WhatsApp y Facebook Messenger son dos de las apps de mensajería más usadas en el mundo. Ambas ofrecen características excelentes, y ahora que Facebook está integrando todas sus apps se hacen más interesantes. Sin embargo, todos sabemos que Facebook ha sido señalada de no ser especialmente transparentes con la privacidad y seguridad de los datos de sus usuarios.

De hecho, WhatsApp ni siquiera cifra tus copias de seguridad en Android, y como esos otros tantos ejemplos. No obstante, estas apps no están solas, y coexisten con muchas opciones increíbles que mantienen las garras de Facebook lejos. ¿Cómo cuáles? Como las 5 mejores apps de mensajería que no son de Facebook.

Telegram, quizás la app de mensajería más completa

Hablar de apps de mensajería instantánea sin mencionar a Telegram debería ser un pecado, porque no puede faltar en ninguna lista. Telegram ofrece una cantidad de características muy amplia, y bastante por encima de la media de otras apps.

Es cierto que las videollamadas llegaron a Telegram un poco tarde, pero ofrece cosas como:

Ordenar chats en carpetas .

. Tener abierta una misma sesión en múltiples plataformas al mismo tiempo.

al mismo tiempo. Tener más de una cuenta abierta en la app.

en la app. Bots para todo lo que puedas imaginar.

Canales para enviar información masivamente y sin límites de usuarios.

Súpergrupos de hasta 200000 personas .

. Chats secretos .

. Protección contra captura de pantallas.

Mensajes autodestruíbles como en Snapchat.

como en Snapchat. Altamente personalizable.

Y muchas cosas más. Si nos pusiésemos a listarlas todas nunca pararíamos y de hecho muchas funciones de Telegram quedan infravaloradas debido a la cantidad que existe. No es un secreto que WhatsApp y otras apps de mensajería copian funciones de Telegram muchas veces, y por eso la colocamos de primera.

Signal, una app de mensajería enfocada en la privacidad

Signal es una app que no destaca por sus funciones sino por su seguridad, justo en aquello que fallan las apps de Facebook. Como la mayoría, permite hacer todo lo básico que se espera de este tipo de apps: enviar mensajes escritos y notas de voz, hacer llamadas y videollamadas, chats grupales, enviar archivos, etc. Por consiguiente, cumple como una buena app de mensajería, pero su fuerte es otro.

La compañía detrás de esta app, Signal Foundation, es una ONG independiente que ha sido ampliamente reconocida por muchos expertos de seguridad. Signal no almacena prácticamente ningún dato de sus usuarios y mantiene la comunicación cifrada de extremo a extremo en todo momento.

Cualquiera pudiese decir lo mismo respecto a seguridad y no cumplir. Sin embargo, la policía ha tocado la puerta de Signal en varias ocasiones solicitando datos de sus usuarios para hacer investigaciones y la respuesta siempre es la misma: “no tenemos nada que entregar”.

Es una app muy intuitiva con la que te adaptarás rápido, pues su interfaz es similar a la de WhatsApp o Messenger. Además, es multiplataforma, porque está en Android, iOS, MacOS y Windows.

LINE, una súper aplicación con múltiples funciones

LINE es una app surcoreana que hace unos años tuvo un periodo de gloria increíble. No obstante, hoy se encuentra un poco de capa caída para captar nuevos usuarios, pero hay mercados donde sigue siendo ampliamente utilizada, como en Japón.

Sus características son básicamente las mismas que las de la competencia, con mensajes de texto, notas de voz, stickers, videollamadas y demás. No obstante, ofrece muchas cosas adicionales que hacen de ella una aplicación muy completa y genial. Estas son algunas:

Keep, un espacio para guardar tus mensajes y notas impotantes.

y notas impotantes. LINE Games , una serie de juegos en los que puedes competir con tus amigos directamente desde la app.

, una serie de juegos en los que puedes competir con tus amigos directamente desde la app. LINE Pay, un sistema de pagos móviles similar a Google Pay que es muy popular en japón.

similar a Google Pay que es muy popular en japón. Sincronización con Microsoft Word.

Tablón de noticias .

. Agregar amigos mediante códigos QR o NFC.

Calendario, tienda de regalos para pagarlos y enviarlos a tus amigos, LINE Taxi, lista de amigos y más.

Skype, un clásico de las videollamadas que también es bueno como app mensajería

Skype es una plataforma enfocada en las llamadas y videollamadas VoIP. No obstante, también ofrece funciones de mensajería instantánea a través de una ventana de chat complementaria.

La calidad de audio y video es muy buena. Como otras apps, permite enviar notas de voz, mensajes, archivos, compartir pantalla con tus amigos y muchas cosas más. También permite llamar a números telefónicos locales y móviles a nivel internacional, pero para ello debes comprar algo de saldo en la app.

Entre sus opciones de seguridad, Skype te permite bloquear las llamadas de usuarios desconocidos, y en los últimos años han aumentado la privacidad de sus usuarios. También es multiplataforma, así que podrás usarla donde quieras.

iMessage, aunque exclusiva para dispositivos Apple, se gana el mérito a pulso

Sí, estamos listando una aplicación de Apple en una página dedicada a Android, pero eso no significa que no reconozcamos lo que está bien. Puede que iOS 14 copie funciones que ya tenían tiempo en Android, pero Apple ofrece algunas cosas exclusivas bastante buenas, como iMessage.

Esta es la plataforma predeterminada de mensajería de los iPhone, aunque también puedes encontrarla en el iPad y tu Mac. Te permite comunicarte con otros usuarios Apple a través de mensajes, notas de voz, GIF, imágenes, etc. Aparte tiene los animojis (emojis animados en 3D), edición de imágenes para agregar elementos y filtro y más.

Además, es una aplicación muy estable y segura porque cuenta con cifrado de extremo a extremo en todo momento, o casi. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando envías un mensaje a algún amigo que no tenga iMessage le llegará como un SMS o MMS normal, dos protocolos poco seguros. Pero bueno, eso no es culpa de Apple en este caso.

En esta lista bien podrían estar otras aplicaciones conocidas como Viber o hasta WeChat, que es una app superaplicación con sistema de pagos y demás. No obstante, ambas han sido señaladas de no ser especialmente seguras, y de hecho WeChat fue baneada en Estados Unidos hace poco.

¿Cuál de estas aplicaciones has utilizado ya y con cuál te quedas?