El coronavirus de Wuhan, también conocido como COVID-19, ha desatado una pandemia mundial. El mundo tal y como lo conocemos volverá, pero hay mucha desinformación, bulos e información que no está ayudando a frenar la epidemia.

Es por eso que, apelando a la responsabilidad social como medio de comunicación, hemos decidido recopilar en un artículo toda la información y recomendaciones oficiales para ayudar a frenar la curva. En las siguientes líneas te proporcionaremos información de calidad sobre cómo protegerte, dónde consultar datos y estadísticas oficiales y también cómo evitar bulos. Además de eso, también te daremos algunos consejos para superar la cuarentena o confinamiento de la mejor forma posible. Como sabes, el #yomequedoencasa es la mejor manera de frenar este nuevo virus que ha puesto en jaque al mundo.

¿Cómo protegerte del coronavirus COVID-19?

En primer lugar, fijándonos en este estudio de la OMS, podemos comentar que el COVID-19 no tiene una elevada transmisión por el aire, sino por las gotitas que desprenden las personas infectadas tanto al hablar como al toser. Es falso que la OMS haya confirmado que no se transmita por el aire, pero sí que han comentado que no hay indicios de que se haya contagiado gente solo por esta vía. Esto es una dato importante, pero aún así hay que extremar la precauciones.

Las recomendaciones a seguir, según la OMS y el Ministerio de Sanidad en España, sean muy simples y fáciles de llevar a cabo. Sin embargo, esto depende de la población y por eso es importante que las conozcas y las lleves a cabo.

Mantén distancia social , siempre que salgas de tu núcleo familiar, de mínimo un metro. Sin embargo, la recomendación es que esta distancia sea de 2 metros. Evita, en todo caso, las aglomeraciones de personas. Respeta los turnos en las colas, ten paciencia si acudes a un supermercado, etc. Es decir, el aislamiento social es la medida más efectiva contra el coronavirus. De ahí a que se haya limitado la actividad y la mayoría de situaciones que nos ponen en riesgo por un tiempo limitado. Y, por favor, quédate en casa salvo que sea imprescindible salir de ella. La mayoría de los países han adoptado esta medida porque es la más efectiva.

Lavarse las manos de forma frecuente (sobre todo cuando salgas de casa o si vives en zonas de riesgo) con abundante jabón y durante al menos 20 segundos.

Si toses o estornudas, tápate la boca con el codo o con un pañuelo desechable.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

Si presentas síntomas respiratorios o tienes sospechas de tener el virus, aíslate por completo de otras personas y evita el contacto directo.

y evita el contacto directo. No es necesario usar mascarilla, ni guantes si no estás infectado. Sin embargo, sí son necesarias para el personal sanitario y colectivos de riesgo, razón por la que deberíamos no agotar sus existencias. También son recomendables para aquellos que están enfermos, sobre todo si no están aislados y comparten hogar con otras personas.

¿Por qué es tan importante aislarse?

El aislamiento no solo sirve para frenar la curva de contagios y evitar un posible colapso sanitario que nos condenaría a un desastre. Numerosos estudios también apuntan a que los síntomas y complicaciones de la enfermedad están relacionados con la carga viral.

Es decir, que las personas sufren la enfermedad de peor forma si la carga viral es elevada. Esto quiere decir que no es lo mismo contagiarse sin querer por una carga viral baja a no tomar precauciones y contagiarse con una carga viral alta. Esto podría explicar por qué el personal sanitario tiende a infectarse rápidamente y de forma más grave.

Principales síntomas del coronavirus COVID-19

Los principales síntomas del COVID-19 son los siguientes:

Fiebre.

Tos seca.

Dificultad para respirar.

Si presentas alguno de estos síntomas lo que debes hacer es quedarte en casa. Puedes llamar al número de teléfono que tu comunidad autónoma o país ha habilitado para informarte de cómo proceder o, en su defecto, al 112. En el siguiente apartado el Ministerio de Salud nos explica cómo proceder.

