No hay duda alguna de que Spotify es el servicio de música en streaming más popular del mundo. Millones de usuarios en todo el planeta lo utilizan a diario y prácticamente cualquier canción o podcast que desee ser famoso tiene que pasar por esta plataforma.

Sin embargo, Spotify no es un servicio perfecto, pues le faltan algunas cosas como poder descargar tu música en MP3 y escucharla en cualquier otra app. Desde hace mucho Spotify permite descarga música para escuchar sin conexión, algo de lo que también halaremos ahorita, pero queremos ir más allá. ¿Deseas guardar tu música de Spotify en el almacenamiento local de tu móvil y escucharla donde quieras? Hoy te enseñaremos cómo descargar la música de Spotify en MP3

Cómo descargar música de Spotify para escuchar sin conexión

Antes de pasar a otros métodos no podemos dejar de lado la función que ya viene integrada dentro de la propia app de Spotify. Como mencionamos arriba, la plataforma permite descargar cualquier música o podcast en tu dispositivo para escucharlo sin conexión. Además, es algo que también aplica para descargar álbumes y listas de reproducción completas, aunque existen algunas limitaciones:

Necesitas tener una cuenta prémium de Spotify.

de Spotify. Puedes descargar hasta 50000 canciones entre 5 dispositivos (10000 cada uno).

Deberás conectarte cada 30 días o menos para que las canciones no se borren.

o menos para que las canciones no se borren. Todo se descarga encriptado y solo puede reproducirse desde Spotify.

Como verás, Spotify es una plataforma bastante flexible en eso de descargar música para escuchar offline, salvo por el último punto. Y ahora que sabes lo que puedes hacer, y lo que no, te mostraremos cómo descargar cada tipo de contenido en la app.

Paso a paso para descargar canciones desde Spotify para escuchar offline

Abre Spotify en tu móvil. Busca la canción que deseas descargar, puedes hacerlo directamente con el buscador o a través del álbum en el que está esa canción. Abre la ficha del álbum y busca la canción en la lista. Al lado del nombre de la canción, presiona el icono de los tres puntos. Añade la canción a una nueva lista de reproducción o a otra que ya tengas creada. Ve a la lista en la que guardaste la canción y pulsa descargar.

Con eso ya tendrás la canción descargada en el almacenamiento de tu móvil y podrás escucharla en Spotify aunque no tengas conexión. No obstante, puede que hayas notado algo: la canción se descarga desde una lista de reproducción, no individualmente. Esto puede ser molesto si solo quieres tener una canción en específico, pero no es nada realmente grave.

Guía para descargar un álbum completo desde Spotify para escuchar sin conexión

Si el proceso de descarga de una canción te pareció sencillo, entonces con el álbum te sorprenderás. En este caso son menos pasos a seguir y en poco tiempo tendrás todas las canciones de ese álbum en tu móvil. ¿Qué debes hacer? Esto:

Busca el álbum de Spotify que desees descargar. Entra a la descripción completa del álbum. Presiona sobre el botón de descarga. Espera que la descarga termine y ya tendrás el álbum.

Cómo descargar una lista de reproducción en Spotify

El último tipo de descarga admitido por Spotify para escuchar contenidos sin conexión es la descarga de playlist. Es un proceso todavía más sencillo que los anteriores, pues solo debes hacer lo siguiente:

Abre Spotify. Busca una lista de reproducción y ábrela. Presiona descargar y espera a que finalice la descarga.

¿Así de sencillo? Sí, así de fácil, por sorprendente que parezca. ¿Pasamos a las descargas en MP3 para escuchar desde cualquier app?

Cómo bajar y convertir tu música de Spotify a MP3 en cualquier plataforma

Como podrás imaginar, los únicos métodos legales para descargar música desde Spotify son los que mencionamos arriba. Aunque pagues una suscripción al servicio, lo cierto es que no estás adquiriendo propiedad alguna sobre los contenidos que consumes, algo que sí pasaría si compraras las canciones o álbumes individualmente. Así, es normal que Spotify no permita usar las canciones descargadas fuera de su plataforma, aunque eso no significa que no pueda hacerse.

Ahora te enseñaremos cómo descargar música de Spotify en MP3, porque puedes llegar a necesitarlo y no está de más tener ese conocimiento. No obstante, recuerda que es algo que debes hacer solo si compraste el álbum o la canción que desees descargar. De resto, es algo ilegal y penado por la ley en muchos países, así que no lo hagas.

