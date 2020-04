Lamentablemente, la pandemia del coronavirus ha servido para que algunas personas se dediquen a estafar. Sin duda alguna, esta es una situación que podría afectar a cualquier persona que tengo acceso a internet. Así que en esta oportunidad, te explicaremos cuáles son los 10 bulos del coronavirus en los que no debes picar.

Los bulos del coronavirus en los que es fácil caer

Para nadie es un secreto que WhatsApp sea una de las fuentes de fraudes y estafas más grandes en el mundo. Obviamente, muchos estafadores están utilizando esta plataforma de mensajería para llevar a cabo sus fechorías. Sin embargo, cualquiera puede mantenerse bien lejos de una estafa si conoce cuál es su funcionamiento. ¡Échale un ojo a estos 10 bulos del coronavirus que deberías evitar!

1. Notificación de emergencia

Una cadena afirma que el Ministerio de Sanidad ha hecho pública una “notificación de emergencia” en la que se indica que “el brote de coronavirus esta vez es muy grave y mortal”. Sin duda alguna, es una información bastante escandalosa que nunca fue suministrada por dicha entidad.

En la cadena aparecen una serie de recomendaciones, pero ninguna de ella es sugerida por fuentes oficiales. Por esta razón, es necesario destacar cuáles fueron las recomendaciones sugeridas por la Organización mundial de la salud:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo de papel. Luego desechar ese pañuelo inmediatamente y lavarse las manos.

con el codo o con un pañuelo de papel. Luego desechar ese pañuelo inmediatamente y lavarse las manos. Evitar contacto con cualquier persona que tenga fiebre o tos.

o tos. En el caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar atención médica cuanto antes .

. Si vas a visitar mercados de animales vivos en zonas afectadas por el coronavirus, evita entrar en contacto directo con ellos .

. Evita el consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados.

2. Envía Ayuda al número…

Un bulo que está apareciendo en redes sociales, pero que pronto podría llegar a WhatsApp y a los correos electrónicos. En este nos piden enviar la palabra “Ayuda” a un misterioso número, bajo la premisa de que ayudemos en la lucha contra el coronavirus.

Investiga bien antes de hacer una donación de cualquier tipo, pues todo podría tratarse de una vil estafa en la que te quieren involucrar.

3. Ojo con los SMS

Para nadie es un secreto que los SMS sean sinónimo de rapidez. Además, por esta vía siempre se enviarán mensajes de urgencia como cuotas canceladas, mensajes del Ministerio de trabajo y comunicaciones del hospital.

Por esta razón, muchos piratas informáticos utilizan estos mensajes de texto para introducir un enlace que te llevará directo al fraude. El funcionamiento es sencillo: rellenar un formulario con el fin de robar tus datos privados y bancarios.

4. Te envían malware usando la excusa de la cura contra el virus

Es la clásica estafa en la que te llega un correo o un mensaje de WhatsApp prometiendo la cura del coronavirus, información confidencial o algunos consejos. Cuando abres el archivo adjunto, le otorgas acceso a tu móvil o al PC a los ciberdelincuentes. ¡Una de las estafas más comunes en la web!

5. Falsos consejos de expertos

Durante estos días del confinamiento por el coronavirus, uno de los bulos que más corre por WhatsApp son los supuestos consejos de expertos y médicos para enfrentar a la pandemia. Los textos de estos bulos están acompañados de algún enlace misterioso que seguramente te lleve a alguna web descarga o algún perfil.

Si llegas a entrar en este enlace, te toparás con falsa información, una web caída o hasta un intento de phishing. De esta forma, los estafadores pueden robarte información personal como el historial de navegación, archivos, fotos, ubicación y demás.

6. Hasta el momento no hay productos milagrosos que curen el coronavirus

Además de la desinformación que circula tanto en WhatsApp como en las redes sociales, existen portales que venden productos sanitarios y se están aprovechando de la situación. ¿Por qué? Porque aprovechan la epidemia para vendar supuestas curas que no están avaladas por ningún organismo oficial.

De esta forma, pueden estafar a cualquier persona haciéndoles creer que comprarán un producto capaz de curar el COVID-19. Sin duda alguna, es un fraude malintencionado en el que podría caer muchísima gente que se encuentre preocupada por la epidemia.

7. Ojo con los vídeos de WhatsApp relacionados con el coronavirus

En WhatsApp y en las redes sociales están circulando varios contenidos que difunden supuestos métodos para no contagiarse del virus. Uno de ellos es un vídeo en el que un supuesto médico recomienda el consumo de cloruro de magnesio y otros productos como el jengibre, el zumo de limón, el bicarbonato de sodio y o el aceite de oliva para evitar la infección. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas de que ningún alimento sea capaz de prevenir el coronavirus.

8. El vídeo de los murciélagos es falso

En WhatsApp también circula una cadena asegurando que la “fuente principal” del coronavirus son los murciélagos y que estos se esconden en los techos de muchas casas en Wuhan. En el vídeo se puede ver a una persona que retira unas rejas, bajo las cuales se esconden decenas de murciélagos.

Sin embargo, las imágenes no tienen ningún tipo de relación con el brote del COVID-19. Pues se confirmó que fueron grabadas en Miami durante el año 20211. Como debes estar imaginando, se trata de un vulgar bulo que está circulando en esta plataforma de mensajería. No mates animales, estos no son responsables de que las personas los coman.

9. Nadie está asaltando casas con una supuesta orden judicial por el coronavirus

En España y en todas partes del mundo se está difundiendo una cadena de WhatsApp en la que se alerta de asaltos a domicilios con falsas órdenes judiciales. Aunque sea muy fácil de creer, debes tener en cuenta que se trata de un bulo que lleva casi 10 años difundiéndose, pero que esta vez ha vuelto con más fuerza y usa la temática del coronavirus.

10. El vino no te protege contra el coronavirus

Tanto en WhatsApp como en las redes sociales circula el rumor de que el vino es capaz de protegerte del coronavirus. La Federación Española de Enología publicó el 23 de marzo un comunicado en el que afirma que esta bebida es perfecta para luchar contra el COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud explica que todavía no existe una vacuna, medicamento o tratamiento para prevenir o tratar el coronavirus. En pocas palabras, tomar vino no ayuda a que las personas se curen o se protejan durante esta epidemia.

¿Dónde consultar información oficial sobre el coronavirus COVID-19?

Si quieres saber más sobre la enfermedad, la OMS ha habilitado un chat de WhatsApp con el que podrás mantenerte informado desde tu móvil. Solo tienes que hacer clic aquí e inmediatamente se abrirá el chat oficial con la OMS a través de WhatsApp.

Ahí se mostrará un bot con toda la información oficial sobre el COVID-19 en distintos idiomas. La imagen de arriba muestra cómo funciona este chat. Solo basta con escribir los números de las opciones que quieres ver y el chat te irá dando toda la información. En este otro artículo también tienes toda la información oficial sobre el COVID-19, para evitar la desinformación que hay en miles de medios.

Y a ti, ¿cuál de todos los bulos te parece el más peligroso?