¿Cómo aislarse en caso de tener coronavirus y qué hacer en caso de estar contagiado o pensar que lo estás?

El Ministerio de España ha publicado un documento sobre cómo aislarse en caso de estar infectado y qué hacer en todo caso. Lo primero que debes saber es que el aislamiento debe hacerse en casa y seguir todas las pautas que nos dan.

¿Dónde consultar la información oficial sobre el coronavirus COVID-19?

En caso de que necesites saber más cosas sobre la enfermedad, la OMS ha habilitado un chat de WhatsApp con el que puedes chatear desde tu teléfono. Solo tienes que hacer clic aquí y se abrirá el chat oficial con la OMS a través de WhatsApp.

Se mostrará un bot con toda la información oficial sobre el virus en diferentes idiomas. En la imagen puedes ver una muestra de cómo funciona este chat. Solo tienes que escribir los números de las opciones que quieres ver y el chat te irá dando toda la información.

El mejor mapa oficial con los casos activos de coronavirus COVID-19 en el mundo y número de muertes

En el caso de que quieras consultar información de calidad sobre la cantidad de infectados, recuperados y número de muertos en todos los países a nivel mundial, te proponemos este mapa.

Funciona bien tanto en móvil como en PC y muestra cifras actualizadas extraídas de fuentes oficiales. Si estás en España, el propio Ministerio de Sanidad también tiene una web para consultar toda la información oficial sobre el caso que es esta.

¿Cómo protegerte de los bulos y qué tipos de estafas hay aprovechando esta pandemia?

En estos días hay numerosos bulos y estafas a través de Internet. Intenta hacer caso omiso de todo tipo de promociones o sugerencias extrañas que te parezcan muy buenas para ser verdad.

Las estafas más abundantes estos días son las siguientes:

Mensajes SMS que dicen enviar “AYUDA” a un número que nos suscribe a un servicio de SMS Premium que luego nos engordará la factura del teléfono.

que dicen enviar “AYUDA” a un número que nos suscribe a un servicio de SMS Premium que luego nos engordará la factura del teléfono. Correos electrónicos con phising que pretenden que introduzcamos nuestra información de la tarjeta de crédito o débito para robarla. Como este bulo que dice que tu cuenta de Netflix necesita que actualices la información de facturación.

que pretenden que introduzcamos nuestra información de la tarjeta de crédito o débito para robarla. Como este bulo que dice que tu cuenta de Netflix necesita que actualices la información de facturación. SMS que nos dicen que nos han bloqueado servicios como la cuenta del banco, de Netflix, etc. Estos procederán como en el caso anterior, intentando robarnos información personal para luego estafarnos o extorsionarnos.

como la cuenta del banco, de Netflix, etc. Estos procederán como en el caso anterior, intentando robarnos información personal para luego estafarnos o extorsionarnos. Mensajes por WhatsApp que nos recomiendan comprar mascarillas o material sanitario.

que nos recomiendan comprar mascarillas o material sanitario. Supuestos cheques gratis del gobierno para superar el coronavirus.

del gobierno para superar el coronavirus. Ofertas de trabajo por Internet, cuando no se puede prácticamente trabajar.

por Internet, cuando no se puede prácticamente trabajar. Visitas a domicilio de supuestos servicios oficiales para comprobar el gas, el Internet, suministro de electricidad, etc.

de supuestos servicios oficiales para comprobar el gas, el Internet, suministro de electricidad, etc. Incluso hay una app llamada Coronavirus Tracker que encripta tu móvil, pero aquí te explicamos cómo solucionar el problema gratis.

Si te ha llegado algo y tienes dudas, usa los comentarios y podremos ayudarte antes de que caigas. Recuerda que los operadores españoles han regalado miles de GB gratis, consulta aquí si eres uno de los que ha recibido GB gratis para pasar esto de la mejor forma posible, y sí, esto no es una estafa.

