No pasó mucho tiempo desde que Facebook anunció la llegada de un nuevo servicio de videollamadas, pues esta nueva apuesta de la red social ya ha comenzado a desembarcar de forma oficial en varios países.

Bautizado como Messenger Rooms, esta nueva opción permite crear salas para tener videollamadas con hasta 50 personas al mismo tiempo. Lo interesante de todo esto es que a estas salas se pueden unir amigos, conocidos, familiares o cualquier otra persona por medio de un enlace.

Si aún no puedes hacer uso de esta función, no te preocupes, Facebook ha informado que Salas de Messenger llegará a todo el mundo. Por otro lado, si quieres saber cómo funciona, sigue leyendo porque aquí hemos podido probar esta nueva herramienta, ¡no te lo pierdas!

Las salas de Facebook se crean así

De momento, la opción está integrada en Facebook, tanto en la versión web como en la aplicación para iOS y Android. Además, solo permite que 17 personas se unan a una sala a la vez. La red social ya ha dicho que esta limitación se eliminará a medida que pasen las semanas, como así también se integrará con WhatsApp, Messenger e Instagram.

Dentro de Facebook, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Crear sala .

. Se desplegarán varias opciones, pincha sobre la que dice Invitados .

. Selecciona alguna de las dos opciones que se muestran en la pantalla: Amigos (cualquiera puede unirse a la sala), o Personas concretas (solo aquellas personas que selecciones podrán unirse a la sala).

(cualquiera puede unirse a la sala), o (solo aquellas personas que selecciones podrán unirse a la sala). Si elegiste la segunda opción, tendrás que seleccionar a aquellas personas que quieres que se unan a la sala.

Una vez elegidas las personas, tendrás que pinchar sobre Invitar .

. Dale al botón Guardar .

. Pincha sobre Crear sala .

. Y, por último, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Entrar a la sala.

En caso de que el creador de la sala abandone el chat, los demás usuarios no podrán seguir dialogando en dicha sala. De igual manera, el creador de la sala también puede echar a cualquier usuario si así lo desea.

Primeras impresiones de Messenger Rooms

En Androidphoria hemos probado las videollamadas masivas de Facebook, y es casi una obligación decir que nos ha funcionado de maravilla. Eso sí, al momento de crear la sala, todos los invitados estaban conectados a una red WiFi.

Lo que no nos ha gustado, y que esperemos que Facebook cambie en algún momento, es que cuando se une una persona a la sala, la calidad de la videollamada en general disminuye considerablemente por unos segundos. No sabemos cuál es el motivo, pero sospechamos que aún se deben ajustar ciertos “parámetros” para que el rendimiento de las videollamadas no se vea afectado.

Por último, si aún no logras ver la opción que te permite crear salas en Facebook, te recomendamos eliminar el caché de la aplicación, o bien descargar la última versión para Android. Si luego de hacer esto no logras ver esta función en la app, tendrás que esperar a que la red social libere esta función en tu país.