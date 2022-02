La capacidad del Internet para difundir información tiene sus pros y contras. Por un lado, permite mantener interconectado al mundo entero lo cual facilita la difusión de todo tipo de conocimientos y avances científicos. Pero por el otro, también puede servir para divulgar información errónea e incluso peligrosa. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 el problema de la desinformación en Internet se ha acentuado de forma importante, llegando incluso a volverse difícil de moderar en plataformas y redes sociales.

Y hablando de plataformas donde abunda la divulgación de información y contenido, no cabe duda que una de las más importantes en la actualidad es Telegram. Desde hace años el servicio de mensajería instantánea se ha vuelto un nicho para la piratería, la sextorsion e incluso para la venta de DNIs robados. Esto debido a que la inmensa mayoría de los grupos que tiene Telegram que no se encuentran moderados por lo que en ellos se difunde todo tipo de información.

Pues bien, recientemente se han detectado grupos de Telegram que se encuentran promocionando el uso de la lejía como tratamiento efectivo para el cáncer y otras enfermedades. ¿Es esto peligroso? Por supuesto que lo es, y a continuación explicamos el porqué.

Cuidado con los grupos de Telegram, los hay muy peligrosos para tu salud

El 2008 fue fatídico para las ciencias médicas. En dicho año Jim Humble publicó su libro «The Miracle Mineral Solution of the 21st Century» con el cual se estableció uno de los mitos más grandes de la pseudociencia: el dióxido de cloro como tratamiento milagroso para muchas enfermedades. Desde entonces este compuesto ha sido bautizado como el suplemento mineral milagroso o MMS (miracle mineral supplement en inglés), aunque también se le conoce como CDS. Pero… ¿Es en verdad útil el dióxido de cloro como tratamiento médico de enfermedades? ¿Es peligroso que grupos de Telegram recomienden su uso? Enseguida respondemos a estas preguntas.

El dióxido de cloro es lejía, literalmente lo es

Lo primero que debes de tener en cuenta es que el término lejía no hace referencia a una sustancia química en particular. Esta es una palabra que se utiliza para agrupar a todos aquellos compuestos que tiene propiedades oxidantes y decolorantes. Por ello, el principal uso que se les da a estas sustancias es como blanqueadores y desinfectantes. La gran mayoría de las lejías se basan en cloro, por ello se suele pensar que estas dos palabras son sinónimos, pero no.

De las lejías existentes, la más común es el hipoclorito de sodio. Esta es la que usamos en el hogar, pero no es la única que existe. El dióxido de cloro (CDS o MMS) es otro tipo de lejía que se emplea en procesos industriales como en el blanqueamiento del papel o la potabilización del agua. Y si bien ambos tipos de lejía son activas contra muchos microorganismos (de allí que se consideren desinfectantes), también pueden llegar a resultar bastante peligrosas y tóxicas para el ser humano.

¿De dónde surgió la idea de que el dióxido de cloro o MMS es efectivo para curar enfermedades?

Como ya mencionamos, el dióxido de cloro fue bautizado por Jim Humble como el suplemento mineral milagroso. Pero… ¿Quién es esta persona y por qué cree que esta sustancia puede curar enfermedades? Pues bien, Humble era un ingeniero de la NASA que trabajó en la agencia espacial norteamericana y que además colaboró en secreto en el diseño de la bomba atómica. Sin embargo, en un momento de su vida decidió cambiar de rumbo y abandonó su trabajo para dedicarse a la minería del oro.

En 1996 Jim Humble, ahora minero, se encontraba en Guyana participando en una excursión en busca de oro. No obstante, durante el viaje gran parte de sus compañeros de excursión fueron afectados por una enfermedad endémica de dicha zona: la malaria. Al no disponer de un médico en el equipo y estar totalmente desprovisto del tratamiento adecuado para dicha enfermedad infecciosa, el exingeniero decidió hacer uso de lo único que tenía disponible: el dióxido de cloro que usaban para potabilizar el agua.

¿Y en qué resultó esto? Pues que al recuperarse sus compañeros, Humble concluyó que el dióxido de cloro o MMS les había salvado la vida. ¿Es esto suficiente para afirmar que la sustancia tuvo efecto sobre la enfermedad? No, en la ciencia médica actual no basta con el testimonio de un «científico» para afirmar que un tratamiento es efectivo. Para comprobarlo son necesarios ensayos clínicos controlados con muchos seres humanos donde se demuestre dicho efecto. Y como verás… hoy en día la malaria (ni ninguna otra enfermedad) se trata ingiriendo lejía.

