadores de NewPipe han dado desde Reddit está llena de tecnicismos relacionados con la programación, así que lo traduciremos de forma sencilla para que lo pueda entender todo el mundo. Básicamente, YouTube ha hecho de las suyas. Mediante una serie de cambios que han implementado en su reproductor, le imposibilitan a apps que transmiten su contenido gratis como NewPipe el poder acceder al contenido para luego reproducirlo.

Lo que, por supuesto, nos trae el problema de que NewPipe no funcione. El cambio ha sido reciente, y, por el momento, los desarrolladores de NewPipe se encuentran buscando soluciones alternativas que les permitan hacer que la app funcione otra vez. Mientras tanto, no será posible reproducir contenido en la app, salvo en el caso de las transmisiones en vivo. En este último caso, los usuarios deberían poder verlo sin problemas, a menos a que les salte un error a la hora de verificar de que no son un bot.

No queda de otra que optar por otras alternativas, mientras se soluciona el error en NewPipe. Entre las apps más recomendadas, siempre están de primeras YouTube ReVanced y YouTube ReVanced Extended. También existen otras aplicaciones de terceros para ver YouTube que continúan funcionando, así que las opciones no son tan limitadas. Sin duda, NewPipe se considera como la mejor opción, pero no por ello, el resto no te podrá traer el mismo contenido sin los molestos anuncios y limitaciones de YouTube.