Dicho eso, debemos decir que existen múltiples métodos para descargar canciones y álbumes desde Spotify. Aquí mencionaremos rápidamente 3, pero hay un montón más, tal como las mejores apps para descargar música desde YouTube o los bots de Telegram para bajar canciones.

Descargar música de Spotify en MP3 desde Android con Fildo

Fildo es una aplicación diseñada específicamente para descargar música y listas de reproducción en MP3 desde diferentes plataformas hasta el almacenamiento de tu móvil con Android. Es compatible con Spotify, además de NetEase y otros servicios adicionales, y cuenta con sus propias playlists de canciones más sonadas, artistas más populares y demás.

Fildo es gratis, aunque tiene publicidad y debes descargar su APK desde su página porque no está en la Play Store. Aun así, es muy fácil de utilizar y en muy poco tiempo tendrás todas tus canciones de Spotify descargadas en tu Android en MP3. ¿Quieres saber cómo va el proceso? Así:

Descarga el APK de Fildo desde su página web oficial. Instala la aplicación en tu móvil siguiendo nuestro tutorial sobre cómo instalar APK en Android. Abre Fildo y crea una cuenta en la plataforma. Ve a la pestaña «Más» y ahí selecciona «Importar Spotify». Inicia sesión en tu cuenta de Spotify (gratis o premium). Verás todas tus listas de reproducción de Spotify una vez el servicio haya sincronizado. Selecciona la lista que desees descargar y presiona el icono de los tres puntos. Toca «Descargar» y espera que la descarga finalice para disfrutar de tus canciones en MP3.

Lo mejor de Fildo ✅ Compatible con canciones y listas de reproducción.

✅ Cuenta con listas propias.

✅ La mejor opción para Android.

Baja tu música de Spotify a MP3 con AllToMP3 (desde el ordenador)

Aunque pusimos de primero a Fildo por ser compatible con Android, lo cierto es que no hay herramienta más famosa para estos menesteres que AllToMP3. Esta es una app compatible únicamente con ordenadores (Windows, MacOS y GNU/Linux), pero es supersencilla de utilizar y descarga en una calidad excelente. Además, es compatible para bajar música en MP3 desde Spotify, YouTube, Deezer y SoundCloud. ¿Cómo se usa? Así:

Descarga e instala AllToMP3 en tu ordenador, puedes bajar la app desde su página oficial. Ve a Spotify y busca la canción que desees descarga en MP3. Presiona el icono de los tres puntos y toca sobre «Compartir» para copiar el enlace. Pega el enlace en el cuadro de descarga de AllToMP3. Confirma la descarga, espera que finalice y ya tendrás tu canción favorita de Spotify en MP3.

Lo mejor de AllToMP3 ✅ Calidad de sonido increíble.

✅ Fácil de utilizar.

✅ Es compatible con múltiples plataformas.

Descarga música desde Spotify a MP3 usando Google Chrome con DZR Music Downloader

Aunque somos una web especializada en Android, nos gusta dar opciones para que obtengas lo que quieres en cualquier plataforma posible. La última recomendación que te daremos hoy es la más flexible para descarga canciones de Spotify en MP3, ya que puede usarse en cualquier plataforma. Al ser una extensión para Google Chrome, DZR Music Downloader (antes Spotify & Deezer Music Downloader) puede instalarse en ordenadores, Smart TV, Chromebooks y móviles (a través de Kiwi Browser).

DZR Music Downloader es compatible con Spotify, Deezer, SoundCloud, Jamendo y más. Aparte, funciona de manera muy similar a AllToMP3, pues solo tienes que presionar un par de botones y listo. Este es el proceso:

Instala la extensión DZR Music Downloader en Google Chrome desde la ChromeWebStore. Si usas Android, puedes usar Kiwi Browser para instalar la extensión, ya que es compatible. Dirígete a Spotify y busca la canción que quieras convertir a MP3. Presiona el icono de los tres puntos y toca «Compartir». DZR Music Downloader se ejecutará automáticamente. Confirma la descarga, espera que finalice y disfruta de tu nueva canción.

Lo mejor de DZR Music Downloader ✅ Solo necesitas un navegador compatible con extensiones de Google Chrome.

✅ Una extensión muy fácil de utilizar.

✅ Es compatible con múltiples plataformas.

Como verás, los tres métodos que te enseñamos acá son muy fáciles de utilizar. Además, podrás bajar tu música desde Spotify a MP3 en diferentes plataformas, así que no tienes excusas como para no hacerlo.

¿Hay otros métodos? Muchos otros, pero estos tres cumplen muy bien y son los más populares. ¿Crees que deberíamos mencionar algún otro? Te esperamos en la caja de comentarios.