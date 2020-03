Con el avance del Coronavirus por todo el mundo y su llegada a España, la incertidumbre de qué pueda pasar en los próximos días y semanas es cada vez mayor. Esta preocupación es aún peor para quienes deben cumplir jornadas laborales y que, dado el riesgo, no saben si ir a trabajar o quedarse en casa. Bueno, la solución puede ser bastante sencilla; trabajar desde casa.

El teletrabajo no es algo nuevo pero sí un tema inexplorado por muchas empresas más “conservadoras”. Sin embargo, los tiempos de crisis también traen oportunidades para explorar nuevos horizontes y es por ello que te traemos 5 aplicaciones móviles pensadas para trabajar con total normalidad de forma remota.

Las 5 aplicaciones móviles que necesitas para mejorar tu productividad

Aunque existen muchas otras aplicaciones de productividad, estas son las 5 mejores apps pensadas para organizar y optimizar los equipos de trabajo de forma remota. Cada una cumple una función particular, por lo que no tienes que escoger sino más bien probarlas todas para encontrar la fórmula que le vaya mejor a tu equipo de trabajo. Además, todas son aplicaciones gratis que puedes probar desde ya.

Trello, para tener el avance de tu trabajo bien organizado

Trello es una herramienta muy visual y con la que puedes tener bien organizadas por tarjetas todas las actividades a realizar. Además, puedes incluir personas para formar tu equipo de trabajo en un mismo tablero, asignar colores para establecer prioridades, incluir documentos, imágenes, links y, lo más interesante, tiene una opción pensada para las personas con daltonismo.

Puedes trabajar organizando tu tablero desde el ordenador y continuar viendo los cambios que se hagan desde el móvil. Aunque, también es cierto que a pesar de ser muy completa la sincronización de Trello entre el móvil y el portátil no siempre es la mejor, por lo que en más de una ocasión tendrás que sincronizar manualmente para asegurarte de que no te has perdido de ningún cambio importante.

A pesar de esto, Trello se mantiene como la mejor opción entre las aplicaciones de su categoría. Siendo incluso una de las “Elecciones del editor”, lo que habla muy bien de ella.

Telegram, para comunicarte en tiempo real y compartir archivos de gran tamaño

Seguro te preguntarás por qué Telegram y no WhatsApp, la razón es que WhatsApp es usado por muchos para comunicarse con sus familiares, amigos y conocidos, por lo que es mejor mantener el trabajo lo más alejado posible de la vida personal.

Pero esta no es la única razón ni la más importante, de hecho, Telegram cuenta con características que le dan ventaja sobre WhatsApp, especialmente cuando se trata de temas de trabajo. Principalmente, puedes compartir de forma rápido archivos multimedia considerablemente grandes.

Por otro lado, a diferencia de WhatsApp, con este servicio de mensajería instantánea puedes tener abierta tu cuenta simultáneamente en más de un dispositivo sin necesidad de sincronización. Es decir, puedes abrir tu Telegram en varios ordenadores y en el móvil en cualquier momento y sin ningún problema.

Es bastante seguro y transparente en el manejo de la información personal. Si aún no lo has probado, todavía estás a tiempo de conocer estas y muchas otras funciones interesantes que tiene para ofrecer.

Google Calendar, para programar citas y no perder nada

En la mayoría de los trabajos hay tantos detalles a tomar en cuenta que muchas veces, si delegamos toda la responsabilidad a nuestra memoria, es inevitable dejar pasar cosas importantes. Pero esto no tiene por qué ser así, ya que existen aplicaciones en las que puedes programar tus reuniones y recordatorios.

Google Calendar es perfecta para esto, ya que, al tener una cuenta de Google se te hace más fácil programar directamente los eventos y mantenerte informado a medida que se acercan las fechas. Además, esta aplicación unifica los calendarios de otras aplicaciones como Exchange, lo que te permite tener toda tu información en un solo lugar.

Skype, para reuniones a distancia

Skype forma parte de los servicios de Microsoft y es una aplicación de amplia trayectoria, conocida por muchos. Con ella puedes comunicarte con personas de todo el mundo en tiempo real. Y lo más importante, establecer videollamadas de muy buena calidad.

Lo mejor de Skype es que es un servicio utilizado por millones de personas, por lo que no tendrás problemas para conectarte en poco tiempo a través de una videollamada con una persona de tu entorno laboral cuando sea necesario. Pero, la mayor utilidad de esta herramienta es a la hora de hacer reuniones de oficina.

Google Drive, para compartir archivos y editarlos directo en la nube

Por último pero no menos importante, Google Drive es una herramienta poderosa para ayudarte a continuar con tu trabajo a distancia. Comúnmente, se conoce solo por ser un servicio de almacenamiento en la nube que está muy presente en otras aplicaciones y servicios de Google. Pero, lo que quizás no sabías es que a través de este puedes editar archivos y trabajar en ellos de forma colaborativa.

Para dejar esto más claro, si estás editando un documento puedes darle acceso a otras personas y a su vez, estas pueden hacer cambios en el archivo; cambios que se verán en tiempo real y que pueden agilizar mucho el trabajo, a pesar de la distancia.

Otras de las las características más destacadas de Google Drive son la capacidad de compartir archivos muy pesados, organizarlos en carpetas y buscarlos de forma práctica. También puedes decidir quién tiene acceso a tus archivos, si pueden editarlos o no y ver los detalles y actividad de los mismos. A pesar de que todo funciona online, tienes la opción para trabajar offline en el dispositivo que estés usando en ese momento.

Estas y otras razones son las que hacen de Google Drive la herramienta por excelencia para trabajar a distancia, por lo que no dudes en usarla y exprimir al máximo todo su potencial.

¿Cuál es tu secreto para ser más productivo?

Además de las aplicaciones que hemos mencionado en esta lista, existen otras opciones muy interesantes como Evernote, Asana y Slak, que también son muy buenas pero que no hemos incluido porque cumplen las mismas funciones, en cada caso. Sin embargo, también es cierto que al haber varias opciones, tienes la ventaja de poder probar y comparar por ti mismo cuál se ajusta mejor a tus necesidades.

Por otro lado, hay otras aplicaciones muy sencillas que podrás encontrar disponibles gratis en Google Play y que están pensadas para ayudarte a mejorar tu productividad. Las más sencillas pero bastante útiles son las que ponen en práctica la técnica Pomodoro, para aprovechar mejor los pequeños descansos y mejorar el rendimiento en el trabajo.

Si no habías escuchado antes sobre esta técnica, bien vale la pena probarla. Sin embargo, sería perfecto que compartas tu experiencia y consejos sobre cómo mejorar la productividad en el trabajo, sobre todo cuando se trata de hacerlo desde casa. Ya que, para nadie es un secreto que el trabajar en el hogar puede ser un arma de doble filo que te lleve a distraerte con mayor facilidad.