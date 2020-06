Casualmente hace poco hablábamos de lo necesario que serán los planes 5G ilimitados, y uno de nuestros principales argumentos eran las videollamadas en 4K. El mundo entero se ha mudado a las videoconferencias en los últimos meses, y ya las adoptan como algo normal en sus vidas.

Son muchas las plataformas de videollamadas que puedes encontrar en la Play Store de Android, por mencionar un solo sistema operativo. Sin embargo, al ser tantas, los usuarios prefieren siempre quedarse con las más famosas, pero ¿son esas las mejores? No necesariamente. Por eso, hemos reunidos las 5 mejores aplicaciones de videollamadas de 2020, y no, WhatsApp no está entre ellas.

¿Qué necesita una app de videoconferencias para estar entre las mejores?

Desarrollar una aplicación de videoconferencia no es solo permitir que dos personas se comuniquen entre ellas y puedan verse a través de las cámaras. De hecho, eso es solo el concepto básico, y luego vienen toda una serie de añadidos que son los que convierten a una plataforma en la mejor.

En esta lista, lo que más importa es: la calidad de audio y video, la estabilidad de la videollamada, la cantidad de usuarios en simultáneo, la interfaz de usuario y la integración con otros servicios. El precio también puede ser importante, pero en este caso le damos un puesto un poco secundario. Te dejamos con las mejores apps de videoconferencias.

Zoom, la plataforma de videollamadas más famosa de los últimos meses también es de las mejores

Comenzaremos por la plataforma de moda en los últimos meses, Zoom Videoconferencias. Esta es una aplicación con varios años en el mercado, pero no fue hasta hace poco que reclamó su puesto entre las mejores. Una lástima que tardara tanto, porque es muy buena.

La calidad de audio y video que ofrece Zoom es fantástica, incluso en videoconferencias de muchas personas. Su capacidad máxima de usuarios en simultáneos es de 100 personas para la versión gratuita, aunque en pantalla solo se muestran 50. Mientras, en la versión paga esta cifra sube hasta 1000 personas, según el plan que contrates.

Zoom solo permite videollamadas de 40 minutos en la versión gratis, aunque últimamente regalan muchas videollamadas ilimitadas. Si bien es fantástica, esta plataforma no ha estado exenta de problemas de seguridad y privacidad. No obstante, la compañía ya ha tomado cartas en el asunto, y nosotros también te enseñamos cómo hacer de Zoom una app más segura.

Además de todo lo anterior, Zoom cuenta con fondos virtuales, pizarra, opciones para compartir pantalla y grabar la reunión, chat, e incluso reuniones privadas. ¿Eres el administrador? Puedes programar una videollamada para una fecha y hora en específico, y aparte Zoom te otorga control absoluto sobre las opciones de la sala. Sus planes premium parten de los 13,99 euros.

Pros:

Admite video HD, incluso en la versión gratuita, y con gran estabilidad.

Control total de la sala de reuniones para el administrador.

Ofrece servicios adicionales como Zoom Rooms para conferencias en físico, y llamadas en la nube a través de Zoom Phone.

Videoconferencias de hasta 1000 personas.

Contras:

Videollamadas de solo 40 minutos en la versión gratis.

La privacidad de las reuniones se ha visto comprometida en varias ocasiones.

Google Meet, una app de videollamadas con integración completa con los servicios de Google

Google Meet es parte de la G Suite, el ecosistema de aplicaciones de negocios de Google. Al ser parte de ella, Google Meet está perfectamente integrada con otros servicios de Google como Gmail, Calendar, YouTube y Drive. Además, permite compartir y grabar pantalla, configurar fondos virtuales, tiene vista de galería para hasta 16 personas, y más.

La calidad de audio y video de Google Meet es buenísima, aunque esto se acompaña con un gran consumo de datos, y requiere buena conexión. En la plataforma, puedes hacer videollamadas de hasta 250 participantes, así como habilitar un dominio para hacer en vivos de hasta 100000 espectadores.

Como cualquier aplicación de Google, Meet tiene una interfaz perfectamente cuidada e intuitiva. En ella no encontrarás nada fuera de lugar, sino donde debe estar. Además, todo está perfectamente ordenado, y la curva de aprendizaje es muy rápida para aprender a dominar esta plataforma.

Obtienes acceso a Google Meet cuando pagas cualquier suscripción a la G Suite (a partir de 4,75 euros). No obstante, de momento está disponible gratuitamente, hasta el 20 de septiembre, y solo necesitas una cuenta de Google para acceder.

Pros:

Calidad de video inigualable para muchas plataformas.



Integración completa con otras aplicaciones de Google.

En vivos de hasta 100000 espectadores.

Interfaz muy intuitiva.

Contras:

Videollamadas de máximo 250 personas, incluso en la versión premium.

Gran consumo de datos y dependencia de una buena conexión.

Microsoft Teams, una de las mejores plataformas de productividad también es una de las mejores apps de videoconferencias

Honestamente, Microsoft Teams no es una app de videollamadas al uso, y de hecho está más enfocada al chat. Sin embargo, sus opciones de videoconferencias son muy buenas, y cuando las juntas con otras características, tienes una aplicación de productividad increíble.

Tal como sucede con casi todas las apps de esta lista, Microsoft Teams es una plataforma orientada a los negocios, pero también es perfecta para videollamadas entre amigos. Microsoft Teams comparte muchas similitudes con Meet, ya que es parte de una suite, Microsoft 365. Además, se integra muy bien con otras aplicaciones de Microsoft, como Outlook, OneNote, Word, Excel y OneDrive, por mencionar algunas.

