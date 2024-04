Los 5 mejores juegos parecidos a Fallout Shelter para Android

Fallout Shelter se está convirtiendo en un referente de los juegos de supervivencia y de gestión de recursos en escenarios post apocalípticos. Con la visión de enfrentar catástrofes peligrosas mientras los personajes luchan por su subsistencia, es normal que emocione a los jugadores.

Si eres fan de este tipo de videojuegos seguro ya has probado el Fallout Shelter, ¿pero sabías que no es el único que vale la pena? Como te imaginarás, existen otros títulos igual de interesantes, que siguen una premisa similar. En caso de que quieras encontrar gusto en la variedad, te los mostraremos a continuación.

Sheltered, un juego con diseño clásico

Muy al estilo de los juegos Indie, Sheltered es una entrega que a muchos les gusta por lo simple e inmersivo que es. Estarás metido de lleno en un mundo donde la civilización ha llegado a su fin a causa de las guerras biológicas. Tendrás, por ende, que hacer todo lo posible por sobrevivir bajo tierra, administrando recursos, designando roles a tus diferentes personajes, e incluso planeando excursiones afuera para enfrentar el peligro a cambio de más insumos.

DYSMANTLE, en donde sobrevivirás destruyendo

Otra entrega igual de interesante es esta, en donde enfrentas un paraje lleno de monstruos sobrenaturales y una naturaleza agresiva. Tendrás que adentrarte en un mundo abierto lleno de detalles y sitios interesantes, para así obtener materiales y construir cosas útiles. En esto reside la gracia de DYSMANTLE: destruir, aprovechar lo que rompes y crear cosas nuevas.

Primer Refugio: Z, los zombis nunca pasan de moda

El mundo que queda tras una horda masiva de zombis siempre es interesante de explorar en los videojuegos. Primer Refugio: Z se basa en esto, obligándote a sobrevivir en un sitio en el cual los no muertos imperan. Podrás crear tu refugio subterráneo, y tendrás que irlo mejorando, abasteciendo y fortaleciendo en armas para así sobrevivir a los ataques que reciban tus personajes. Además, puedes planear expediciones e incluso enfrentarte a otros jugadores.

Last Fortress: Underground, un título igual de entretenido

Siguiendo la premisa del mundo repleto de zombis, en Last Fortress puedes, igualmente, construir una ciudad entera bajo tierra, con miles de módulos en donde los personajes realizarán diferentes trabajos para subsistir. Puedes tener hasta laboratorios o centros de comida rápida. Tu objetivo no solo es expandirte, sino cuidarte de que ninguna persona infectada entre en tu espacio y siembre el infierno allí dentro.

This War of Mine, un duro golpe de realidad hecho juego

Si alguna vez te preguntaste cómo se sentirá vivir en una ciudad sitiada, pues este juego podrá resolver tus dudas. This War of Mine te lleva a, justamente, un escenario en donde la guerra es la ley, y los ciudadanos deben hacer todo lo que puedan para sobrevivir. Podrás ver escenas conmovedoras, situaciones estresantes o desoladoras. Tu objetivo será intentar vivir lo mejor que se puede con tan pocos recursos y la lucha entre personas por no quedarse sin un lugar en donde descansar.

¿Cuál de estos juegos te gustaría intentar?