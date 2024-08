3 técnicas de hackeo en 2024 y cómo evitarlas en tu celular Android

Los ciberataques ya no son una novedad en el año 2024. A medida que la tecnología rompe barreras para mejorar la comodidad de sus usuarios, más vulnerables se vuelven nuestros dispositivos personales a este tipo de técnicas malintencionadas. Si utilizas un celular Android, seguramente te interesará saber cuáles son las 3 formas más frecuentes en que tu información confidencial puede ser espiada por terceros.

¿Qué tan responsable eres de sufrir un ciberataque?

Es preciso destacar que los hackers emplean técnicas tan modernas como la tecnología actual. Esa es la realidad. Esto quiere decir que las innovaciones tecnológicas ayudan a perfeccionar los ataques de los ciberdelincuentes. Por lo tanto, es necesario que cuides la seguridad de tus dispositivos en todo momento.

En el escenario ideal, donde todo el mundo es experto en la tecnología que usa de manera cotidiana, el riesgo de sufrir un ciberataque podría reducirse a números cercanos a cero. Pero esto no es así, muchas funciones o aplicaciones disponibles en nuestro Android dejan una puerta abierta a quien quiera acceder a nuestra información con fines maliciosos. Por ello, es preciso identificar qué tipo de actividades aumentan este riesgo, y cómo hacer para evitar dichas filtraciones de información.

Inteligencia Artificial Generativa

La Inteligencia Artificial Generativa, también conocida bajo el nombre de GenAI, es uno de los últimos avances tecnológicos. Esta funcionalidad permite la lectura de textos con una entonación, acento e intensidad que se parecen demasiado a las de alguien de carne y hueso, donde el contenido puede ser tan falso como el remitente.

Por ejemplo, es posible recibir un llamado de un familiar desde un número desconocido, en donde se nos pide de manera urgente realizar una transferencia de dinero. Ante dicha situación, también debido al poder de convicción de la inteligencia artificial del otro lado del llamado, tu información sensible puede entrar en jaque en unos pocos segundos.

Como primera medida preventiva, podrías ya estar evaluando la posibilidad de no extenderle una mano a quienquiera que se comunique por smartphone.

Sin embargo, existen otras formas de evitar este tipo de hackeos en tu Android. Una estrategia inteligente es la de siempre confirmar la identidad comunicándose con el supuesto familiar o amigo en urgencia. Verifica que este pedido sea genuino y no proporciones información sensible, sino hasta estar un 100 % seguro de ello. En definitiva, siempre que sea posible, utiliza diferentes canales de comunicación para hacerlo.

La ausencia de una VPN

Los celulares Android son dispositivos que se encuentran constantemente intercambiando datos a través de Internet. Si bien esta información no es siempre sensible, sí es importante poder llevar un control sobre qué tipo de datos queremos que se compartan y aquellos que no. Existen formas muy simples de hacer esto, como usar una VPN para ocultar la dirección IP del dispositivo Android en todo momento y encriptar la información, dificultando el acceso a agentes externos y malintencionados.

La medida de seguridad provista por una VPN puede variar según el tipo de software contratado. También es posible ajustar el nivel de protección de acuerdo con el uso que usted le dé habitualmente a su dispositivo Android. Por ejemplo, si suele descargar aplicaciones por cuestiones personales o laborales, una suscripción premium a una VPN te incluirá una protección contra software malicioso o malware, el cual toma la forma de una aplicación segura para ingresar a su celular y capturar información crítica del mismo.

Omisión de actualizaciones de software

Una de las más grandes ventajas con las que cuentan los dispositivos Android es la posibilidad de actualizar el software en pocos pasos en lugar de tener que descargar una nueva aplicación cada vez que existe una mejora. De todas maneras, no es extraño encontrar casos de usuarios de Android que deciden no actualizar su software por falta de espacio en el celular o simplemente por falta de tiempo para hacerlo.

Las actualizaciones de software, así como también los parches de seguridad de su celular, son pasos cruciales para proteger la información contenida en su dispositivo Android. Estas actualizaciones nacen de investigaciones por parte de los equipos de seguridad sobre nuevas amenazas y formas de prevenirlas.

¿Por qué debemos hablar más de las técnicas de hackeo?

Los hackeos a dispositivos Android suelen tomar las formas más inesperadas. Si bien puedes sentir seguridad con el uso cotidiano que te ofrece tu celular, el riesgo de compartir información sensible a ataques malintencionados se mantiene alto en todo momento. Por ello, es indispensable mantenerse al día con las técnicas de hackeo para estar constantemente alerta y tomar, de esta manera, las medidas necesarias para evitar ser víctima de un ataque de este tipo.