¿Es peligroso consumir lejía o dióxido de cloro? Sí

El dióxido de cloro y la lejía que usamos en el hogar tienen propiedades oxidantes. Esto supone que ambas sustancias pueden causar un daño importante a las células de nuestro cuerpo. Por ello, así como nunca se te ocurriría tomar el cloro que usas para limpiar, tampoco debes pensar en consumir MMS o dióxido de cloro.

El consumo de esta sustancia se ha relacionado con una gran cantidad de efectos adversos como lo son las náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión, deshidratación, problemas renales, entre otros. Además, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advierte que consumir dióxido de cloro supone un grave riesgo para la salud y no se recomienda su consumo en ningún caso. Igualmente, añaden que actualmente no existe evidencia científica que respalde el uso de esta sustancia para tratar ninguna enfermedad.

Estos grupos de Telegram se aprovechan del miedo y la desesperación de las personas

¿Debemos culpar a las personas que caen en estos bulos médicos? Por supuesto que no. La mayoría de las personas que tienen una enfermedad terminal (como cáncer u otras patologías) o que conocen a alguien que la está padeciendo, se encuentran en un estado de desesperación incesante en busca de una cura milagrosa. Esta desesperación, y el miedo a que la ciencia médica sea insuficiente, son el objetivo de los grupos de Internet que difunden las ideas de la pseudociencia (con motivos lucrativos en la mayor parte de los casos).

Lamentablemente, la medicina moderna (aún con sus espectaculares avances en ciertas enfermedades) no es del todo perfecta y esta lejos de ser suficiente. Existen muchas enfermedades que todavía no tienen tratamientos 100 % efectivos. Estos son los casos que suelen ser el objetivo de estafas como los «tratamientos milagrosos». ¿Si la medicina no brinda una cura para el cáncer u otra enfermedad, por qué no intentar con una alternativa? La realidad es que es una pregunta difícil de responder, pero en lo que respecta a la salud siempre se debe recordar la locución latina que acompaña a la profesión médica: «primum non nocere» o «lo primero es no hacer daño».

Si tomar dióxido de cloro es malo… ¿Por qué no lo prohíben?

Si bien la OMS y las principales agencias de salud pública de gran parte de los países del mundo se han pronunciado en contra del consumo de MMS o dióxido de cloro advirtiendo sobre sus posibles efectos nocivos, aún esta sustancia no se ha prohibido del todo. ¿Por qué? Básicamente por problemas burocráticos. En muchos lugares del mundo el CDS o MMS no se comercializa como un producto de uso médico, por lo que resulta imposible prohibirlo para este uso.

Asimismo, de seguro te preguntarás… ¿Y qué sucede con la gente que lo ingiere para curar una enfermedad? Pues bien, como te habrás dado cuenta el dióxido de cloro no causa una enfermedad letal, ya que de hacerlo hubiera provocado una gran cantidad de muertes y esto hubiera llevado a su prohibición. ¿La razón de esto? Pues quienes comercializan con el dióxido de cloro lo venden y recomiendan en dosis muy bajas. Esto hace que su consumo sea relativamente seguro a corto plazo, ya que no causará un problema médico de inmediato.

No obstante, con el consumo prolongado del mismo se pueden acumular cantidades tóxicas de esta sustancia en el organismo provocando problemas tiroideos, renales e inmunitarios. Además, muchos de los pacientes que caen en este tipo de estafas se encuentran recibiendo quimioterapia o radioterapia como tratamiento para el cáncer, y el consumo de esta sustancia peligrosa puede llegar a interferir negativamente con estas modalidades terapéuticas.

Ten más cuidado con lo que lees en los grupos de Telegram

El usuario de Twitter @vaiconDios es quien he revelado este grupo de Telegram que actualmente cuenta con más de 5500 miembros activos quienes reciben todo tipo de indicaciones terapéuticas basadas en MMS o dióxido de cloro para el tratamiento de diversas enfermedades como puedes ver en el siguiente hilo de esta red social. No obstante, el usuario destaca que ha ingresado a otros grupos que reúnen una mayor cantidad de usuarios, algunos con más de 30000 personas.

Para finalizar, desde Androidphoria queremos invitarte a que tengas más cuidado con los grupos a los que ingresas en Telegram y que para cualquier tema de carácter médico consultes con un profesional para evitar caer en las estafas de la pseudociencia.