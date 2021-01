Telegram es una de las aplicaciones que creemos que pueden suplantar a WhatsApp. Sin embargo,a diferencia de otras apps de mensajería, el cifrado de extremo a extremo no está activo de forma predeterminada. Esto quiere decir que no todos los mensajes que mandes cuentan con este método de seguridad.

Eso se debe a que tendrás que acceder a los chats secretos para que tus mensajes tengan un cifrado ultra seguro. Esa función tiene también otras ventajas, como no poder hacer capturas de pantalla o reenviar mensajes. Si quieres saber qué son los chats secretos, qué otros beneficios tienen, o cómo activarlos, te lo mostraremos a continuación.

¿Qué es un chat secreto de Telegram?

La propia aplicación dice que la función está pensada con el fin de que tengas más seguridad que la persona promedio. El cifrado de extremo a extremo, o “end-to-end” como ellos lo llaman, implica que los mensajes solo se descifrarán entre ti y tu destinatario.

Ni siquiera el propio Telegram puede desclasificar esa información, por lo que aseguran que esos mensajes serán vistos solo por ti y la persona con la que hayas abierto este tipo de chat.

¿Qué ventajas tiene los chats secretos de Telegram?

Sin duda todas los beneficios podrían resumirse a uno solo: privacidad máxima; y eso es lo que ofrecen los chats secretos de Telegram. El cifrado de extremo a extremo implica que tus mensajes se encriptarán por lo que es casi imposible que alguien pueda hackearlos.

Además, es posible configurar la autodestrucción de mensajes en un tiempo que consideres correcto. Este modo de Telegram es perfecto para que tengas una conversación que no quieres que sea filtrada por nada del mundo. Quizás deseas mantener en secreto algún negocio, o algo muy personal, pero sea lo que sea, este modo es perfecto para que eso pase.

Lo malo de estos chats es que solo estarán en el dispositivo que los inicies (y no podrás acceder a ellos desde otras sesiones).

¿Cómo activar los chats secretos de Telegram?

Si eres usuario nuevo de Telegram, seguro que nunca has usado esta opción, ya que no está a simple vista. Sin embargo, no es complicado activarla siguiendo los siguientes pasos:

Entra a Telegram. Busca al contacto con el que quieres tener un chat secreto. Entra a un chat común con esa persona. Ve a su perfil de Telegram. Pulsa en los 3 puntos verticales de arriba a la derecha. Ingresa a “Iniciar chat secreto”. Cuando te salte el aviso, selecciona “Iniciar”.

Luego de eso ya estará listo, podrás hablar por Telegram con el cifrado ultra seguro activado para que todas tus conversaciones estén más seguras que nunca. Para proteger aún más tu privacidad, verifica si tienes la función de “personas cerca” desactivada.

¿Usarás esta función de Telegram? ¿Qué te han parecido los chats secretos?