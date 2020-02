Hoy es el Día de los Enamorados y a Netflix se le ha ocurrido celebrarlo de una grandiosa manera. Sin duda alguna, la plataforma de streaming está haciendo lo necesario para captar nuevos clientes. Por ello, la película A todos los chicos de los que me enamoré se puede ver gratis en Netflix hasta el 9 de marzo. ¡Sin necesidad de loguearse ni nada por el estilo!

A todos los chicos de los que me enamoré es una comedia romántica que arrasó durante el año 2018. Aunque sea difícil de creer, se calcula que más de 80 millones de hogares pusieron esta película que cuenta la historia de una adolescente que escribe cartas a todos los chicos de los que se enamora.

Love is in the air! To celebrate, To All The Boys I’ve Loved Before is available for anyone without a Netflix account to watch through March 9! pic.twitter.com/mLuHcxlvh7

— Netflix US (@netflix) February 11, 2020