¿Qué hacer para pasar mejor este confinamiento?

Como la única forma de combatir esto es quedándose en casa, tenemos una serie de artículos que te podrán venir genial para todo este tiempo. Tu salud mental y física también es importante por eso todos estos recursos te vendrán genial para superarlo.

Juegos, una forma genial para pasar el tiempo

Una forma genial de combatir el aburrimiento es jugando a juegos online. Los mejores son los clásicos juegos de mesa. Aunque también puedes jugar a juegos de deportes. Hoy en día hay miles de juegos que puedes jugar tanto online como offline en tu móvil, PC o consolas. Serán una buena forma de ocupar los ratos libres. Yo y mis amigos, por ejemplo, jugamos a Risk a distancia combinándolo con una vídeollamada de WhatsApp y nos lo pasamos genial.

Un caso curioso es que el juego Plague Inc., que permite simular una pandemia a nivel mundial, se ha hecho realmente famoso.

Música, perfecta para todo el día

Otra de las formas de sobrellevar esto será recurriendo a largas playlist de Spotify u otros servicios de streaming online. Recuerda que si quieres escuchar música gratis en YouTube sin límites y sin anuncios, existen varias apps que son geniales.

Y si lo tuyo es leer, también puedes aprovechar estas 10 webs con audiolibros gratis.

Series y películas, la era dorada de Netflix y compañía

La forma preferida parece que pasa por las series y películas, como estos largos maratones que te ocuparán la mayor parte del tiempo. De hecho, es tal el consumo de películas que la UE ha tenido que limitar la calidad de diferentes servicios como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video y muchos otros para evitar el colapso de Internet.

Aquí te explicamos un método para ver series y películas de diferentes plataformas online gratis por 5 meses. También te dejamos una lista con 10 series que debes ver si ahora tienes más tiempo que antes.

Vídeollamadas, para no dejar de lado a tus series queridos

La otra forma de mantenerse conectado pasa por hacer vídeollamadas con tus series queridos. Estas son las mejores apps para hacer vídeo llamadas online aunque hay otra que te permite llamar a gente sin límite de participantes gratis y te podría interesar. ¿Tú cuál estás usando?

Aplicaciones para hacer deporte o combatir el estrés

Todo lo anterior lo habrá que combinar con aplicaciones para hacer deporte en casa o una selección de aplicaciones para relajarte. De hecho, hasta el propio FBI tiene una app con decenas de ejercicios para ponerte en forma que se ha puesto de moda estos días a raíz del confinamiento.

Recursos para seguir aprendiendo, tanto si eres grande como pequeño

Si por el contrario quieres estimular tu mente, recuerda que puedes visitar estos 20 museos online sin salir de casa. Y si tienes niños, hay algunas aplicaciones que le permitirán seguir practicando ciertas materias desde casa para que su rendimiento académico no baje. Sin embargo, te recomendamos prestar mucha atención a estos porque son el futuro de nuestra sociedad y este momento necesita de mucha compresión y paciencia por parte de sus padres. Santillana también ha abierto su web con miles de recursos.

Cosas que te vendrán genial para trabajar en casa

Y por último, pero no por ello menos importante, hemos hecho un par de selecciones de cosas que te ayudarán a trabajar en casa. Es posible que pases unas cuantas semanas encerrado y por eso hemos hecho una selección con 5 accesorios por menos de 20€ que aumentará tu productividad así como un extenso artículo donde explicamos cómo armar una oficina en casa por menos de 600€.

Y ya para terminar, como guinda final, te explicamos cuáles son esas 7 cosas que podrías comprar para que tu estancia en casa sea más acogedora en caso de no tener tablet, ebook, etc. ¿Estás listo para superar esto? Juntos podemos vencerlo, y saldremos de esto más reforzados que nunca. Recuerda, la forma más efectiva de combatir el COVID-19 es quedarse en casa.