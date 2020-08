No quedan dudas de que las videollamadas eran una de las características de WhatsApp que le hacía falta a Telegram. Sin embargo, los desarrolladores de la app rusa han hecho todo lo necesario para cambiar esta situación. Pues ahora, ya puedes descargar Telegram 7.0 y activar las videollamadas con tus contactos.

Esta versión de la app aún no se puede obtener en Google Play Store. Para probarla en tu móvil, tendrás que descargar el APK y habilitar la instalación de fuentes desconocidas. Es un proceso bastante sencillo que te permitirá usar las videollamadas en Telegram.

¿Cómo hacer videollamadas en Telegram?

¡Ojo! La otra persona también debe tener la Beta 7.0 de Telegram en su teléfono, pues si no la tiene instalada no aparecerá la opción. Tranquilo, puedes tener ambas versiones de Telegram (la estable y la beta) de forma paralela y no habrá ningún inconveniente. Si quieres usar las nuevas videollamadas, entonces haz lo siguiente:

Lo primero que debes hacer es unirte a este grupo de Telegram para descargar el APK.

Apenas entres, verás la descarga del APK de la versión Beta 7.0 de Telegram.

Descarga la app e instala el APK en tu móvil.

Abre la app en tu móvil.

A través de un SMS (o de la app de Telegram), te enviarán un código de seis dígitos que deberás insertar para activar la beta de Telegram.

Después de que la app esté debidamente activada, dirígete a una conversación para iniciar la videollamada .

. Pulsa el botón de los tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha de la conversación y presiona “Videollamada”, acepta los permisos y listo.

¡Ya está! Así de fácil puedes hacer videollamadas con tus contactos en Telegram. Como has podido notar, se trata de un proceso bastante sencillo y que podría llegar a ser muy útil para ti. Eso sí, recomendamos usar una conexión estable para poder aprovechar al máximo esta nueva característica de la app.

Aunque Telegram no haya revelado ninguna información oficial al respecto, todo apunta a que esta característica llegará a la versión estable de la aplicación durante las próximas semanas. Sin duda alguna, esta nueva función deja bastante claro todo lo que ha evolucionado la plataforma.

Y tú, ¿piensas sacarle provecho a las videollamadas de Telegram?