¿Necesitas utilizar Microsoft Teams con una app de terceros? La plataforma cuenta con múltiples extensiones para usarla con otros servicios. Con Teams puedes crear canales informativos, y hacer que tus videollamadas sean vistas por cualquiera que forme parte de esos canales, aun cuando no entre a la reunión.

Además, tiene muchísimos comandos rápidos, algo muy diferenciador respecto a la competencia. Su calidad de audio y video no está nada mal, y puedes hacer reuniones de hasta 250 personas, sin importar el paquete que tengas. Aparte, permite compartir y grabar pantalla, tiene vista de galería (máximo 4 usuarios en pantalla), y puedes configurar un dominio para un streaming en directo.

Como aplicación de productividad nos parece la mejor sin lugar a dudas, aunque estamos hablando de plataformas de videoconferencias. Aun así, tiene suficiente mérito como para estar en este top 5, aunque es difícil de configurar si no tienes una cuenta Microsoft 365. MS Teams cuenta con un plan básico gratis, y las suscripciones premium parten de los 5 euros.

Pros:

Comandos rápidos.



Integración completa con otras aplicaciones de Microsoft.

Transmisión de videollamadas en streaming.

Múltiples extensiones para utilizar servicios de terceros.

App de productiviad completísima.

Contras:

Videollamadas de máximo 250 personas, incluso en la versión premium.

Difícil de configurar si no tienes cuentes Microsoft 365.

Messenger Rooms, la nueva plataforma de videollamadas que además tiene fondos en realidad aumentada

Con Messenger Rooms, Facebook cumplió dos de sus principales fantasías: romper los límites de videollamadas de WhatsApp, y permitir la comunicación cruzada entre todas sus plataformas. Lo primero, establece una nueva marca para la compañía con salas de hasta 50 participantes. Lo segundo, puedes crear una sala de reuniones desde WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger, y hacer que lleguen personas desde cada una de ellas.

Si bien no es la aplicación más completa que encontrarás, lo de la comunicación multiplaforma ya es suficiente para meterla en esta lista. No obstante, no es lo único llamativo que Rooms ofrece: es totalmente gratis, no tiene límites de tiempo como Zoom, y configurar una sala es facilísimo.

¿Quieres más? Messenger Rooms te permite añadir fondos de 360 grados a tu pantalla, para esas reuniones que te agarraron con la habitación hecha un asco. ¿Y lo mejor? Muy pronto será compatible con filtros de realidad aumentada que puedes aplicar a tu cara o la de tus amigos.

El audio y video de Mesenger Rooms está bastante bien, aunque todavía puede mejorar. Sin embargo, suponemos que esto puede deberse a lo mismo que en WhatsApp, optimizar al máximo el consumo de datos.

Rooms quizás no sea la mejor aplicación de videollamadas que puedes encontrar en esta lista, pero es una plataforma novel, y seguro que pronto recibirá muchísimas funciones nuevas.

Pros:

Totalmente gratis y sin límites de tiempo.



Fácil de configurar.

Totalmente integrada a Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger.

Fondos de pantalla de 360 grados.

Contras:

Videollamadas de máximo 50 personas.

Todavía tiene pocas funciones disponibles.

Calidad de audio y video mejorable.

No cuenta con aplicación instalable propia.

Messenger Rooms es una aplicación que se integra en otras plataformas, por lo que no tiene una app propia de momento. Sin embargo, puedes acceder a Messenger Rooms desde su página web a través de este enlace:

Igualmente, tenemos un artículo que explica cómo crear una sala en Messenger Rooms desde WhatsApp e Instagram.

Cisco WebEX Meetings incluso te deja hablar incluso con usuarios de teléfonos IP

Cisco WebEX Meetings también es una app ideal para el trabajo remoto colaborativo. El servicio ofrece una versión gratuita y varios planes de suscripción, según las necesidades del usuario. Su capacidad máxima en una misma reunión es de 200 usuarios para planes premium, y 100 para cuentas gratis.

Como en otras apps de esta lista, WebEX Meetings permite compartir pantalla, así como grabarla, y también tiene su propia pizarra y fondos virtuales. Su integración con otros servicios es bastante buena, especialmente con la suite Microsoft 365.

WebEX Meetings es compatible con vídeos en calidad 1080p, y al contar con el respaldo de una compañía experta en redes como Cisco, su estabilidad es sensacional. Las videollamadas no tienen límite de tiempo, y aparte WebEX Meetings tiene dos funciones interesantísimas.

La primera, es que puedes realizar encuestas a través de la plataforma, pero puedes contestarlas incluso levantando la mano, genial ¿no? Mientras, la otra opción que nos ha encantado es la función “Call Me”. Con ella, cualquier persona con un teléfono con voz o vídeo sobre IP puede unirse a la reunión, aunque debe pagar por la llamada.

Cisco WebEX Meetings tiene una suscripción básica gratuita, y sus planes premium van desde 12 euros mensuales por host.

Pros:

Sin limites de tiempo en la versión gratuita.



Videollamadas súper estables y en 1080p.

Buena integración con servicios de terceros.

Pueden unirse personas con teléfonos con tecnología VoIP y Video-Over-IP.

Encuestas a mano alzada.

Contras:

Videollamadas de máximo 200 personas.

Servicio técnico limitado para cuentas gratis.

¿Ya elegiste cuál es la próxima que utilizarás?