Actualmente existen muchas plataformas de streaming con contenido muy bueno, algunas incluso ofrecen contenido exclusivo como películas y series que se han vuelto famosas con el tiempo. Si estás buscando alguna con la que puedas pasar mucho tiempo entretenido, no tienes de qué preocuparte, ya que hemos encontrado ocho que seguro llamarán tu atención.

Varias de las que te recomendamos aquí te otorgan un mes de prueba totalmente gratis. Cuando este mes acabe, tú decidirás si quieres quedarte y pagar la suscripción, o simplemente dejar de ver el contenido.

Netflix

Netflix es actualmente la plataforma más popular de todas debido a que cuenta con un gran catálogo, que también incluye muchas series y películas totalmente exclusivas que no encontrarás en otro lado. Algunas de ellas son Elite, Casa de Papel, Vis a Vis, Daredevil, DARK y muchas más que seguro te encantarán.

Netflix no otorga período gratis, pero lo que sí te dan es por 7,99€ el plan estándar de 11,99€ durante 30 días. La tarifa básica tiene un precio de 7,99€ y la Premium 15,99€. Si eliges esta plataforma, no te arrepentirás, ya que tiene contenido para entretenerte por años.

Amazon Prime Video

Es una excelente opción, ya que a diferencia de Netflix, Amazon Prime Video tiene películas más actuales que van llegando poco después de que son estrenadas en cines. Esta plataforma también tiene contenido exclusivo, como Jack Ryan, Mr. Robot, The Boys, The Purge y mucho más.

Amazon Prime Video te regala 30 días gratis al registrarte por primera vez, luego de ese lapso de tiempo solo tendrás que pagar 36€ al año.

a este le ponemos enlace y referido de amazon

Disney+

Es una de las más recientes y esperadas, ya que esta plataforma cuenta con franquicias muy exitosas y el contenido de los canales de Disney. Además, de esto se irá incorporando nuevo contenido exclusivo, como The Mandalorian de Stars Wars, o The Falcon and The Winter Soldier, Wandavision, y muchas más series de Marvel que irán de la mano con el Universo Cinematográfico.

Disney+ estará disponible a partir del 24 de marzo y si te suscribes antes de esta fecha pagarás solamente 59,99€ por un año, después serán 69,99€ anual. Cabe destacar, que al registrarte tendrás 7 días gratis para probar el contenido de la plataforma.

HBO

HBO también es una excelente opción, pues con esta plataforma podrás ver muchas películas y series actuales. Es muy conocida por su contenido exclusivo, como Game of Thrones, Watchmen, Euphoria y muchas cosas más.

HBO te ofrece las primeras 2 semanas totalmente gratis, luego solo tendrás que pagar un precio de 8,99€ al mes.

Wuaki TV

Wuaki TV, actualmente conocida como Rakuten.tv, tal vez sea la mejor opción para aquellos que les encantan las películas, ya que su catálogo es bastante extenso. Incluye contenido actual, antiguo y una gran variedad de géneros, por lo que se adapta muy bien a cualquier tipo de usuario.

Con Rakuten.tv podrás ver series gratis, al registrarte tendrás 30 días de prueba totalmente gratis para que veas todo el contenido que ofrece la plataforma. Luego solo tendrás que pagar la suscripción a 6,99€ al mes, un precio bastante bueno para todo lo que ofrece.

Movistar Plus Lite

En Movistar+ Lite encontrarás muchos canales como Movistar Series, FOX, TNT, AMC, Disney Channel, Nickelodeon y muchos más. Entre su catálogo se encuentran programas muy famosos como La Resistencia o la serie animada Virtual Hero del youtuber llamado Rubius. Esta plataforma te ofrece los primeros 30 días gratis y luego 8€ al mes.

Sky TV

Es algo similar a Rakuten.tv, aunque su contenido es un poco más variado en cuestión de canales, documentales, películas y series. Sky TV te ofrece 1 mes gratis de prueba y luego solo tendrás que pagar 6,99€ al mes.

Si consideras cada una de las plataformas de streaming que ofrecen 1 mes de prueba gratis, tendrás aproximadamente 5 meses de contenido gratis y de alta calidad. Así que podrías cambiar cada mes de plataforma para ver distintos contenidos en cada una de ellas sin pagar absolutamente nada.